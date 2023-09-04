Chuwi en güçlü mini PC modelini duyurdu

Chuwi CoreBox 5th Mini neler sunuyor?
Chuwi CoreBox 5th Mini bilgisayar modeli firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çözümü olarak öne çıkıyor. Biraz daha profesyonel ofis kullanımı için tasarlanan kasa 173x158x73 mm boyutlarında ve 805 gram ağırlığında.
4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği olan Intel Core i5-13500H mobil işlemcisinin güç verdiği kasada 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB PCIe SSD yer alıyor. HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-A 3.0 portları yanında çift Gigabit Ethernet girişi de bağlantı verimliliğini arttırıyor. Chuwi CoreBox 5th Mini bilgisayar modeli ay ortasında ön siparişe başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.