AYANEO Pocket Air mobil oyun için geliyor

Tam Boyutta Gör Steam Deck ile birlikte başlayan taşınabilir el konsolu fırtınasında en önemli oyunculardan birisi haline gelen Çinli AYANEO bu kez mobil oyunculuğa yönelik Android tabanlı bir el konsolu ile karşımıza çıkıyor.

AYANEO Pocket Air özellikleri neler?

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran

Dimensity 1200 yonga seti

6GB/8GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

7350mAh batarya

X8 hava soğutma, hassas joystick, 6 eksenli jiroskop, tetik tuşları

El konsollarıyla tanınan Ayaneo resmi olarak Türkiye'de! 2 hf. önce eklendi

Ülkemizde de distribütör üzerinden resmi olarak satışlara başlayan AYANEO, biraz daha uygun fiyatlı ve Android tabanlı oyun konsolu arayanlar için AYANEO Pocket Air modelini piyasaya sürüyor. Üst seviye bir tablet donanımı barındıran konsolda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G/LTE şeklinde detaylar yer alıyor. Satışlar Indiegogo üzerinden 5 Eylül’de başlayacak.

AYANEO Pocket Air fiyatı nedir?

AYANEO Pocket Air 6GB/128GB – 279$

AYANEO Pocket Air 8GB/256GB – 329$

AYANEO Pocket Air 12GB/512GB – 399$

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AYANEO Pocket Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı