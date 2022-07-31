ChromeOS Flex nedir? Nasıl kurulur? - Eski bilgisayara can geldi!

Bu videoda ChromeOS Flex'i nasıl kurabileceğinize ve avantajlarına yakından bakıyoruz. Eski bilgisayarlar için özellikle ön plana çıkan bu işletim sistemi, yurt dışında oldukça popüler.

Bu videoda ChromeOS Flex'i nasıl kurabileceğinize ve avantajlarına yakından bakıyoruz. Eski bilgisayarlar için özellikle ön plana çıkan bu işletim sistemi, yurt dışında oldukça popüler. Bu işletim sistemi ek olarak Google Play ve Android uygulamaları desteklemiyor.

Minimum cihaz gereksinimleri:

Mimari: Intel veya AMD x86-64-bit uyumlu cihaz RAM: 4 GB Dahili depolama: 16 GB USB sürücüden önyüklenebilir



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