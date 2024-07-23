Joker 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Joker 2 olacak. Joker: İkili Delilik (Joker: Folie À Deux) adını taşıyan devam filmi, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Heyecanla beklenen film için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. Discovery, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Yeni Joker filminde Joaquin Phoenix'in Joker'ına, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor. Folie À Deux görsel olarak ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olsa da bu kez önemli bir değişiklikle geliyor. Çünkü devam filminde çok sayıda müzikal sekans yer alacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da filmin bu yanını görme şansı yakaladık.

Twisters gişede beklentileri aştı 1 gün önce eklendi

Joker 2, Dünya Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde Yapacak

İlk filmin de yönetmeni olan Todd Phillips'in imzasını taşıyan Joker: Folie À Deux'nun oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya Brendan Gleeson, Steve Coogan, Catherine Keener, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.

2019 yılında vizyona giren ilk Joker filmi, 55 milyon dolarlık bütçesine karşın 1 milyar dolardan fazla hasılat yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu yüzden Joker 2'den de beklentiler oldukça yüksek. Ancak filmin müzikal türüne kayacak olmasının bu potansiyeli nasıl etkileyeceği merak konusu.

4 Ekim'de vizyona girecek olan Joker 2, dünya prömiyerini ise 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Venedik Film Festivali'nde yapacak. İlk Joker filmi de prömiyerini Venedik'te yapmış, burada aldığı olumlu yorumlar filmin gişedeki başarısına zemin hazırlamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.