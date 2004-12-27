Cep telefonlarına yeni Multimedya dopingi nVidia GoForce 4000

Gittikçe gelişen cep telefonları, Avrupa ve Japonya'da aktif olarak kullanılan ve kablosuz olarak erişilebilen zengin multimedya içeriği sunan yeni nesil cep telefonu şebeke ağ sistemi 3G ile kullanıcılara kaliteli ve kesintisiz haberleşme dışında, müzik, video oynatma / kayıt etme, oyun, resim çekebilme gibi oldukça fazla fonksiyonu bir arada sunmaktalar.

Tam Boyutta Gör Bu kadar fazla içerik beraberinde, fazla işlem gücü gereksinimi ve fazla işlem gücü gereksinimide, yüksek pil tüketimi ve buna bağlı olarak oldukça kısa kullanım süreleri getirmekte. Intel in PDA larda kullanılan Xscale işlemcileri dışında taşınabilir cihazlarda yüksek işlem gücü ve düşük pil tüketimini bir arada sunan başarılı bir işlemci ne yazıkki piyasada bulunmamakta. Intel ve Nokia 2005 in 4. çeyreğinden sonra bu işlemcileri taşıyan yeni nesil 3G telefonlar yapmak için işbirliği yapmaktalar ama bu kadar beklememize gerek varmı acaba?

nVidia ilk olarak girdiği grafik pazarındaki yükselişini, AMD tabanlı sistemler için geliştirdiği chipsetler ilede devam ettirmeyi başardı. Firma oldukçe fazla alanda çalışmalarını sürdürmekte ve başarılı ürünleri ilede tüketicinin ilgisini üzerinde tutmakta. 3G destekli telefonlar içinde yüksek multimedya ihtiyaçlarını karşılayacak GoForce 4000 ile firma artık cep telefonlarındada kendini gösterdi. Motorola E1000, V980 ve C980 nVidia'nın bu yeni işlemcisini kullanan ilk telefonlar.

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nVidia'nın yeni taşınabilir işlemcisi daha fazla pil ömrü ve daha fazla işlem gücü yanında bir çok gelişmiş yeteneğide içinde barındırıyor. İşlemci 3 megapiksel dihital kamera, 8x dijital yakınlaştırma, MPEG4 ve H.263 formatlarında gerçek zamanlı vidyo gösterimi, vidyo kaydı ve kayıttan gösterme yapabiliyor. Şu anki telefon modellerinde bu işlemci ile beraber en fazla 1.2 megapiksel dijital kamera kullanılmış durumda ama Panasonic firmasının yeni geliştirdiği ince ve otomatik fokuslama yeteneğine sahip 3 megapksel dijital kameralar sayesinde 2005 yılının sonlarına doğru nVidia GoForce 4000 in grafiksel yeteneklerini sonuna kadar sömüren telefon modellerininde çıkması olası.

nVidia her zaman olduğu gibi bu işlemcinin bazı özellikleri kırpılmış daha ucuz bir versiyonunuda pazara sunmuş durumda. nVidia GoForce 3000, görüntülü görüşme ve donanımsal MPEG4 ve H.263 kayıt yapabilme ve oynatma gibi özelliklerden mahrum ve en fazla 2 megapiksel dijital kamera desteğine sahip. Ayrıca GoForce 4000 de 640 KB bir tampon bellek varken GoForce 3000 bunun yarısı 320 KB tampon bellekle geliyor.

GoForce 4000 cep telefonlarına yeni bir boyut katacak gibi görünüyor çünkü işlemcinin desteklediği özellikler resim çekebilme ve video kayıt etmenin çok ötesinde. Bu özel yetenekleri kısaca anlatmak gerekirse; 640x480 VGA çözünürlükteki LCD ekranları desteklemekte ve dış ekranlar için özel bir destek içermekte, 176x144 QCIF çözünürlüğünde 30 kare/sn vidyo kaydı yapabilmekte ve aynı zamanda bu çözünürlükteki vidyoları 30 kare/sn gibi oldukça akıcı bir şekilde oynatabilmekte, 64bit 2D grafik hızlandırıcıya sahip işlemci cep telefonunuzda oynayacağınız oyunlarda size daha fazla performans vadediyor, SD/SDIO kart yuvası desteği sayesinde telefonlara genişletilebilirlik kazandırıyor.

nVidia, oldukça fazla ilgi gören ve gün geçtikçe pazarı genişleyen cep telefonu pazarında yeni işlemcisi ile sektöre hareketlilik kzandıracağa benziyor. Intel gibi büyük ve tecrubeli bir üreticininde pazara dahil olması ile tüketiciler için oldukça fazla içeriği bir arada sunabilen telefonların çıkması fazla zaman almayacaktır.