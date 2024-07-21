Spider-Man 4 hâlâ yazım aşamasında

Marvel'ın planı Spider-Man 4'ün çekimlerine eylül ayında başlamaktı. Ancak Kevin Feige'nin bu hafta yaptığı bir açıklama, bunun büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini gösterdi. Feige, filmin senaryosunun henüz hazır olmadığını, şu anda senaryo üzerinde çalışan yazarların yakın bir zamanda ilk taslağı kendilerine sunacağını açıkladı.
Spider-Man 4, 2026 Yazına Kalabilir
Söz konusu Marvel filmleri olduğunda senaryoların birden fazla kez revize alıp tekrar tekrar yazılması neredeyse standart hâline gelmiş durumda. Hâl böyleyken, daha ilk taslağı bile teslim edilmemiş Spider-Man 4'ün eylül ayında sete çıkması zor görünüyor. Kaldı ki daha filmin yönetmeni de belli değil. Bu serinin ilk üç filmini yöneten Jon Watts, şu sıralar başka projelerle ilgileniyor. Yönetmenin yeni Spider-Man filmini çekmeye niyeti olmadığı ama Kevin Feige'nin kendisini ikna etmeye çalışacağı söyleniyor.
Marvel henüz Spider-Man 4 için resmi bir vizyon tarihi açıklamadı. Ancak bu noktada filmin 2026 yazından önce çıkma ihtimali düşük görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.