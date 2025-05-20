Google Stitch ara yüz tasarımcılarına yapay zekâ desteği sunuyor

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Tam Boyutta Gör Geleneksel I/O geliştirici konferansının startını veren Google’ın ajandasında yapay zekâ artık başrolü oynuyor. Duyurulan pek çok yeni yapay zekâ aracının arasında Stitch adındaki deneysel proje de dikkat çekici.

Google Stitch nedir?

Gemini 2.5 Pro temelinde şekillenen Google Stitch kodlama aracı, kullanıcıların ara yüz tasarımında işini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hali hazırda sadece İngilizce diline cevap veren kodlama aracı, kullanıcının sağladığı temalar ve doğal dil talimatlarına göre kompleks ara yüz tasarımları üretebiliyor.

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Stitch kullanıcıya farklı ara yüz seçenekleri sunuyor ve bunları tecrübe etmesini kolaylaştırıyor. Ara yüz elemanları yanında tam fonksiyonel ön-yüz kodlarını da üreterek projelerine entegre etmelerini sağlıyor. Ayrıca Figma platformuna da transfer destekleniyor ki bahse konu platformun da bir kod otomasyonu var. Google Stitch aracı Google Labs içerisinde kullanıma sunulmuş durumda.

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