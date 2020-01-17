TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı

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Hollanda merkezli navigasyon ve dijital haritalama şirketi TomTom bugün Huawei ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. Söz konusu anlaşma ile birlikte artık şirketin harita ve hizmetleri Huawei'nin akıllı telefonlarına yönelik uygulamalarda kullanılabilecek.

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Huawei, ABD hükümeti tarafından ulusal güvenlik endişesi nedeniyle kara listeye alınmasının ardından akıllı telefonları için kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kalmıştı. Çinli şirket şu anda yeni telefonlarında Google hizmetlerini ve Haritalar gibi popüler Google uygulamalarını kullanamıyor.

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Navigasyon ve harita tarafını TomTom tamamlayacak

TomTom ile yapılan anlaşma ile birlikte Huawei artık akıllı telefonlarına yönelik uygulamalar geliştirirken Hollandalı şirketin haritalarını, trafik bilgilerini ve navigasyon yazılımlarını kullanma imkanına sahip olacak.

Konuyla ilgili soru yöneltilen TomTom sözcüsü Remco Meerstra, anlaşmanın kısa bir süre önce tamamlandığını ancak kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Meerstra, anlaşma hakkında daha fazla detay vermek istemedi.

https://www.reuters.com/article/us-tomtom-huawei-tech/tomtom-closes-deal-with-huawei-for-use-of-maps-and-services-spokesman-idUSKBN1ZG1SW

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