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    Anlık Bildirim

    Düğmeye basıldı: Google’ın Chrome’u satması istendi

    Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi aramada rekabeti yeniden tesis etmek için Chrome'u elden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak bu, rekabet davasının sadece başlangıcı.
    Düğmeye basıldı: Google’ın Chrome’u satması istendi Tam Boyutta Gör
    Google, tarihin en büyük antitröst davasıyla sınanıyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google'ın çevrimiçi arama pazarında rekabeti yeniden tesis etmek için Chrome web tarayıcısını elden çıkarması gerektiğini bildirdi. Ayrıca verileri ve arama sonuçlarını rakipleriyle paylaşması ve çevrimiçi aramadaki tekelini sona erdirmek için - muhtemelen Android'i satmak da dahil olmak üzere - başka önlemler alması gerektiğini söyledi.

    Chrome'un satılması isteniyor

    Washington DC Bölge Mahkemesi’ne Çarşamba gecesi sunulan öneri, Yargıç Amit Mehta’nın Ağustos ayında Google’ın arama ve arama reklamcılığında yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit ettiği önceki kararına dayanıyor. DOJ’un önerisi, daha önce sunulan çözüm planlarının detaylandırılmış bir versiyonu. DOJ tarafından sunulan önlemler, kullanıcıların bilgi bulma yöntemlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip dönüm noktası niteliğindeki bir davanın parçası.

    Bakanlık, Google’ın arama motorunu varsayılan hale getirmek için Apple ve diğer cihaz üreticilerine ödeme yapmasını yasaklamak istiyor. Bilindiği üzere Google, Apple cihazlarda varsayılan olmak için her yıl 20 milyar dolar ödüyor. Ayrıca, Google’ın kendi platformlarında (örneğin YouTube) arama motorunu önceliklendirmesi de engellenecek.

    Arama, baştan aşağıya değişebilir

    Düğmeye basıldı: Google’ın Chrome’u satması istendi Tam Boyutta Gör
    DOJ, Chrome’un arama pazarındaki rekabeti engellediğini belirterek tarayıcının Google’dan ayrılmasını istiyor. Bunun yanı sıra Arama’daki rekabetin tahsisi için bazı erişim kolaylığı da sunması gerekebilir. Google, arama verilerini "marjinal maliyetlerle" rakiplerine açmak zorunda kalabilir. DOJ aynı zamanda Google’ın, arama sonuçları ve sıralama verilerini 10 yıl boyunca rakiplerle ücretsiz olarak paylaşmasını talep ediyor. Bu, Google’ın 10 yıl boyunca denetlenebileceğinin farklı bir söylemi. Bir diğer önemli talep ise web sitelerinin, Google’ın yapay zeka özetleme (AI Overviews) araçlarına dahil olmamayı seçmesi durumunda arama sonuçlarından olumsuz etkilenmemesi sağlanacak.

    DOJ ayrıca, Android’in tamamen ayrılması seçeneğini, Google’ın bu kuralları ihlal etme riskine karşı bir koz olarak elinde tutuyor.

    Oluşturulan beş kişilik teknik komitenin önerileri bunlarla da sınırlı değil. DOJ ayrıca Google'ın arama rakiplerini, sorgu tabanlı yapay zeka ürünlerini ya da reklam teknolojilerini satın almasının ya da bunlara yatırım yapmasının yasaklanmasını talep etti. Teknik ekibin belge talep etme, çalışanlarla mülakat yapma ve yazılım kodunu inceleme yetkisine sahip olacağı belirtildi.

    Bu önemli davanın ikinci aşaması olan “çözüm önerileri” davası, Nisan ayında iki hafta sürecek bir duruşma ile devam edecek. DOJ, Mart ayı başlarında önerilerini revize ederek mahkemeye sunacak. Google Aralık ayında kendi tekliflerini sunma şansına sahip olacak. Google’ın, ABD’de reklam teknolojisi işine yönelik ayrı bir antitröst davasında da karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında 2025 yılı teknoloji devi için zorlu bir yıl olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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