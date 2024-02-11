ChatGPT gelirleri 2 milyar doları aştı

OpenAI uçuşa geçti
Yapılan açıklamaya göre OpenAI girişiminin yıllık geliri Aralık 2023 itibariyle 2 milyar doları geride bıraktı. Ekim 2023 tarihinde ise yıllık gelir 1.3 milyar dolar civarındaydı. Sadece iki ayda muazzam bir gelir elde edildi.
Kasım 2022 tarihinde kullanıma sunulan ChatGPT sohbet robotu adeta devrim yapmıştı. Gencinden yaşlısına her birey bu yenilikçi teknolojiyi deneyimlemek istemişti. Aşırı yoğunluk nedeniyle Premium aboneliğini başlatan OpenAI yine de ilgiyi önleyemedi.
Fortune 500 şirketlerinin yüzde 92’si ChatGPT kullanırken Google Gemini ve Microsoft CoPilot gibi rakipler henüz ayağını yere basabilmiş değil. OpenAI girişimine 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft’un kendi sohbet robotu bile ChatGPT’nin gerisinde kaldı. OpenAI’nin 2025 yılında yıllık gelirini 4 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.