ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Kim olduğunuzu ve neyi sevdiğinizi hatırlayacak

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'yi kişiselleştirmek için hafıza özelliğini devreye sokuyor. Bu sayede ChatGPT, zaman içinde kullanıcı ve sohbet hakkındaki bilgileri belleğinde saklayarak hatırlayacak.

OpenAI, kullanılan her özel GPT'nin kendi belleği olacağını söylüyor. Örnek olarak ise Books GPT'yi veriyor. Bellek açıkken, hangi kitapları okuduğunuz ve hangi türlerden en çok hoşlandığınızı otomatik olarak hatırlayacak. OpenAI, GPT mağazasında yer alan uygulamalardan da örnekler veriyor: "Tutor Me, bildiklerinizi öğrendiğinde çok daha iyi uzun vadeli ders yükü sunabilir. Kayak, en sevdiğiniz havayollarına ve otellere sizi yönlendirebilir. GymStreak, zaman içindeki ilerlemenizi takip edebilir."

Hafiza özelliği ChatGPT'nin ihtiyaç duyduğu bir özellik olsa da kişisel gizlilik problemlerini de beraberinde getiriyor. OpenAI'nin buradaki stratejisi, diğer internet hizmetleriyle benzer şekilde işliyor. Hizmetlerini kullanırken sizi izliyor, ne aradığınızı, neye tıkladığınızı, neyi beğendiğinizi veya başka herhangi bir şeyi öğreniyor ve zaman içinde sizin profilinizi geliştiriyorlar.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'nin hafızasının kontrolünün kullanıcıda olduğunu ve sistemi, sağlığınız hakkındaki bilgiler gibi hassas şeyleri hatırlamayacak şekilde eğittiğini söylüyor. ChatGPT'ye sizin hakkınızda ne bildiğini sorabiliyor, herhangi birşeyi unutmasını söyleyebiliyor veya ayarlarda Hafızayı Yönet kısmından özelliği kapabiliyorsunuz. OpenAI, Geçici Sohbet ile bir tür gizli mod da sunuyor.

ChatGPT paraya para demiyor 3 gün önce eklendi

Varsayılan olarak açık olacak

Şirket, varsayılan olarak belleğin açık olacağını ve hafıza özelliğinin modellerini ileriye dönük olarak eğitmek için kullanılacağını söylüyor. (ChatGPT Enterprise ve Teams kullanan şirketlerin verileri modellere geri gönderilmeyecek.)

Şirket blog yazısında, hafıza özelliğinin şimdilik küçük bir kullanıcı grubuna açık ve test sürecinde olduğunu belirtti. Özelliğin hızlı bir biçimde ChatGPT ile etkileşimin bir parçası olacağını söylemek yanlış olmayacak. Yapay zeka botları gittikçe akıllı hale geliyor ve bizi daha fazla tanımaya başlıyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.