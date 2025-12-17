Giriş
    Apple Music, ChatGPT’ye entegre oluyor

    OpenAI, Apple Music’in ChatGPT’ye entegre edileceğini duyurdu. Yeni özellikle kullanıcılar, ChatGPT üzerinden çalma listeleri oluşturabilecek ve müziğe daha kolay erişebilecek.

    Apple Music, ChatGPT’ye entegre oluyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre OpenAI, Apple Music’i ChatGPT ile entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket yetkilisi tarafından yapılan paylaşıma göre Apple Music, ChatGPT’ye doğrudan entegre olacak ilk dalga iş ortakları arasına yer alacak. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, müzikle ilgili pek çok işlemi ChatGPT üzerinden doğal bir sohbet akışı içinde gerçekleştirebilecek.

    ChatGPT sizin için listeler yapacak

    OpenAI’ın uygulamalardan sorumlu CEO’su Fidji Simo’nun bir Substack paylaşımında aktardığı bilgilere göre ChatGPT kullanıcıları yakın zamanda yalnızca yazarak Apple Music çalma listeleri oluşturabilecek. Ancak haberlerin çıkmasının ardından Apple Music ifadesi gönderiden kaldırıldı.

    Apple Music, ChatGPT’ye entegre oluyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte kullanıcıların istekleri doğrultusunda hazırlanan bu listelerin Apple Music uygulamasına otomatik olarak aktarılması hedefleniyor. Böylece manuel işlem gereksinimi ortadan kalkarken müzik keşfi süreci de yapay zeka destekli hale geliyor.

    OpenAI, Ekim ayında ChatGPT’ye uygulama entegrasyonlarının geleceğini açıklamıştı. Bu adım, popüler servislerin doğrudan ChatGPT ile çalışabilmesinin önünü açıyor. İlk aşamada Spotify, Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia ve Zillow gibi platformların ChatGPT’ye entegre olacağı duyurulmuştu. Apple Music de bu genişleme sürecinin önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor ve ilerleyen dönemde daha fazla uygulamanın sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

    Başka uygulamalar da entegrasyona dahil

    Fidji Simo’nun paylaştığı bilgilere göre Adobe, Airtable, Apple Music, Clay, Lovable, OpenTable, Replit ve Salesforce da ChatGPT’ye entegre olacak yeni servisler arasında yer alıyor. Apple Music’in ChatGPT içindeki çalışma mantığının halihazırda uygulama içinde yer alan Spotify entegrasyonuna büyük ölçüde benzer olması bekleniyor.

    Mevcut Spotify entegrasyonunda kullanıcılar, sohbet sırasında verdikleri talimatlara göre oluşturulan çalma listelerini doğrudan Spotify uygulamasında açabiliyor. Benzer şekilde Apple Music entegrasyonunun da ChatGPT tarafından oluşturulan listelerin otomatik olarak Apple Music’e aktarılmasını sağlaması öngörülüyor. Bununla birlikte entegrasyonun yalnızca çalma listeleriyle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Apple Music’in ChatGPT’ye eklenmesiyle birlikte kullanıcıların, bir filmin müziklerini çalmasını istemesi ya da adını hatırlayamadığı bir şarkıyı tarif ederek buldurması gibi işlemleri de doğrudan ChatGPT üzerinden gerçekleştirebilmesi bekleniyor.

