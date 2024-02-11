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    Anlık Bildirim

    ChatGPT gelirleri 2 milyar doları aştı

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI girişimi yıllık bazda gelirlerini 2 milyar dolara çıkardı. İki yıl içerisinde gelirlerin 4 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Teknoloji sektörünün en hızlı büyüyen firması haline gelen OpenAI durmak bilmiyor. 2015 yılında bir laboratuvar olarak kurulmasına rağmen 2020 yılında ticari faaliyetlere başlayan OpenAI, inanılmaz bir gelir artışı yaşıyor.

    OpenAI uçuşa geçti

    Yapılan açıklamaya göre OpenAI girişiminin yıllık geliri Aralık 2023 itibariyle 2 milyar doları geride bıraktı. Ekim 2023 tarihinde ise yıllık gelir 1.3 milyar dolar civarındaydı. Sadece iki ayda muazzam bir gelir elde edildi.

    Kasım 2022 tarihinde kullanıma sunulan ChatGPT sohbet robotu adeta devrim yapmıştı. Gencinden yaşlısına her birey bu yenilikçi teknolojiyi deneyimlemek istemişti. Aşırı yoğunluk nedeniyle Premium aboneliğini başlatan OpenAI yine de ilgiyi önleyemedi.

    Fortune 500 şirketlerinin yüzde 92’si ChatGPT kullanırken Google Gemini ve Microsoft CoPilot gibi rakipler henüz ayağını yere basabilmiş değil. OpenAI girişimine 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft’un kendi sohbet robotu bile ChatGPT’nin gerisinde kaldı. OpenAI’nin 2025 yılında yıllık gelirini 4 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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