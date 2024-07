Netflix, 8 milyon yeni abone kazandı: Gelirler ne durumda?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Netflix, 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç raporunu yayınladı. Popüler yayın hizmeti son çeyrekte 8 milyon abone kazandığını ve küresel abone sayısının 278 milyona ulaştığını açıkladı. Netflix, ücretli abone sayısını artırırken bir yandan da gelirlerini artırarak güçlü ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor.

Netflix'te işler yolunda

Bridgerton‘ın üçüncü sezonu, Baby Reindeer, şirketin şimdiye kadarki en büyük canlı izleyicisini çeken The Roast of Tom Brady gibi yapımlar ve Fransız korku filmi Under Paris ve Jennifer Lopez'in oynadığı Atlas gibi filmler, Netflix’in 2,1 milyar dolarlık net gelire ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artışla 9,5 milyar dolarlık gelire ulaşmasını sağladı. Netflix ayrıca yıl genelinde yüzde 14 ila 15 gelir artışı elde etmeyi bekliyor.

Tam Boyutta Gör Netflix şu anda 12 ülkede ayda 6.99 dolara reklam destekli bir plan ile abonelik sunuyor. Bu plan şu anda bu pazarlardaki tüm yeni aboneliklerin yüzde 45'inden fazlasını oluşturuyor. Netflix, kullanıcıları reklam destekli ucuz abonelik planına da yönlendirmeye devam ediyor. Netflix'in reklamlı planı Türkiye'de bulunmuyor. Platformun Türkiye'deki en ucuz planı 149,99 TL'den başlıyor.

Firma, Kanada ve İngiltere'deki mevcut aboneler için en ucuz reklamsız planını aşamalı olarak kaldırmaya başlamış durumda. Bu iki ülkeyi ilerleyen dönemde ABD ve Fransa takip edecek. Netflix ayrıca, izlediğiniz içeriği durdurduğunuzda ekranda reklam gösterilmesini sağlayan bir özelliği de test ediyor. Firma, yayınladığı raporda “Reklam gelirlerimiz güzel bir şekilde artıyor ve işimize daha anlamlı bir katkıda bulunuyor” dedi. Bu arada Netflix, 2025 itibariyle abone sayısını açıklamayı bırakacak.

