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    Joker 2'nin yeni fragmanı yayınlandı

    Heyecanla beklenen Joker 2'den yeni bir fragman yayınlandı. Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filminde, Joaquin Phoenix'in Joker'ına Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor.
    Joker 2'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Joker 2 olacak. Joker: İkili Delilik (Joker: Folie À Deux) adını taşıyan devam filmi, 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Heyecanla beklenen film için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. Discovery, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Yeni Joker filminde Joaquin Phoenix'in Joker'ına, Lady Gaga'nın hayat verdiği Harley Quinn de katılıyor. Folie À Deux görsel olarak ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olsa da bu kez önemli bir değişiklikle geliyor. Çünkü devam filminde çok sayıda müzikal sekans yer alacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da filmin bu yanını görme şansı yakaladık.

    Joker 2, Dünya Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde Yapacak

    İlk filmin de yönetmeni olan Todd Phillips'in imzasını taşıyan Joker: Folie À Deux'nun oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya Brendan Gleeson, Steve Coogan, Catherine Keener, Zazie Beetz gibi isimler eşlik ediyor.

    2019 yılında vizyona giren ilk Joker filmi, 55 milyon dolarlık bütçesine karşın 1 milyar dolardan fazla hasılat yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu yüzden Joker 2'den de beklentiler oldukça yüksek. Ancak filmin müzikal türüne kayacak olmasının bu potansiyeli nasıl etkileyeceği merak konusu.

    4 Ekim'de vizyona girecek olan Joker 2, dünya prömiyerini ise 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Venedik Film Festivali'nde yapacak. İlk Joker filmi de prömiyerini Venedik'te yapmış, burada aldığı olumlu yorumlar filmin gişedeki başarısına zemin hazırlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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