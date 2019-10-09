Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı

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Laboratuvar ortamında yetiştirilen et ve ürünleri konusunda yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu alandaki yeni bir haber ise bu kez Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yapılan bir deneyden geldi.

İsrail merkezli gıda firması Aleph Farms isimli şirketin başını çektiği bir ekip, 3 boyutlu biyobaskı yönteminin kullanıldığı deney ile uzay ortamında kırmızı et basıldığını duyurdu. Sığır hücresi yuvarlarının kullanıldığı deneyde 3D Bioprinting Solutions isimli Rus bir şirkete ait biyoyazıcıdan faydalanıldığı belirtiliyor. UUİ’nin Ruslara ait bölümünde ve 26 Eylül’de gerçekleştirilen deneyde bu sayede işlenmiş biftek üretilebilmiş.

Sığır hücresi yuvarlarından üretilen kas dokusu

Aleph Farms’ın et üretme tekniği, ineklerin kas dokularının yenilenmesi sürecini yapay ortamda taklit etme mantığıyla işliyor. Yöntemin uzay ortamında kullanılması ile birlikte ise daha hızlı sonuçlar elde edildiği ifade ediliyor. Dünyada katmanlar halinde gerçekleştirilen baskı işlemi, uzayın yerçekimsizliği sayesinde aynı anda her yönden yapılabilmiş. Bu sayede etin çok daha hızlı bir şekilde olgunlaştırılabildiği söyleniyor.

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“Uzayda 1 kilo et üretmek için 10 -15 bin ton su bulunmuyor.” diyen şirketin CEO’su Didier Toubia yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz bu deneyle hem doğal kaynaklarımızın korunabileceği hem de yiyecek sıkıntısı çekilmeyen bir gelecek hayalimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Canlı hayvan çiftliklerinin yüksek su ve enerji ihtiyaçları sebebiyle iklim değişikliğine olumsuz katkıları oldukça fazla. Biz gezegenimizin mavi kaldığı günleri diğer kuşakların da görmesini istiyoruz. Bundan dolayı bir sonraki hedefimiz, işlenmiş bifteklerin gezegenimizdeki bioçiftliklerde üretilmesi olacak.” ifadelerini kullanmış.

Seri üretim aşamasına geçilebilmesi için zamana ihtiyaç duyulan söz konusu yöntem sayesinde, astronotların uzun soluklu uzay görevlerinde protein ihtiyaçlarını karşılayabileceği belirtiliyor.

https://www.space.com/meat-grown-in-space-station-bioprinter-first.html