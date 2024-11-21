Düğmeye basıldı: Google’ın Chrome’u satması istendi

Chrome'un satılması isteniyor
Washington DC Bölge Mahkemesi’ne Çarşamba gecesi sunulan öneri, Yargıç Amit Mehta’nın Ağustos ayında Google’ın arama ve arama reklamcılığında yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit ettiği önceki kararına dayanıyor. DOJ’un önerisi, daha önce sunulan çözüm planlarının detaylandırılmış bir versiyonu. DOJ tarafından sunulan önlemler, kullanıcıların bilgi bulma yöntemlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip dönüm noktası niteliğindeki bir davanın parçası.
Bakanlık, Google’ın arama motorunu varsayılan hale getirmek için Apple ve diğer cihaz üreticilerine ödeme yapmasını yasaklamak istiyor. Bilindiği üzere Google, Apple cihazlarda varsayılan olmak için her yıl 20 milyar dolar ödüyor. Ayrıca, Google’ın kendi platformlarında (örneğin YouTube) arama motorunu önceliklendirmesi de engellenecek.
Arama, baştan aşağıya değişebilir
DOJ ayrıca, Android’in tamamen ayrılması seçeneğini, Google’ın bu kuralları ihlal etme riskine karşı bir koz olarak elinde tutuyor.
Oluşturulan beş kişilik teknik komitenin önerileri bunlarla da sınırlı değil. DOJ ayrıca Google'ın arama rakiplerini, sorgu tabanlı yapay zeka ürünlerini ya da reklam teknolojilerini satın almasının ya da bunlara yatırım yapmasının yasaklanmasını talep etti. Teknik ekibin belge talep etme, çalışanlarla mülakat yapma ve yazılım kodunu inceleme yetkisine sahip olacağı belirtildi.
Bu önemli davanın ikinci aşaması olan “çözüm önerileri” davası, Nisan ayında iki hafta sürecek bir duruşma ile devam edecek. DOJ, Mart ayı başlarında önerilerini revize ederek mahkemeye sunacak. Google Aralık ayında kendi tekliflerini sunma şansına sahip olacak. Google’ın, ABD’de reklam teknolojisi işine yönelik ayrı bir antitröst davasında da karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında 2025 yılı teknoloji devi için zorlu bir yıl olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.