Twisters gişede beklentilerin çok üzerine çıktı

Film vizyona girmeden önce yayınlanan analist raporlarında, Twisters'ın gişedeki ilk haftasında 50 milyon dolar gişe yapabileceği öngörülüyordu. Ancak film beklentilerin üzerine çıktı ve gişedeki ilk haftasında Kuzey Amerika'da 80.5 milyon dolar hasılat yaptı. Geri kalan ülkelerdeki bilet satışları da eklenince filmin ilk hafta hasılatı 123.2 milyon dolara yükseldi.
Twisters, Son Dönemde Çıkan Pek Çok Filmin Yapamadığını Yaptı
Twisters gibi büyük bütçeli bir film için 123 milyon dolarlık bir açılış inanılmaz bir başarı değil belki ama son dönemde büyük bütçeli pek çok yapım batarken, Twisters gibi daha az şans verilen bir yapımın başarı yakalamış olması dikkat çekici.
Minari filmiyle övgü toplayan Lee Isaac Chung'un yönettiği Twisters, eski bir kasırga takipçisi ve meteorolojist olan Kate Cooper ile tehlike peşinde koşan sosyal medya fenomeni Tyler Owens'ı takip ediyor. Oklahoma'da benzeri görülmemiş bir kasırga fırtınası başlayınca, bu iki zıt karakter ve ekiplerinin yolları kesişiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.