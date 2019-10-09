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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı

    Aleph Farms isimli İsrailli gıda şirketi, 3D Bioprinting Solutions isimli Rus bir şirkete ait biyoyazıcının kullanıldığı deneyde uzay ortamında kırmızı et basıldığını duyurdu.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı
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    Laboratuvar ortamında yetiştirilen et ve ürünleri konusunda yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu alandaki yeni bir haber ise bu kez Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yapılan bir deneyden geldi.

    İsrail merkezli gıda firması Aleph Farms isimli şirketin başını çektiği bir ekip, 3 boyutlu biyobaskı yönteminin kullanıldığı deney ile uzay ortamında kırmızı et basıldığını duyurdu. Sığır hücresi yuvarlarının kullanıldığı deneyde 3D Bioprinting Solutions isimli Rus bir şirkete ait biyoyazıcıdan faydalanıldığı belirtiliyor.  UUİ’nin Ruslara ait bölümünde ve 26 Eylül’de gerçekleştirilen deneyde bu sayede işlenmiş biftek üretilebilmiş.

    Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı

    Sığır hücresi yuvarlarından üretilen kas dokusu

    Aleph Farms’ın et üretme tekniği, ineklerin kas dokularının yenilenmesi sürecini yapay ortamda taklit etme mantığıyla işliyor. Yöntemin uzay ortamında kullanılması ile birlikte ise daha hızlı sonuçlar elde edildiği ifade ediliyor. Dünyada katmanlar halinde gerçekleştirilen baskı işlemi, uzayın yerçekimsizliği sayesinde aynı anda her yönden yapılabilmiş. Bu sayede etin çok daha hızlı bir şekilde olgunlaştırılabildiği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı!"

    “Uzayda 1 kilo et üretmek için 10 -15 bin ton su bulunmuyor.” diyen şirketin CEO’su Didier Toubia yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz bu deneyle hem doğal kaynaklarımızın korunabileceği hem de yiyecek sıkıntısı çekilmeyen bir gelecek hayalimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Canlı hayvan çiftliklerinin yüksek su ve enerji ihtiyaçları sebebiyle iklim değişikliğine olumsuz katkıları oldukça fazla. Biz gezegenimizin mavi kaldığı günleri diğer kuşakların da görmesini istiyoruz. Bundan dolayı bir sonraki hedefimiz, işlenmiş bifteklerin gezegenimizdeki bioçiftliklerde üretilmesi olacak.” ifadelerini kullanmış.

    Seri üretim aşamasına geçilebilmesi için zamana ihtiyaç duyulan söz konusu yöntem sayesinde, astronotların uzun soluklu uzay görevlerinde protein ihtiyaçlarını karşılayabileceği belirtiliyor.



    https://www.space.com/meat-grown-in-space-station-bioprinter-first.html Yorum Yaz
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    FatihAsl 2 gün en beğenilen
    Hayvan çifliklerini sorgulayacağınıza klima çalıştırmak için kullandığımız enerjiyi sorgulayın. yada dizel araçları sorgulayın, yada fabrika atıklarını sorgulayın.
    Hayvan çifliklerini sorgulayacağınıza klima çalıştırmak için kullandığımız enerjiyi sorgulayın. yada dizel araçları sorgulayın, yada fabrika atıklarını sorgulay...
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    Samura ii 1 gün
    Israilden kısır tohumlar ala ala tohumumuz bitti, ülke ekonomisine gerçekten şamar gb bi etki yaptı. ama bunu biz şimdi görebiliyoruz, ucuz ve verimliliği yüksek mahsul veriyordu ama büyük oyunu göremedik, gdo suz yiyecekler arıyor millet. Şimdi israil dio ki "Biz gezegenimizin mavi kaldığı günleri diğer kuşakların da görmesini istiyoruz. Bundan dolayı bir sonraki hedefimiz, işlenmiş bifteklerin gezegenimizdeki bioçiftliklerde üretilmesi olacak." bence bu sefer baştan "nah" dielim
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    DH Misafiri 1 gün
    Illa tek bir seyi mi sorgulaman lazim ayni anda cogu seyi sorgulayabilirsin.
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    dede17 2 gün
    Yapacağınız işin
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    CoreXXX 2 gün
    yakında kasaba 2 kilo kıyma bastır 5 dk ya geliyorum diyebilirmiyiz
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    smart1978 2 gün
    Uzaya cikacaklar suphelenebilir cunki biftek DISKIDAN da yapiliyor ki bu yillar once basarilmisti : YIL 2011 :)
    haberturk.com/...
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    grafman09 2 gün
    O değilde, yer çekimsiz ortamda arkadaşına şaka yapan goril kıyafetli astronotun, kutudan çıkarken yere nasıl düştüğünü hala anlamış değilim.. :))
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    FatihAsl 2 gün en beğenilen
    Hayvan çifliklerini sorgulayacağınıza klima çalıştırmak için kullandığımız enerjiyi sorgulayın. yada dizel araçları sorgulayın, yada fabrika atıklarını sorgulayın.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    John Wick 1 gün FatihAsl
    Güzel whataboutismmiş kardeş
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