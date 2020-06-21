Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak

Helio G yonga seti serisi ile akıllı telefon pazarında önemli bir ivme yakalayan MediaTek şimdi seriyi biraz daha giriş seviyesine indirmeye hazırlanıyor. Helio G35 yonga seti önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

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Realme C11 neler sunacak?

Helio G35 yonga seti hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak giriş seviyesine yakın olduğu anlaşılıyor. Realme markası yaptığı duyuruda Realme C11 modelinin ilk Helio G35 telefonu olacağını belirtti.

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Realme C11 pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde sertifika onaylarını almış durumda. Bu bakımdan yakın dönemde tanıtılması bekleniyor. Sadece 5000mAh kapasiteli batarya ve 10W hızlı şarj desteği biliniyor.

Akıcı oyun sloganı taşıyan Helio G35 muhtemelen Realme C11 ile aynı lansmanda tanıtılacak. Hem telefonun hem de yonga setinin detayları bu lansman sonrasında resmiyet kazanacak. Bununla birlikte her ikisinin de giriş seviyesinde olduğunu belirtmek gerek.

Tam Boyutta Gör

https://www.gizmochina.com/2020/06/20/realme-c11-will-be-the-worlds-first-smartphone-with-mediatek-helio-g35/

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