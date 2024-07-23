Joker 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

Yeni Joker filminde Joaquin Phoenix'in Joker'ına, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor. Folie À Deux görsel olarak ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olsa da bu kez önemli bir değişiklikle geliyor. Çünkü devam filminde çok sayıda müzikal sekans yer alacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da filmin bu yanını görme şansı yakaladık.
Joker 2, Dünya Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde Yapacak
İlk filmin de yönetmeni olan Todd Phillips'in imzasını taşıyan Joker: Folie À Deux'nun oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya Brendan Gleeson, Steve Coogan, Catherine Keener, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.
2019 yılında vizyona giren ilk Joker filmi, 55 milyon dolarlık bütçesine karşın 1 milyar dolardan fazla hasılat yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu yüzden Joker 2'den de beklentiler oldukça yüksek. Ancak filmin müzikal türüne kayacak olmasının bu potansiyeli nasıl etkileyeceği merak konusu.
4 Ekim'de vizyona girecek olan Joker 2, dünya prömiyerini ise 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Venedik Film Festivali'nde yapacak. İlk Joker filmi de prömiyerini Venedik'te yapmış, burada aldığı olumlu yorumlar filmin gişedeki başarısına zemin hazırlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.