Netflix, 8 milyon yeni abone kazandı: Gelirler ne durumda?

Netflix'te işler yolunda
Bridgerton‘ın üçüncü sezonu, Baby Reindeer, şirketin şimdiye kadarki en büyük canlı izleyicisini çeken The Roast of Tom Brady gibi yapımlar ve Fransız korku filmi Under Paris ve Jennifer Lopez'in oynadığı Atlas gibi filmler, Netflix’in 2,1 milyar dolarlık net gelire ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artışla 9,5 milyar dolarlık gelire ulaşmasını sağladı. Netflix ayrıca yıl genelinde yüzde 14 ila 15 gelir artışı elde etmeyi bekliyor.
Firma, Kanada ve İngiltere'deki mevcut aboneler için en ucuz reklamsız planını aşamalı olarak kaldırmaya başlamış durumda. Bu iki ülkeyi ilerleyen dönemde ABD ve Fransa takip edecek. Netflix ayrıca, izlediğiniz içeriği durdurduğunuzda ekranda reklam gösterilmesini sağlayan bir özelliği de test ediyor. Firma, yayınladığı raporda “Reklam gelirlerimiz güzel bir şekilde artıyor ve işimize daha anlamlı bir katkıda bulunuyor” dedi. Bu arada Netflix, 2025 itibariyle abone sayısını açıklamayı bırakacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/18/24201360/netflix-earnings-q2-2024-ads-advertising https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.