Luigi's Mansion 2 HD - inceleme: Switch'e gelen efsane

Tam Boyutta Gör Nintendo'nun son birkaç yılı şüphesiz muazzam geçiyor diyebiliriz. Remake kalitesinde remastered sürümleri, serinin en iyisi olma potansiyeli taşıyan yeni oyunlar derken bir yandan da Nintendo'nun yeni bir konsol üzerinde çalıştığını bilmek gerçekten de hayret verici ve tebrik ettiren bir durum yaratıyor. Son dönemde dikkat çekici seviyede remastered versiyonların sayısı artsa da kaliteli yaptıkları için insan çok da kızamıyor. Bu ayın ilk günlerinde de bu kaliteli remasteredlar arasına bir yenisi daha eklendi ve hatta bence en önemlilerden biriydi: Luigi's Mansion 2 HD.

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Luigi's Mansion 2 HD, 2013 yılında 3DS için çıkış yapan Luigi's Mansion 2'nin yenilenmiş sürümü. Her ne kadar HD gibi bir isim verilse de benim için Nintendo'nun remastered ile rameke arasında kalmış yapımlarından birisi. Her ne kadar 2013 yılında çıkış yapan Luigi's Mansion 2, eski bir oyunb olmasa da 3DS konsolunda sıkışmış olması ve benim için yeri çok ayrı olan bu oyunu Switch'te oynayamamak üzücü bir durumdu. Teknik anlamda neler yeni, neler gelişmiş diye bakarsak tabi ilk dikkat çeken nokta 1080p çözünürlük diyebiliriz. Bunun dışında kenar yumuşatmaları, animasyon geliştirmeleri, güncellenmiş kaplamalar ve detaylı karakter modellemeleri yer alıyor. Luigi’s Mansion 3 seviyesine kesinlikle yakın değil ancak 2013 yılında çıkan bir oyunu günümüzde oynanablir bir hale getirmişler diyebiliriz.

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Kontrol kısmında da birkaç geliştirme bulunuyor daha doğrusu optimizasyon bulunuyor diyebiliriz. 3DS konsolunda tek analog tuşu yer alıyor ancak Switch'te iki adet var ve buna uygun bir şekilde kontrol şeması değiştirilmiş. Tabii şunu da söylemek lazım, oyun iki analog tuşu için geliştirilmediğinden o kadar da efektif çalışmıyor. Yine de oyunun tadını kaçıracak veya eksi not verilecek bir konumda değil.

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Oyunun kendine geldiğimizdeyse aslında içerik anlamında öçyle çok fazla yenilik yok. Hatta bir adet kötü bir durum var direkt oradan başlayalım. Çoklu oyuncu desteği maalesef hikaye modunda bulunmuyor. Bu da birlikte oynamak isteyenler için üzücü bir durum. Bunun dışında aslında oynanış ve içerik anlamında artı veya eksi diyebilecek bir durum bulunmuyor. Luigi karakter ile o meşhur süpürgemizi ve diğer ekipmanlarımızla Karanlık Ay parçaları toplamak için bir maceraya atılıyoruz. Oyunun giriş kısmı biraz sıkcı ıgelebilir çünkü çok fazla etkinlik yok, çok çizgisel ilerliyoruz ancak ardından yeni ekipmanlarla birlikte çok keyifli ve dallı budaklı bir oyun karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hem bulmaca çözmek isteyenler hem de eğlkenmek isteyenler için muazzam bir oyun diyebilirim

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Eğer Luigi's Mansion serisinde günceli takip ediyor ve Switch'te üçüncü oyunu oynadıysanız, ikinci oyun size biraz çizgisel ve az bulmacalı gelebilir ki öyle de zaten. Ancak yine 2013 yılında çıkan bir oyun için bugün bile hala eğlenceyi veriyor olması güzel bir artı. Eğer zamanında oynadıysanız ve şu anda 3DS değil, Switch sahibiyseniz keyif alarak nostalji yaşayacağınız bir yapım. Üçüncü oyunu oynadınız, sevdiniz ve yenisini arıyorsanız biraz beklentinizin altında kalabilir ama kesinlikle yine eğlenirsiniz. Seriye hiç başlamadıysanız ve Switch sahibiyseniz, başlamak için güzel bir nokta diyebilirim.

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Luigi's Mansion 2 HD - inceleme