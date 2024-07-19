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    Deadpool ve Wolverine filminden son bir fragman daha yayınlandı

    Önümüzdeki hafta sinemaseverlerle buluşacak olan Deadpool ve Wolverine filminden son bir fragman daha yayınlandı. Deadpool bu filmle birlikte ilk kez Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil olacak.
    Deadpool ve Wolverine'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    26 Temmuz'da vizyona girecek Deadpool ve Wolverine (Deadpool & Wolverine) için tanıtım çalışmalarını sürdüren Disney, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı. Yayınlanan bu son fragmanda, Lady Deadpool ve X-23 gibi filmde karşımıza çıkacak karakterleri daha detaylı bir şekilde görme şansı yakalıyoruz.

    Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile Ryan Reynolds'ın Deadpool'unu yeniden buluşturacak olan Deadpool ve Wolverine, uzun süredir beklenen bu buluşmanın da etkisiyle şu an en heyecanla beklenen Marvel filmi konumunda. Nitekim paylaşılan öngörüler, filmin gişede Avengers filmleriyle yarışacak kadar büyük bir açılış yapacağına işaret ediyor. Filme olan ilgiyi arttıran bir unsur da Deadpool'un bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nyle de bağlantı kuracak olması.

    Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek.

    Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Dahası Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde boy göstereceği konuşuluyor. Şu ana kadar gelen bilgiler ve fragmanlar, Deadpool'un yanına Wolverine'i de alarak Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine doğru çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacağını gösteriyor.

    Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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