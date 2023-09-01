AYANEO Pocket Air mobil oyun için geliyor

AYANEO Pocket Air özellikleri neler?
- 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran
- Dimensity 1200 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR5 RAM
- 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
- 7350mAh batarya
- X8 hava soğutma, hassas joystick, 6 eksenli jiroskop, tetik tuşları
Ülkemizde de distribütör üzerinden resmi olarak satışlara başlayan AYANEO, biraz daha uygun fiyatlı ve Android tabanlı oyun konsolu arayanlar için AYANEO Pocket Air modelini piyasaya sürüyor. Üst seviye bir tablet donanımı barındıran konsolda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G/LTE şeklinde detaylar yer alıyor. Satışlar Indiegogo üzerinden 5 Eylül’de başlayacak.
AYANEO Pocket Air fiyatı nedir?
- AYANEO Pocket Air 6GB/128GB – 279$
- AYANEO Pocket Air 8GB/256GB – 329$
- AYANEO Pocket Air 12GB/512GB – 399$
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.