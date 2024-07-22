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    Luigi's Mansion 2 HD - inceleme: Switch'e gelen efsane

    Bu inceleme yazımızda 2013 yılında çıkışını yapan Luigi's Mansion 2'nin remastered diyebileceğimiz yeni sürümü Luigi's Mansion 2 HD'ye yakından bakıyoruz.        
    Luigi's Mansion 2 HD - inceleme Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun son birkaç yılı şüphesiz muazzam geçiyor diyebiliriz. Remake kalitesinde remastered sürümleri, serinin en iyisi olma potansiyeli taşıyan yeni oyunlar derken bir yandan da Nintendo'nun yeni bir konsol üzerinde çalıştığını bilmek gerçekten de hayret verici ve tebrik ettiren bir durum yaratıyor. Son dönemde dikkat çekici seviyede remastered versiyonların sayısı artsa da kaliteli yaptıkları için insan çok da kızamıyor. Bu ayın ilk günlerinde de bu kaliteli remasteredlar arasına bir yenisi daha eklendi ve hatta bence en önemlilerden biriydi: Luigi's Mansion 2 HD.

    Luigi's Mansion 2 HD - inceleme Tam Boyutta Gör

    Luigi's Mansion 2 HD, 2013 yılında 3DS için çıkış yapan Luigi's Mansion 2'nin yenilenmiş sürümü. Her ne kadar HD gibi bir isim verilse de benim için Nintendo'nun remastered ile rameke arasında kalmış yapımlarından birisi. Her ne kadar 2013 yılında çıkış yapan Luigi's Mansion 2, eski bir oyunb olmasa da 3DS konsolunda sıkışmış olması ve benim için yeri çok ayrı olan bu oyunu Switch'te oynayamamak üzücü bir durumdu. Teknik anlamda neler yeni, neler gelişmiş diye bakarsak tabi ilk dikkat çeken nokta 1080p çözünürlük diyebiliriz. Bunun dışında kenar yumuşatmaları, animasyon geliştirmeleri, güncellenmiş kaplamalar ve detaylı karakter modellemeleri yer alıyor. Luigi’s Mansion 3 seviyesine kesinlikle yakın değil ancak 2013 yılında çıkan bir oyunu günümüzde oynanablir bir hale getirmişler diyebiliriz.

    Kontrol kısmında da birkaç geliştirme bulunuyor daha doğrusu optimizasyon bulunuyor diyebiliriz. 3DS konsolunda tek analog tuşu yer alıyor ancak Switch'te iki adet var ve buna uygun bir şekilde kontrol şeması değiştirilmiş. Tabii şunu da söylemek lazım, oyun iki analog tuşu için geliştirilmediğinden o kadar da efektif çalışmıyor. Yine de oyunun tadını kaçıracak veya eksi not verilecek bir konumda değil.

    Luigi's Mansion 2 HD - inceleme Tam Boyutta Gör

    Oyunun kendine geldiğimizdeyse aslında içerik anlamında öçyle çok fazla yenilik yok. Hatta bir adet kötü bir durum var direkt oradan başlayalım. Çoklu oyuncu desteği maalesef hikaye modunda bulunmuyor. Bu da birlikte oynamak isteyenler için üzücü bir durum. Bunun dışında aslında oynanış ve içerik anlamında artı veya eksi diyebilecek bir durum bulunmuyor. Luigi karakter ile o meşhur süpürgemizi ve diğer ekipmanlarımızla Karanlık Ay parçaları toplamak için bir maceraya atılıyoruz. Oyunun giriş kısmı biraz sıkcı ıgelebilir çünkü çok fazla etkinlik yok, çok çizgisel ilerliyoruz ancak ardından yeni ekipmanlarla birlikte çok keyifli ve dallı budaklı bir oyun karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hem bulmaca çözmek isteyenler hem de eğlkenmek isteyenler için muazzam bir oyun diyebilirim

    Luigi's Mansion 2 HD - inceleme Tam Boyutta Gör

    Eğer Luigi's Mansion serisinde günceli takip ediyor ve Switch'te üçüncü oyunu oynadıysanız, ikinci oyun size biraz çizgisel ve az bulmacalı gelebilir ki öyle de zaten. Ancak yine 2013 yılında çıkan bir oyun için bugün bile hala eğlenceyi veriyor olması güzel bir artı. Eğer zamanında oynadıysanız ve şu anda 3DS değil, Switch sahibiyseniz keyif alarak nostalji yaşayacağınız bir yapım. Üçüncü oyunu oynadınız, sevdiniz ve yenisini arıyorsanız biraz beklentinizin altında kalabilir ama kesinlikle yine eğlenirsiniz. Seriye hiç başlamadıysanız ve Switch sahibiyseniz, başlamak için güzel bir nokta diyebilirim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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