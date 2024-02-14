ChatGPT'ye hafıza özelliği geliyor: Kim olduğunuzu ve neyi sevdiğinizi hatırlayacak

OpenAI, kullanılan her özel GPT'nin kendi belleği olacağını söylüyor. Örnek olarak ise Books GPT'yi veriyor. Bellek açıkken, hangi kitapları okuduğunuz ve hangi türlerden en çok hoşlandığınızı otomatik olarak hatırlayacak. OpenAI, GPT mağazasında yer alan uygulamalardan da örnekler veriyor: "Tutor Me, bildiklerinizi öğrendiğinde çok daha iyi uzun vadeli ders yükü sunabilir. Kayak, en sevdiğiniz havayollarına ve otellere sizi yönlendirebilir. GymStreak, zaman içindeki ilerlemenizi takip edebilir."
Hafiza özelliği ChatGPT'nin ihtiyaç duyduğu bir özellik olsa da kişisel gizlilik problemlerini de beraberinde getiriyor. OpenAI'nin buradaki stratejisi, diğer internet hizmetleriyle benzer şekilde işliyor. Hizmetlerini kullanırken sizi izliyor, ne aradığınızı, neye tıkladığınızı, neyi beğendiğinizi veya başka herhangi bir şeyi öğreniyor ve zaman içinde sizin profilinizi geliştiriyorlar.
Varsayılan olarak açık olacak
Şirket, varsayılan olarak belleğin açık olacağını ve hafıza özelliğinin modellerini ileriye dönük olarak eğitmek için kullanılacağını söylüyor. (ChatGPT Enterprise ve Teams kullanan şirketlerin verileri modellere geri gönderilmeyecek.)
Şirket blog yazısında, hafıza özelliğinin şimdilik küçük bir kullanıcı grubuna açık ve test sürecinde olduğunu belirtti. Özelliğin hızlı bir biçimde ChatGPT ile etkileşimin bir parçası olacağını söylemek yanlış olmayacak. Yapay zeka botları gittikçe akıllı hale geliyor ve bizi daha fazla tanımaya başlıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.