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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti

    ISRO, Chandrayaan-2 uzay aracının Ay yüzeyini görüntülediği fotoğrafları paylaştı. Kuruma göre söz konusu görseller bugüne kadar çekilmiş en net Ay yüzeyi fotoğrafları olma özelliğini taşıyor.
    1 gün
    5,1b
    1
    11
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Chandrayaan-2, Ay’ın bugüne kadarki en net yüzey fotoğraflarını çekti
    Tam Boyutta Gör
    Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından uzaya gönderilen Chandrayaan-2 uzay aracı 20 Ağustos tarihinde Ay’ın yörüngesine yerleşmişti. Uydumuzun yüzeyinde araştırma yapmak üzere geliştirilen ve 7 Eylül tarihinde Ay’ın yüzeyinde araştırma yapmak üzere Chandrayaan-2’den ayrılan Vikram ay aracı talihsiz bir kaza sonucu görevini tamamlayamamıştı.

    Halen Ay’ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2 ise üzerinde bulunan bilimsel aygıtlarla bilim dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. Uzay aracının üzerindeki sekiz aygıttan biri olan Yörünge Aracı Yüksek Çözünürlüklü Kamera (ORHC) sistemi iki yörünge turu sırasında Uydumuzun ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamayı başarmış.

    Ayrıca Bkz. "Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı"

    ISRO’nun yaptığı açıklamaya göre Chandrayaan-2’nin Dünya’ya gönderdiği fotoğraflar, Ay’ın yörüngesinde bulunan bir uzay aracından çekilen en keskin fotoğraflar.

    Elde edilen fotoğraflar o kadar net ki görüntülerde Ay’ın yüzeyindeki 5 metre çapından küçük kraterler dahi açık bir şekilde seçilebiliyor.

    Bu kapsamda paylaşılan fotoğraflara galerimizde göz atabilirsiniz.



    https://newatlas.com/space/india-chandrayaan2-sharpest-lunar-surface-images-from-orbit/ Yorum Yaz
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    caralboo 1 gün en beğenilen
    Teleskop daha iyi görüntü alıyor
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    Mesudum 9 sa.
    Süper kafa adamlarız ha!
    Hiç bir katkımız yok ama bir şeyi de beğenmiyoruz.
    Adamlar düdük cisminin kıllarına isim verecek oluyorlar, en çok isim talebi bizden gidiyor.
    Adamlar madenin dibinden foto çekiyorlar, biz beğenmiyoruz.
    Adamlar bilmem neredeki kara deliğin fotoğrafını çekiyorlar, bilme kaç GB veri içinden derleme yapıyorlar, bizim millet net bulmuyor.
    Alemiz vallahi!
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    SuperVisör 1 gün
    Mars heyecanladırmuyor artık Alpa Centry Proxima Centry gidilmeli Elizabet klarer haklımı bakılmalı
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    OverClocK1ng 1 gün
    Teleskoplarla milyonlarca ışık yılı uzaktaki gezegenlerde yaşam olup olmadığını bile tespit edebilecek teknolojiye sahibiz ama ayın yakından fotoğraflarını anca çekebiliyoruz. Çok zorsa DH Forumu olarak aramızda para toplayalım da NASA ya fotoğraf makinesi alalım...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mrunseen 1 gün OverClocK1ng
    o kadar basit değil dostum, dünyaya bile 5m/px çözünürlüklü uydu yollamak bile acayip maliyetli. ayrıca uzay programlarında eski kendisini kanıtlamış donanımlar kullanılır.
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    ALPEREN A. 1 gün
    Ay beni heyecanlandırmıyor artık. Mars isteriz.
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    WaylandIZMIR 1 gün
    Bunları geç. Ne zaman Ay üzerinde Streetview çıkar. İşte o zaman beni heyecanlandırırlar
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    caralboo 1 gün en beğenilen
    Teleskop daha iyi görüntü alıyor
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    sankii 1 gün
    İyilestirilmemis ham resimden bahsediyor zannedersem
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    erhan850 1 gün
    adamlar dünyadaki kişisel teleskoplarla bile bundan daha netini çekiyolar nerdeyse.
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    Ethnicity 1 gün
    Google earth masaüstü uygulamasında bundan daha net fotoğraflar vardı...
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    joven 1 gün
    Ayın bile et fotoğrafları daha gün yüzene çıkıyor ise
    geldiğimiz noktada Mars için hiç umut vermiyor sanırım
    bu hızla Mars’a bir iki yüz yıl sonra insanlı yolculuk belki
    yapılır.
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