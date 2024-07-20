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    Anlık Bildirim

    Michael Mann, Heat 2'nin çekimlerine yakında başlayacak

    Michael Mann, Heat 2'nin çekimlerine bu yılın sonunda ya da 2025'in başında başlayacağını açıkladı. Heat'in yıllar sonra gelen devam filminde Adam Driver ve Austin Butler'ın rol alması bekleniyor.
    Heat 2 çekimlerine çok yakında başlanacak Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Michael Mann'in sinema dünyasına kazandırdığı filmlerin başında 1995 yapımı Heat (Büyük Hesaplaşma) geliyor. Robert De Niro ve Al Pacino'yu kariyerlerinin zirvesinde bir araya getiren Heat, tüm zamanların en iyi suç filmleri arasında kabul ediliyor. Bu yüzden yıllar sonra gelen devam filmi de hazırlık aşamasındaki en heyecan projeler arasında yer alıyor.

    Bir süredir Heat 2 üzerinde çalıştığı bilinen Michael Mann, bu hafta verdiği bir röportajda merakla beklenen filme dair önemli bir açıklama yaptı. Mann, Heat 2'nin senaryosunun neredeyse hazır olduğunu ve filmin çekimlerine ya bu yılın sonunda, ya da 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.

    Heat 2'de Adam Driver ve Austin Butler'ın Rol Alması Bekleniyor

    Michael Mann'in kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanacak olan Heat 2'nin hikâyesinin bir kısmı ilk filmin öncesinde, bir kısmı ise sonrasında geçiyor.

    İlk filmde Robert De Niro'nun hayat verdiği Neil McCauley karakterini bu kez Adam Driver'ın canlandırması bekleniyor. Michael Mann filmin oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınmış olsa da Driver'ın filmde rol alacağı bu noktada neredeyse kesinleşmiş durumda. Öte yandan ilk filmde Val Kilmer'ın canlandırdığı Chris Shiherlis rolünü devralması içinse son dönemin yükselen yıldızı Austin Butler (Dune: Part Two, Elvis) ile görüşülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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