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    Moto 360 geri dönüyor: Yeni model şık tasarımıyla göz kamaştırıyor

    Motorola, klasikleşmiş Moto 360 serisini yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sızdırılan görseller, paslanmaz çelik kasası ve metal kayışıyla dikkat çeken şık bir tasarımı gözler önüne serdi.

    Moto 360 geri dönüyor: Yeni model şık tasarımıyla göz alıyor

    Motorola, uzun süredir sessiz kalan Moto 360 serisini yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Sızdırılan yeni görseller, şirketin ikonik akıllı saat serisini modern bir tasarımla yeniden canlandıracağını gösteriyor. Bu kez daha şık ve zarif görünen saat, paslanmaz çelik kasası ve metal kayışıyla dikkat çekiyor. Klasik yuvarlak kadran yapısı korunmuş; sağ yan tarafında döner taç ve ek bir fiziksel tuş bulunuyor. Görüntüler, Motorola'nın sportif silikon kayışlardan uzaklaşıp premium segmente yöneldiğini işaret ediyor.

    İlk Moto 360 modeli 2014 yılında piyasaya sürülmüş ve Android Wear platformunu kullanan ilk akıllı saatlerden biri olarak tarihe geçmişti. Ardından gelen ikinci nesil modelin ardından, 2019’da üçüncü nesil saat bir lisans anlaşması aracılığıyla farklı bir üretici tarafından sunulmuştu. Ancak o günden bu yana seriden herhangi bir haber alınamamıştı. Şimdi ise yeni bir dönemin kapıları aralanıyor olabilir.

    Moto 360 (2025) olarak anılan modelin beş farklı renk seçeneğiyle sunulacağı iddia ediliyor. Şimdilik yalnızca bir renk seçeneği sızdırılmış olsa da, bu detay ürünün daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçladığını düşündürüyor. Saatin yazılım tarafı ise hâlâ bir muamma. Önceki tüm Moto 360 modelleri Wear OS işletim sistemine sahipti ve bu yeni modelin de Google’ın en güncel sürümü olan Wear OS 6 ile gelmesi bekleniyor. Ancak bu konuda resmi bir doğrulama henüz yapılmış değil.

    Görsellerdeki detaylar, Motorola’nın bu modelle daha üst segmenti hedeflediğini açıkça ortaya koyuyor. Yeni Moto 360’ın karşısında artık yalnızca Samsung Galaxy Watch serisi ya da Pixel Watch gibi rakipler yok; aynı zamanda kullanıcıların beklentileri de çok daha yüksek. Motorola, bu güçlü rekabet ortamında akıllı saat pazarında yeniden söz sahibi olabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

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