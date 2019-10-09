Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından uzaya gönderilen Chandrayaan-2 uzay aracı 20 Ağustos tarihinde Ay’ın yörüngesine yerleşmişti. Uydumuzun yüzeyinde araştırma yapmak üzere geliştirilen ve 7 Eylül tarihinde Ay’ın yüzeyinde araştırma yapmak üzere Chandrayaan-2’den ayrılan Vikram ay aracı talihsiz bir kaza sonucu görevini tamamlayamamıştı.
Halen Ay’ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2 ise üzerinde bulunan bilimsel aygıtlarla bilim dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. Uzay aracının üzerindeki sekiz aygıttan biri olan Yörünge Aracı Yüksek Çözünürlüklü Kamera (ORHC) sistemi iki yörünge turu sırasında Uydumuzun ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamayı başarmış.
Ayrıca Bkz. "Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı"
ISRO’nun yaptığı açıklamaya göre Chandrayaan-2’nin Dünya’ya gönderdiği fotoğraflar, Ay’ın yörüngesinde bulunan bir uzay aracından çekilen en keskin fotoğraflar.
Elde edilen fotoğraflar o kadar net ki görüntülerde Ay’ın yüzeyindeki 5 metre çapından küçük kraterler dahi açık bir şekilde seçilebiliyor.
Bu kapsamda paylaşılan fotoğraflara galerimizde göz atabilirsiniz.
https://newatlas.com/space/india-chandrayaan2-sharpest-lunar-surface-images-from-orbit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç bir katkımız yok ama bir şeyi de beğenmiyoruz.
Adamlar düdük cisminin kıllarına isim verecek oluyorlar, en çok isim talebi bizden gidiyor.
Adamlar madenin dibinden foto çekiyorlar, biz beğenmiyoruz.
Adamlar bilmem neredeki kara deliğin fotoğrafını çekiyorlar, bilme kaç GB veri içinden derleme yapıyorlar, bizim millet net bulmuyor.
Alemiz vallahi!
geldiğimiz noktada Mars için hiç umut vermiyor sanırım
bu hızla Mars’a bir iki yüz yıl sonra insanlı yolculuk belki
yapılır.
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