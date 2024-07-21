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    Twisters gişede beklentilerin çok üzerine çıktı

    Geçtiğimiz hafta gösterime giren felaket filmi Kasırgalar (Twisters), gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok üzerine çıktı ve dünya genelinde 123 milyon dolar hasılata ulaştı.
    Twisters gişede beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    90'ların öne çıkan aksiyon filmlerinden biri olan Kasırga (Twister)'nın yıllar sonra gelen devam filmi Kasırgalar (Twisters), geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede vizyona girdi. Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Glen Powell (Top Gun: Maverick) ile Daisy Edgar-Jones'un başrollerini paylaştığı film, sinema severler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki film gişedeki ilk haftasında tüm beklentilerin üzerine çıktı.

    Film vizyona girmeden önce yayınlanan analist raporlarında, Twisters'ın gişedeki ilk haftasında 50 milyon dolar gişe yapabileceği öngörülüyordu. Ancak film beklentilerin üzerine çıktı ve gişedeki ilk haftasında Kuzey Amerika'da 80.5 milyon dolar hasılat yaptı. Geri kalan ülkelerdeki bilet satışları da eklenince filmin ilk hafta hasılatı 123.2 milyon dolara yükseldi.

    Twisters, Son Dönemde Çıkan Pek Çok Filmin Yapamadığını Yaptı

    Twisters gibi büyük bütçeli bir film için 123 milyon dolarlık bir açılış inanılmaz bir başarı değil belki ama son dönemde büyük bütçeli pek çok yapım batarken, Twisters gibi daha az şans verilen bir yapımın başarı yakalamış olması dikkat çekici.

    Minari filmiyle övgü toplayan Lee Isaac Chung'un yönettiği Twisters, eski bir kasırga takipçisi ve meteorolojist olan Kate Cooper ile tehlike peşinde koşan sosyal medya fenomeni Tyler Owens'ı takip ediyor. Oklahoma'da benzeri görülmemiş bir kasırga fırtınası başlayınca, bu iki zıt karakter ve ekiplerinin yolları kesişiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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