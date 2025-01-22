Samsung Galaxy S25 & S25+ tanıtıldı: Yapay zekanın tüm gücünü keşfedin!

- Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus neler sunuyor 📱
- Galaxy S25 Plus kamera özellikleri 📸
- Samsung S25 Galaxy AI özellikleri ✨
- Now Brief: Günün sizin için öne çıkanları
- Cross-app Action: Basın, konuşun, yapay zeka halletsin
- AI ile Portre Çekimleri
- Nightography Video: Geceyi gündüze çevirin
- Audio Eraser: Ses stüdyosu parmaklarınızın ucunda
- Samsung Galaxy S25 özellikleri
- Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri
- Samsung Galaxy S25 fiyatı ne kadar 💲
- Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkıyor 📅
- Yorumlar
Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus neler sunuyor 📱
Samsung, Galaxy S25 serisini gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve çok modlu (multimodal) özelliğiyle geliştirilen yapay zeka telefonu olarak tanımlıyor. Şirket, Galaxy AI’ın artık kullanıcıyla insansı bir etkileşim kurabildiğini söylüyor. Galaxy AI ile konuşarak, yazarak, çizerek, ekranınızı göstererek etkileşime girebiliyorsunuz. Bu, telefonla daha az vakit harcamanız, kendinize daha fazla vakit ayırmanız anlamına geliyor.
Yeni Samsung S25, en kolay ve en akıllı mobil yapay zeka deneyimini sunuyor. Galaxy S25 Serisi, bağlamları çok hızlı şekilde algılayıp yanıt verebiliyor. Elbette 3nm Galaxy’e özel Snapdragon 8 Elite işlemci sayesinde. Samsung, en gelişmiş yapay zeka ProVisual Engine’in şimdi güçlü işlemciyle desteklendiğini belirtiyor. Bu, bir Samsung telefonda şimdiye kadarki en iyi kamera ve düzenleme deneyimi ile sonuçlanıyor.
Galaxy S25 Plus kamera özellikleri 📸
Yapay zeka destekli kamera, doğal ve net görünüme sahip portreler çekmenizi sağlarken, aynı zamanda parlak ve belirgin görüntü kalitesine sahip gece videoları çekmenizi, hatta fotoğraf ve videolarınızı düzenlemenizi sağlıyor. Samsung, farklı ışık koşullarını algılayabilen nesneye duyarlı yazılım sayesinde ten rengi ve dokuların doğal ve gerçekçi göründüğünü, Nightography ile gece çekimlerinde rakipsiz olduğunu söylüyor. AI destekli ProVisual Engine sayesinde ultra geçiş çekimlerden telefoto kameraya kadar, her açıdan fotoğraflardaki netlik ve canlılık etkileyici.
Samsung S25 Galaxy AI özellikleri ✨
Now Brief: Günün sizin için öne çıkanları
Cross-app Action: Basın, konuşun, yapay zeka halletsin
AI ile Portre Çekimleri
Nightography Video: Geceyi gündüze çevirin
Audio Eraser: Ses stüdyosu parmaklarınızın ucunda
Samsung Galaxy S25 özellikleri
- Ekran: 6.2 inç, FHD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 4000 mAh
- Yazılım: Android 15, One UI 7
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.4, WiFi 7
- Boyut ve ağırlık: 70.5 x 146.9 x 7.2 mm, 162 g
Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Batarya: 4900 mAh
- Yazılım: Android 15, One UI 7
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.4, WiFi 7
- Boyut ve ağırlık: 75.8 x 158.4 x 7.3 mm, 190 g
Samsung Galaxy S25 fiyatı ne kadar 💲
- Samsung Galaxy S25 128 GB: 51.499 TL
- Samsung Galaxy S25 256 GB: 55.499 TL
- Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB: 63.499 TL
Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkıyor 📅
Samsung Galaxy S25 tanıtılıyor haberi içeriği, Unpacked etkinliği boyunca güncellenecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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