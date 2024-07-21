Twisters gişede beklentilerin çok üzerine çıktı

Tam Boyutta Gör 90'ların öne çıkan aksiyon filmlerinden biri olan Kasırga (Twister)'nın yıllar sonra gelen devam filmi Kasırgalar (Twisters), geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede vizyona girdi. Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Glen Powell (Top Gun: Maverick) ile Daisy Edgar-Jones'un başrollerini paylaştığı film, sinema severler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki film gişedeki ilk haftasında tüm beklentilerin üzerine çıktı.

Film vizyona girmeden önce yayınlanan analist raporlarında, Twisters'ın gişedeki ilk haftasında 50 milyon dolar gişe yapabileceği öngörülüyordu. Ancak film beklentilerin üzerine çıktı ve gişedeki ilk haftasında Kuzey Amerika'da 80.5 milyon dolar hasılat yaptı. Geri kalan ülkelerdeki bilet satışları da eklenince filmin ilk hafta hasılatı 123.2 milyon dolara yükseldi.

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Twisters, Son Dönemde Çıkan Pek Çok Filmin Yapamadığını Yaptı

Twisters gibi büyük bütçeli bir film için 123 milyon dolarlık bir açılış inanılmaz bir başarı değil belki ama son dönemde büyük bütçeli pek çok yapım batarken, Twisters gibi daha az şans verilen bir yapımın başarı yakalamış olması dikkat çekici.

Minari filmiyle övgü toplayan Lee Isaac Chung'un yönettiği Twisters, eski bir kasırga takipçisi ve meteorolojist olan Kate Cooper ile tehlike peşinde koşan sosyal medya fenomeni Tyler Owens'ı takip ediyor. Oklahoma'da benzeri görülmemiş bir kasırga fırtınası başlayınca, bu iki zıt karakter ve ekiplerinin yolları kesişiyor.

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