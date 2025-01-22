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    Samsung Galaxy S25 ailesi tanıtılıyor! - Galaxy Unpacked 2025 Türkçe Canlı Yayın

    Samsung Galaxy S25 & S25+ tanıtıldı: Yapay zekanın tüm gücünü keşfedin!

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus resmi olarak tanıtıldı. Yapay zekanın tüm gücünü açığa çıkaran Samsung S25 & S25+ özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla sizlerle.
    Samsung Galaxy S25 Plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 tanıtım etkinliği 22 Ocak’ta TSİ 21.00’de başladı. 2025’in beklenen telefonlarından Samsung S25 serisi, daha da geliştirilmiş etkileyici yapay zeka yetenekleriyle sahne aldı. Serinin en üst modeli Galaxy S25 Ultra bir kenara Galaxy S25 ve S25+, her açıdan mükemmel çekimler sağlayan AI destekli kamerası, güçlü işlemcisi, armor alüminyum tasarımı ve ProScaler teknolojisine sahip ekranıyla kendisine çekiyor. İşte Samsung S25 Plus özellikleri ve Galaxy S25 fiyatı dahil markanın yeni serisi hakkında tüm merak edilenler:

    Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus neler sunuyor 📱

    Samsung Galaxy S25 ekran, işlemci, kamera, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung S25 Plus ve S25, ProScaler ekran teknolojisiyle daha canlı ve daha net görüntü sunuyor. Samsung, ProScaler ile görüntü kalitesinde %43 iyileştirilme sağlandığını söylüyor. Bu, daha sürükleyici görüntüleme deneyimi ve oyun keyfi anlamına geliyor. Bu arada S25, 6.2 inç; S25+, 6.7 inç ekranla geliyor, ön ve arka Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. S25 Ultra’da titanyum

    Samsung, Galaxy S25 serisini gelişmiş yapay zeka teknolojisi ve çok modlu (multimodal) özelliğiyle geliştirilen yapay zeka telefonu olarak tanımlıyor. Şirket, Galaxy AI’ın artık kullanıcıyla insansı bir etkileşim kurabildiğini söylüyor. Galaxy AI ile konuşarak, yazarak, çizerek, ekranınızı göstererek etkileşime girebiliyorsunuz. Bu, telefonla daha az vakit harcamanız, kendinize daha fazla vakit ayırmanız anlamına geliyor.

    Yeni Samsung S25, en kolay ve en akıllı mobil yapay zeka deneyimini sunuyor. Galaxy S25 Serisi, bağlamları çok hızlı şekilde algılayıp yanıt verebiliyor. Elbette 3nm Galaxy’e özel Snapdragon 8 Elite işlemci sayesinde. Samsung, en gelişmiş yapay zeka ProVisual Engine’in şimdi güçlü işlemciyle desteklendiğini belirtiyor. Bu, bir Samsung telefonda şimdiye kadarki en iyi kamera ve düzenleme deneyimi ile sonuçlanıyor.

    Galaxy S25 Plus kamera özellikleri 📸

    Samsung Galaxy S25 Plus kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 ve S25+, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen kamerasıyla benzeri görülmemiş fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Arkada yüksek çözünürlük sunan ultra geniş açılı lens ve telefoto lens, her mesafeden veya moddan ince detayları daha iyi yakalamanızı sağlıyor.

    Yapay zeka destekli kamera, doğal ve net görünüme sahip portreler çekmenizi sağlarken, aynı zamanda parlak ve belirgin görüntü kalitesine sahip gece videoları çekmenizi, hatta fotoğraf ve videolarınızı düzenlemenizi sağlıyor. Samsung, farklı ışık koşullarını algılayabilen nesneye duyarlı yazılım sayesinde ten rengi ve dokuların doğal ve gerçekçi göründüğünü, Nightography ile gece çekimlerinde rakipsiz olduğunu söylüyor. AI destekli ProVisual Engine sayesinde ultra geçiş çekimlerden telefoto kameraya kadar, her açıdan fotoğraflardaki netlik ve canlılık etkileyici.

    Samsung S25 Galaxy AI özellikleri ✨

    Galaxy S25 yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 telefonlar, yapay zekanın entegre edildiği ilk sürüm olan One UI 7 ile geliyor. S25 serisine güç veren Android 15 tabanlı One UI 7, akıcı animasyonlar ve dikkat çekici görsellerle birlikte birkaç yeni yapay zeka özelliği ve aracı getiriyor.

    Now Brief: Günün sizin için öne çıkanları

    Galaxy S25 Now Brief Now Bar özelliği Tam Boyutta Gör
    Now Brief, günlük rutinlerinizi anlayarak yapay zeka destekli uyku analizleri ve kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor. Yepyeni Now Brief özelliği ile gün boyunca kişiselleştirilmiş özetler alacaksınız. Güne başlarken gün boyunca sizi nelerin beklediğinin bir özetini alacağınız, günün sonunda da günlük etkinliklerinize dair analizlere erişebileceğiniz yepyeni bir özellik.

    Cross-app Action: Basın, konuşun, yapay zeka halletsin

    Galaxy S25 Cross-app Action özelliği Tam Boyutta Gör
    Hazırlanırken telefonunuzla dilediğiniz gibi konuşmanız yeterli. Sadece konuşarak restoran arayabilir ve konumu anında arkadaşınıza mesaj olarak gönderebilirsiniz, üstelik birden fazla uygulama açmanıza gerek kalmadan. Yan düğmeye uzun basarak Google Gemini’yi çağırabilirsiniz.

    AI ile Portre Çekimleri

    Galaxy S25 yapay zeka portre çekim Tam Boyutta Gör
    Ters ışık koşullarında bile gerçekçi tonlarda ve doğal cilt dokusu görünümüne sahip fotoğraflar yakalayabilirsiniz. My Filter özelliğini kullanarak fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabilir veya çekim sırasında ya da sonrasında kaydedilmiş fotoğraflardan kendi filtrelerinizi oluşturabilirsiniz.

    Nightography Video: Geceyi gündüze çevirin

    Galaxy S25 gece çekimi Nightography Tam Boyutta Gör
    Daha güçlü işlemci, gece videoları için sabit ve hareketli nesneleri ayırt ediyor ve üst düzey detaylı ve net bir görünüm sunmak için en ideal sarsıntı azaltma işlemini uyguluyor.

    Audio Eraser: Ses stüdyosu parmaklarınızın ucunda

    Galaxy S25 ses stüdyosu Tam Boyutta Gör
    İstenmeyen arka plan gürültüsünü videolarınızdan filtreleyebilirsiniz. Galaxy AI, sesler, müzikler ve rüzgar gibi farklı tür sesleri ayarlayarak videolarınızın sesini iyileştirebilirsiniz.

    Samsung Galaxy S25 özellikleri

    • Ekran: 6.2 inç, FHD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Batarya: 4000 mAh
    • Yazılım: Android 15, One UI 7
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.4, WiFi 7
    • Boyut ve ağırlık: 70.5 x 146.9 x 7.2 mm, 162 g

    Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 10MP f/2.4 (3x telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Batarya: 4900 mAh
    • Yazılım: Android 15, One UI 7
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.4, WiFi 7
    • Boyut ve ağırlık: 75.8 x 158.4 x 7.3 mm, 190 g

    Samsung Galaxy S25 fiyatı ne kadar 💲

    Samsung Galaxy S25 Plus fiyat etiketi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 fiyatı ne kadar, kaç TL? olacak sorusu çok merak ediliyordu. Samsung S25 fiyatları resmi olarak açıklandı. Galaxy S25 fiyatı 51.499 TL'den başlıyor. Depolama kapasitesine göre Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus fiyatı şu şekilde:
    • Samsung Galaxy S25 128 GB: 51.499 TL
    • Samsung Galaxy S25 256 GB: 55.499 TL
    • Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB: 63.499 TL

    Samsung Galaxy S25 ne zaman çıkıyor 📅

    Samsung Galaxy S25 & S25+ tanıtıldı: Yapay zekanın tüm gücünü keşfedin!
    Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus, Ultra modeliyle birlikte 22 Ocak’ta ön siparişe açıldı. Galaxy S25 çıkış tarihi 11 Şubat olarak açıklandı.

    Samsung Galaxy S25 tanıtılıyor haberi içeriği, Unpacked etkinliği boyunca güncellenecektir.

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