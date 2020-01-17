Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı

    ABD ambargosundan sonra yeni telefonlarında Google uygulama ve hizmetlerine yer veremeyen Huawei bu konuda önemli bir adım attı. Çinli şirket cihazlarında TomTom'un harita ve hizmetlerini kullanacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    5b
    1
    6
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı
    Tam Boyutta Gör

    Hollanda merkezli navigasyon ve dijital haritalama şirketi TomTom bugün Huawei ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. Söz konusu anlaşma ile birlikte artık şirketin harita ve hizmetleri Huawei'nin akıllı telefonlarına yönelik uygulamalarda kullanılabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı"

    Huawei, ABD hükümeti tarafından ulusal güvenlik endişesi nedeniyle kara listeye alınmasının ardından akıllı telefonları için kendi işletim sistemini geliştirmek zorunda kalmıştı. Çinli şirket şu anda yeni telefonlarında Google hizmetlerini ve Haritalar gibi popüler Google uygulamalarını kullanamıyor.

    TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı
    Tam Boyutta Gör

    Navigasyon ve harita tarafını TomTom tamamlayacak

    TomTom ile yapılan anlaşma ile birlikte Huawei artık akıllı telefonlarına yönelik uygulamalar geliştirirken Hollandalı şirketin haritalarını, trafik bilgilerini ve navigasyon yazılımlarını kullanma imkanına sahip olacak.

    Konuyla ilgili soru yöneltilen TomTom sözcüsü Remco Meerstra, anlaşmanın kısa bir süre önce tamamlandığını ancak kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Meerstra, anlaşma hakkında daha fazla detay vermek istemedi.



    https://www.reuters.com/article/us-tomtom-huawei-tech/tomtom-closes-deal-with-huawei-for-use-of-maps-and-services-spokesman-idUSKBN1ZG1SW Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Tır programı igo primo kullanıyoruz buda olacakmı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ERIKCI 4 gün
    google maps sadece harita ve navigasyon uygulaması değil ama yine de işe yarayacaktır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 4 gün
    Google dışında akla ilk Yandex geliyor ama demek ki haritaları dünyanın her yerinde çok başarılı değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 4 gün
    TomTom'un bir harita uygulamasi var. TomTom AmiGO diye. Fena degil navigasyon icin gayet yeterli. Bakalim bu anlasma ile daha cok gelisir mi?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    horozcorc 4 gün
    Abd'nin huawei konusundaki tüm öngörüleri ve planları boşa çıkıyor gibi...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khytr89 4 gün
    Mantıklı bir anlaşma
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması, cihazlar arası kopyala yapıştır özelliğini destekleyecek 4 gün Araştırmacılar, güvercin kanatlara sahip drone yaptılar 4 gün Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 gün Intel’in stok sıkıntısı bu yıl sonuna kadar sürebilir 4 gün Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr'dan daha ucuz olacak 4 gün OnePlus'ın CEO'su katlanabilir telefonlara şu an için sıcak bakmadıklarını açıkladı 4 gün Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak 4 gün 2021’de TCDD’ye rakip özel trenler geliyor 4 gün Samsung Galaxy S20 serisinin tüm özellikleri belli oldu 4 gün Mojo Vision şirketi kontakt lens üzerine artırılmış gerçeklik ekranı koyuyor 4 gün Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini yasaklamayı planlıyor 4 gün TSMC'nin bazı tesislerini ABD'ye taşıması konusunda büyük baskı var 4 gün WiFi bağlantılı RGB ışık şeridi | TP-Link'ten yeni ürünler 4 gün Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu 4 gün Samsung Galaxy A51 elimizde | Orta sınıfa yeni model 4 gün Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı 4 gün Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak 4 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi 4 gün Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı Sonraki Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı 5 gün SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak 5 gün Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu 5 gün Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi 5 gün Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir 5 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı 5 gün Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza! 5 gün Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı 5 gün Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor 5 gün Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 5 gün Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü 5 gün Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor 5 gün Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor 5 gün Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor 5 gün Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor 5 gün Fiat Chrysler ve Foxconn, Çin'de elektrikli araç üretecek 5 gün Dizüstü bilgisayar için harici ekran kartı kutusu | Lenovo Legion yenilikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim