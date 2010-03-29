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Çevrimiçi video sağlayıcılarından Brightcove, HTML5'e destek vermeye başladı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Çevrimiçi video sağlayıcılarından Brightcove, HTML5'e destek vermeye başladı
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Aralarında New York Times, Time Inc., Discovery Channel, Sony Music'in bulunduğu yaklaşık 1000 kuruma hizmet veren dünyanın önde gelen çevrimiçi video sağlayıcısı Brightcove, resmi olarak HTML 5 tabanlı videolara destek vermeye başladığını duyurdu.

Brightcove'un tepe yöneticisi Jeremy Allaire; müşterilerinin, videolarını kaliteden ödün vermeden her ekrana ulaştırmak istediklerini ve Brightcove'un HTML5 desteği de gelişmekte olan standart video oynatımıyla müşterilerinin çevrimiçi video pazarında daha başarılı olmaları için ihtiyaç duyduklarıyla arasındaki boşluğu dolduracağını söyledi. Apple'ın Flash desteklemeyen iPod Touch, iPad ve iPhone'a direk destek verdiği açıklanan Brightcove Experience for HTML5, kullanıcıların hangi cihazlardan video izlemek istediğini otomatik olarak algılayıp Flash yada HTML5 oynatıcısından hangisinin açılmasına karar veriyor.

iPad'in satışa sunulmasına kısa bir süre hayata geçen Brightcove'ın HTML 5 desteğini şimdilik New York Times ve Time Inc. kullanırken kısa sürede diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.


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fatihcanery 9 yıl
htlm5 i inceleme fırsatı buldum,gercekten flash böyle giderse tarih olacak:) steve jobs denen doğru söylemiş :)
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sertacaygun 9 yıl
Flash iyi, güzel. Flash'ı kullanmadım we bsite tasarımı yapmak için, ama yine de güzel. Kötü olan şey; İşlemci sömürmesi. Adobe'nin neredeyse tüm yazılmları öyle. İşlemci tüketimi herşeyden önemli tabii ki, haliyle HTML5 gelecek demek.
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freedom36 9 yıl
İşte bu çok güzel bir haber. Bu kadar erken gelmesi de şaşırtıcı?!
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Hobar 9 yıl
youtube da html 5 olarak çalışıyor. yani ipadle youtube a girilebilecek. hatta ipadin çıkışı html 5 in yaygınlaşmasını hızlandırabilir.
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DH Misafiri 9 yıl
etikette yer alan steve jobs ne alaka anlamadım.
saygılar.
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Shady 9 yıl

DH Misafiri

etikette yer alan steve jobs ne alaka anlamadım.
saygılar.


Steve Jobs'un HTML5 ve Flash üzerine açıklamaları bulunduğundan dolayı.

İyi forumlar
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