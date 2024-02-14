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    ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Kim olduğunuzu ve neyi sevdiğinizi hatırlayacak

    OpenAI, ChatGPT'yi kişiselleştirmek için hafıza özelliğini devreye sokuyor. Bu sayede ChatGPT, zaman içinde kullanıcı ve sohbet hakkındaki bilgileri belleğinde saklayarak hatırlayacak.
    ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Sizi hatırlayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT'yi kişiselleştirmek için hafıza özelliğini devreye sokuyor. Bu sayede ChatGPT, zaman içinde kullanıcı ve sohbet hakkındaki bilgileri belleğinde saklayarak hatırlayacak.

    OpenAI, kullanılan her özel GPT'nin kendi belleği olacağını söylüyor. Örnek olarak ise Books GPT'yi veriyor. Bellek açıkken, hangi kitapları okuduğunuz ve hangi türlerden en çok hoşlandığınızı otomatik olarak hatırlayacak. OpenAI, GPT mağazasında yer alan uygulamalardan da örnekler veriyor: "Tutor Me, bildiklerinizi öğrendiğinde çok daha iyi uzun vadeli ders yükü sunabilir. Kayak, en sevdiğiniz havayollarına ve otellere sizi yönlendirebilir. GymStreak, zaman içindeki ilerlemenizi takip edebilir."

    Hafiza özelliği ChatGPT'nin ihtiyaç duyduğu bir özellik olsa da kişisel gizlilik problemlerini de beraberinde getiriyor. OpenAI'nin buradaki stratejisi, diğer internet hizmetleriyle benzer şekilde işliyor. Hizmetlerini kullanırken sizi izliyor, ne aradığınızı, neye tıkladığınızı, neyi beğendiğinizi veya başka herhangi bir şeyi öğreniyor ve zaman içinde sizin profilinizi geliştiriyorlar.

    ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Sizi hatırlayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT'nin hafızasının kontrolünün kullanıcıda olduğunu ve sistemi, sağlığınız hakkındaki bilgiler gibi hassas şeyleri hatırlamayacak şekilde eğittiğini söylüyor. ChatGPT'ye sizin hakkınızda ne bildiğini sorabiliyor, herhangi birşeyi unutmasını söyleyebiliyor veya ayarlarda Hafızayı Yönet kısmından özelliği kapabiliyorsunuz. OpenAI, Geçici Sohbet ile bir tür gizli mod da sunuyor.

    Varsayılan olarak açık olacak

    Şirket, varsayılan olarak belleğin açık olacağını ve hafıza özelliğinin modellerini ileriye dönük olarak eğitmek için kullanılacağını söylüyor. (ChatGPT Enterprise ve Teams kullanan şirketlerin verileri modellere geri gönderilmeyecek.)

    Şirket blog yazısında, hafıza özelliğinin şimdilik küçük bir kullanıcı grubuna açık ve test sürecinde olduğunu belirtti. Özelliğin hızlı bir biçimde ChatGPT ile etkileşimin bir parçası olacağını söylemek yanlış olmayacak. Yapay zeka botları gittikçe akıllı hale geliyor ve bizi daha fazla tanımaya başlıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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