Deadpool ve Wolverine filminden son bir fragman daha yayınlandı

Tam Boyutta Gör 26 Temmuz'da vizyona girecek Deadpool ve Wolverine (Deadpool & Wolverine) için tanıtım çalışmalarını sürdüren Disney, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı. Yayınlanan bu son fragmanda, Lady Deadpool ve X-23 gibi filmde karşımıza çıkacak karakterleri daha detaylı bir şekilde görme şansı yakalıyoruz.

Hugh Jackman'ın Wolverine'i ile Ryan Reynolds'ın Deadpool'unu yeniden buluşturacak olan Deadpool ve Wolverine, uzun süredir beklenen bu buluşmanın da etkisiyle şu an en heyecanla beklenen Marvel filmi konumunda. Nitekim paylaşılan öngörüler, filmin gişede Avengers filmleriyle yarışacak kadar büyük bir açılış yapacağına işaret ediyor. Filme olan ilgiyi arttıran bir unsur da Deadpool'un bu filmle birlikte Marvel Sinematik Evreni'nyle de bağlantı kuracak olması.

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Deadpool & Wolverine, 26 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek.

Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Dahası Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde boy göstereceği konuşuluyor. Şu ana kadar gelen bilgiler ve fragmanlar, Deadpool'un yanına Wolverine'i de alarak Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine doğru çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacağını gösteriyor.

Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

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