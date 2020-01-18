Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak

    Google’ın işletim sistemi Chrome OS, önemli bir yenilikle gündemde. Yakın zamanda Steam’i Chromebook modelleri içerisinde görebiliriz. Bu gelişme daha güçlü Chromebook'ların da habercisi olabilir.
    4 gün
    5,3b
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak
    Tam Boyutta Gör

    Her ne kadar ülkemizde popüler olmasalar da Google’ın Chrome OS işletim sistemiyle gelen Chromebook modelleri oldukça ses getirdi. Özellikle gündelik işler için kullanmak amacıyla uygun fiyatlı bilgisayar arayışında olan kişiler, ilk olarak Chromebook’lara yöneliyor. Bugün ise Chrome OS’e Steam desteği gelebileceği ortaya çıktı.

    Linux kütüphanesi

    Bildiğiniz üzere Chrome OS, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Steam’in de Linux sürümü halihazırda var olduğundan dolayı, Chrome OS’i desteklemesi çok da zor olmayacak. En azından Google’ın çalışmalarının bu yönde olduğunu biliyoruz. Tabii ki aynı Linux sürümünde olduğu gibi tüm kütüphanenizi Chrome OS’de oynamanız mümkün olmayacak.

    Chrome OS ürün yöneticisi Kan Liu’dan alınan bu bilginin detayları maalesef belirsiz. Google ve Valve konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadılar. Chrome OS’in ne zaman Steam desteği kazanacağı konusu şimdilik oldukça belirsiz diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı"

    Chromebook modelleri özellikle öğrenciler arasında oldukça popüler. Her ne kadar hem alt seviye donanım içermeleri hem de Linux’da tüm kütüphaneye erişilememesi eksiklik olarak görülse de en azından birkaç yapımın cihazlara yüklenebilmesi oldukça sevindirici. Tabii ki bu adımın ardından daha güçlü Chromebook’lar görmemiz ise şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2020/01/17/google-chrome-steam-chromebooks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün 2si1 | Yılın oyunları seçildi. Yeni yılda hangi oyunlar geliyor? 3 gün Android 11, Google Pixel 4’te çalışırken yakalandı 3 gün Uygun fiyatlı Honor 8X için Android 10 güncellemesi yayınlandı 4 gün Xiaomi Mi 10'un resmi tanıtım görseli ortaya çıktı 4 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek 4 gün Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar 4 gün Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 gün Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir 4 gün Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak 4 gün OnePlus'ın CEO'su katlanabilir telefonlara şu an için sıcak bakmadıklarını açıkladı 4 gün Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak 4 gün 2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor 4 gün Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu 4 gün Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor 4 gün Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor 4 gün TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var 4 gün WiFi bağlantılı RGB ışık şeridi | TP-Link'ten yeni ürünler 4 gün Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu 4 gün Samsung Galaxy A51 elimizde | Orta sınıfa yeni model 4 gün Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak Sonraki PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi 4 gün Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi 4 gün TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı 4 gün Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı 5 gün SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak 5 gün Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu 5 gün Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi 5 gün Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir 5 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı 5 gün Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza! 5 gün Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı 5 gün Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor 5 gün Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 5 gün Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü 5 gün Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor 5 gün Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim