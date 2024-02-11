ChatGPT gelirleri 2 milyar doları aştı

Tam Boyutta Gör Teknoloji sektörünün en hızlı büyüyen firması haline gelen OpenAI durmak bilmiyor. 2015 yılında bir laboratuvar olarak kurulmasına rağmen 2020 yılında ticari faaliyetlere başlayan OpenAI, inanılmaz bir gelir artışı yaşıyor.

OpenAI uçuşa geçti

Yapılan açıklamaya göre OpenAI girişiminin yıllık geliri Aralık 2023 itibariyle 2 milyar doları geride bıraktı. Ekim 2023 tarihinde ise yıllık gelir 1.3 milyar dolar civarındaydı. Sadece iki ayda muazzam bir gelir elde edildi.

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Kasım 2022 tarihinde kullanıma sunulan ChatGPT sohbet robotu adeta devrim yapmıştı. Gencinden yaşlısına her birey bu yenilikçi teknolojiyi deneyimlemek istemişti. Aşırı yoğunluk nedeniyle Premium aboneliğini başlatan OpenAI yine de ilgiyi önleyemedi.

Fortune 500 şirketlerinin yüzde 92’si ChatGPT kullanırken Google Gemini ve Microsoft CoPilot gibi rakipler henüz ayağını yere basabilmiş değil. OpenAI girişimine 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft’un kendi sohbet robotu bile ChatGPT’nin gerisinde kaldı. OpenAI’nin 2025 yılında yıllık gelirini 4 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor.

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