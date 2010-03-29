Çevrimiçi video sağlayıcılarından Brightcove, HTML5'e destek vermeye başladı

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Aralarında New York Times, Time Inc., Discovery Channel, Sony Music'in bulunduğu yaklaşık 1000 kuruma hizmet veren dünyanın önde gelen çevrimiçi video sağlayıcısı Brightcove, resmi olarak HTML 5 tabanlı videolara destek vermeye başladığını duyurdu.

Brightcove'un tepe yöneticisi Jeremy Allaire; müşterilerinin, videolarını kaliteden ödün vermeden her ekrana ulaştırmak istediklerini ve Brightcove'un HTML5 desteği de gelişmekte olan standart video oynatımıyla müşterilerinin çevrimiçi video pazarında daha başarılı olmaları için ihtiyaç duyduklarıyla arasındaki boşluğu dolduracağını söyledi. Apple'ın Flash desteklemeyen iPod Touch, iPad ve iPhone'a direk destek verdiği açıklanan Brightcove Experience for HTML5, kullanıcıların hangi cihazlardan video izlemek istediğini otomatik olarak algılayıp Flash yada HTML5 oynatıcısından hangisinin açılmasına karar veriyor.

iPad'in satışa sunulmasına kısa bir süre hayata geçen Brightcove'ın HTML 5 desteğini şimdilik New York Times ve Time Inc. kullanırken kısa sürede diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.