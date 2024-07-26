RTÜK’ten Sosis Partisi: Gıdatopya animasyonuna yayın yasağı cezası

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Tam Boyutta Gör Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital içerik platformlarını denetlemeye devam ediyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 12 Temmuz’da Prime Video’ya eklenen Partisi: Gıdatopya (Sausage Party: Foodtopia) isimli +18 animasyon dizisi için inceleme başlatıldığını duyurmuştu. İnceleme sonucunda dizinin yayından kaldırılmasına karar verildi.

Sosis Partisi: Gıdatopya isimli diziye toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle RTÜK tarafından üst sınırdan idari para cezası ve içeriğin katalogdan çıkarılma cezaları verildi.

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Prime Video, Sosis Partisi: Gıdatopya dizisini Türkiye kütüphanesinden kaldırdı. İçeriği oynatmak istediğinizde “Bu video şu anda kullanılamıyor” uyarısı ile karşılaşılıyor.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada kararın oy birliğiyle verildiği vurgulanarak, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

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