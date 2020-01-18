Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak

Her ne kadar ülkemizde popüler olmasalar da Google’ın Chrome OS işletim sistemiyle gelen Chromebook modelleri oldukça ses getirdi. Özellikle gündelik işler için kullanmak amacıyla uygun fiyatlı bilgisayar arayışında olan kişiler, ilk olarak Chromebook’lara yöneliyor. Bugün ise Chrome OS’e Steam desteği gelebileceği ortaya çıktı.

Linux kütüphanesi

Bildiğiniz üzere Chrome OS, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Steam’in de Linux sürümü halihazırda var olduğundan dolayı, Chrome OS’i desteklemesi çok da zor olmayacak. En azından Google’ın çalışmalarının bu yönde olduğunu biliyoruz. Tabii ki aynı Linux sürümünde olduğu gibi tüm kütüphanenizi Chrome OS’de oynamanız mümkün olmayacak.

Chrome OS ürün yöneticisi Kan Liu’dan alınan bu bilginin detayları maalesef belirsiz. Google ve Valve konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadılar. Chrome OS’in ne zaman Steam desteği kazanacağı konusu şimdilik oldukça belirsiz diyebiliriz.

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Chromebook modelleri özellikle öğrenciler arasında oldukça popüler. Her ne kadar hem alt seviye donanım içermeleri hem de Linux’da tüm kütüphaneye erişilememesi eksiklik olarak görülse de en azından birkaç yapımın cihazlara yüklenebilmesi oldukça sevindirici. Tabii ki bu adımın ardından daha güçlü Chromebook’lar görmemiz ise şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2020/01/17/google-chrome-steam-chromebooks/

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