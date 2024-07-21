Spider-Man 4 hâlâ yazım aşamasında

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan Spider-Man filmleri, Marvel Sinematik Evreni'nin en başarılı işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyo bu seriyi bir an önce beyaz perdeye döndürmek için elinden geleni yapıyor. Ancak görünen o ki Spider-Man 4 için sete girilmesi ilk başta düşünülenden daha geç gerçekleşebilir.

Marvel'ın planı Spider-Man 4'ün çekimlerine eylül ayında başlamaktı. Ancak Kevin Feige'nin bu hafta yaptığı bir açıklama, bunun büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini gösterdi. Feige, filmin senaryosunun henüz hazır olmadığını, şu anda senaryo üzerinde çalışan yazarların yakın bir zamanda ilk taslağı kendilerine sunacağını açıkladı.

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Spider-Man 4, 2026 Yazına Kalabilir

Söz konusu Marvel filmleri olduğunda senaryoların birden fazla kez revize alıp tekrar tekrar yazılması neredeyse standart hâline gelmiş durumda. Hâl böyleyken, daha ilk taslağı bile teslim edilmemiş Spider-Man 4'ün eylül ayında sete çıkması zor görünüyor. Kaldı ki daha filmin yönetmeni de belli değil. Bu serinin ilk üç filmini yöneten Jon Watts, şu sıralar başka projelerle ilgileniyor. Yönetmenin yeni Spider-Man filmini çekmeye niyeti olmadığı ama Kevin Feige'nin kendisini ikna etmeye çalışacağı söyleniyor.

Marvel henüz Spider-Man 4 için resmi bir vizyon tarihi açıklamadı. Ancak bu noktada filmin 2026 yazından önce çıkma ihtimali düşük görünüyor.

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