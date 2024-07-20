Michael Mann, Heat 2'nin çekimlerine yakında başlayacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Michael Mann'in sinema dünyasına kazandırdığı filmlerin başında 1995 yapımı Heat (Büyük Hesaplaşma) geliyor. Robert De Niro ve Al Pacino'yu kariyerlerinin zirvesinde bir araya getiren Heat, tüm zamanların en iyi suç filmleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden yıllar sonra gelen devam filmi de hazırlık aşamasındaki en heyecan projeler arasında yer alıyor.

Bir süredir Heat 2 üzerinde çalıştığı bilinen Michael Mann, bu hafta verdiği bir röportajda merakla beklenen filme dair önemli bir açıklama yaptı. Mann, Heat 2'nin senaryosunun neredeyse hazır olduğunu ve filmin çekimlerine ya bu yılın sonunda, ya da 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.

Gladiator 2 fragmanı yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Heat 2'de Adam Driver ve Austin Butler'ın Rol Alması Bekleniyor

Michael Mann'in kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanacak olan Heat 2'nin hikâyesinin bir kısmı ilk filmin öncesinde, bir kısmı ise sonrasında geçiyor.

İlk filmde Robert De Niro'nun hayat verdiği Neil McCauley karakterini bu kez Adam Driver'ın canlandırması bekleniyor. Michael Mann filmin oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınmış olsa da Driver'ın filmde rol alacağı bu noktada neredeyse kesinleşmiş durumda. Öte yandan ilk filmde Val Kilmer'ın canlandırdığı Chris Shiherlis rolünü devralması içinse son dönemin yükselen yıldızı Austin Butler (Dune: Part Two, Elvis) ile görüşülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.