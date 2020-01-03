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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak

    Sadece yuvarlak masa toplantısında kişisel verilerin güvenliği ile ilgili paylaşımlar yapacağı iddia edilen Apple aksine sahnede HomeKit sistemi hakkında yeniliklerini duyuracak.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak
    Tam Boyutta Gör

    28 yıldır CES fuarlarının sahnelerinden uzak duran ve daha çok tedarikçi firmalarıyla toplantılar yapmayı tercih eden Apple bu yıl başkan yardımcısı seviyesinde fuara katılmayı tercih etmişti. Firma sahneye de çıkacak.

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    Gelen ilk bilgiler CES 2020 fuar oturumlarının birine Apple’ın başkan yardımcısı seviyesinde katılacağı ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili geliştirilmiş çözümlerin yuvarlak masa toplantısında paylaşılacağı yönündeydi.

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    Firma yaptığı açıklamada tanıtım sahnesinde de yer alacağını ve HomeKit akıllı ev sistemi ile ilgili yeniliklerini duyuracağını dile getirdi. Yeniliklerin yönetim ve Siri asistanı etrafında şekilleneceği tahmin ediliyor.

    7 Ocak tarihinde başlayacak CES 2020 fuarında Apple’ın ses getirecek bir tanıtım yapması beklenmiyor zira Mart ayında firmanın geleneksel Bahar etkinliği gerçekleştirilecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/03/apple-homekit-ces-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    amewrika 2 hf.
    Macbook pro 14" gelir mi acaba :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Sony, AMD ve Apple var baya heyecanlı olacak
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    face1tr 2 hf.
    Apple, Android Tv'lere HomeKit ve Siri Sanal Asistan desteği vererek asıl bombayı patlattı zaten. daha ne yapsın?
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