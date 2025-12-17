ChatGPT'nin görsel üretme aracı yenilendi: Artık çok daha hızlı ve isabetli

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, geçen hafta GPT-5.2’yi yayınlamasının ardından, yeni bir görsel üretim modelini kullanıma sunduğunu açıkladı. Şirkete göre güncellenen ChatGPT Images, önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı çalışıyor.

Talimatları çok daha iyi anlıyor

Yeni sürüm, talimatları anlama konusunda da daha başarılı. Kullanıcılar artık bir görsele öğe ekleme veya çıkarma, farklı unsurları birleştirme, harmanlama ya da yerlerini değiştirme gibi daha karmaşık işlemleri yaptırabiliyor. Özellikle fotoğraf düzenleme işlemlerinde sonuçlar çok daha öngörülebilir ve dengeli hale geliyor. Görsellerde ortaya çıkabilen istenmeyen deformasyonlar büyük ölçüde azaltılıyor. Renk uyumu, yüzey detayları ve ışık dağılımı daha tutarlı bir şekilde korunuyor. Bu sayede kullanıcılar hedefledikleri sonuca çok daha az düzenleme yaparak ulaşabiliyor.

Bunun yanında OpenAI, metin üretiminin de ciddi biçimde iyileştirildiğini söylüyor. Görsel üretim modellerinin genelde zorlandığı bu alanda, yeni ChatGPT Images daha küçük ve yoğun metinleri çok daha düzgün şekilde oluşturabiliyor. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte ChatGPT’nin yan menüsüne özel bir Görseller bölümü ekleniyor. Bu alanda hazır filtreler ve ilham verecek örnek komutlar bulunacak.

Yeni ChatGPT Images, Nano Banana Pro’nun Gemini kullanımında büyük bir artışa yol açtığı bir dönemde geliyor. Google, Ekim ayında sohbet botunun kullanıcı sayısının Temmuz ayındaki 450 milyondan 650 milyona çıktığını açıklamıştı. Nano Banana Pro’nun gördüğü yoğun ilgi nedeniyle Google, kısa süre önce ücretsiz kullanıcıları günde yalnızca iki görsel üretimiyle sınırlandırdı. OpenAI açısından bakıldığında, Nano Banana Pro’ya doğrudan yanıt vermek kadar Gemini 3 Pro ile rekabette büyük önem taşıyor.

Yeni ChatGPT Images, bugünden itibaren tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlanacak.

