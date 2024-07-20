Michael Mann, Heat 2'nin çekimlerine yakında başlayacak

Bir süredir Heat 2 üzerinde çalıştığı bilinen Michael Mann, bu hafta verdiği bir röportajda merakla beklenen filme dair önemli bir açıklama yaptı. Mann, Heat 2'nin senaryosunun neredeyse hazır olduğunu ve filmin çekimlerine ya bu yılın sonunda, ya da 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.
Heat 2'de Adam Driver ve Austin Butler'ın Rol Alması Bekleniyor
Michael Mann'in kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanacak olan Heat 2'nin hikâyesinin bir kısmı ilk filmin öncesinde, bir kısmı ise sonrasında geçiyor.
İlk filmde Robert De Niro'nun hayat verdiği Neil McCauley karakterini bu kez Adam Driver'ın canlandırması bekleniyor. Michael Mann filmin oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınmış olsa da Driver'ın filmde rol alacağı bu noktada neredeyse kesinleşmiş durumda. Öte yandan ilk filmde Val Kilmer'ın canlandırdığı Chris Shiherlis rolünü devralması içinse son dönemin yükselen yıldızı Austin Butler (Dune: Part Two, Elvis) ile görüşülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.