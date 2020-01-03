CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak

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28 yıldır CES fuarlarının sahnelerinden uzak duran ve daha çok tedarikçi firmalarıyla toplantılar yapmayı tercih eden Apple bu yıl başkan yardımcısı seviyesinde fuara katılmayı tercih etmişti. Firma sahneye de çıkacak.

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Gelen ilk bilgiler CES 2020 fuar oturumlarının birine Apple’ın başkan yardımcısı seviyesinde katılacağı ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili geliştirilmiş çözümlerin yuvarlak masa toplantısında paylaşılacağı yönündeydi.

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Firma yaptığı açıklamada tanıtım sahnesinde de yer alacağını ve HomeKit akıllı ev sistemi ile ilgili yeniliklerini duyuracağını dile getirdi. Yeniliklerin yönetim ve Siri asistanı etrafında şekilleneceği tahmin ediliyor.

7 Ocak tarihinde başlayacak CES 2020 fuarında Apple’ın ses getirecek bir tanıtım yapması beklenmiyor zira Mart ayında firmanın geleneksel Bahar etkinliği gerçekleştirilecek.

https://www.gizmochina.com/2020/01/03/apple-homekit-ces-2020/

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