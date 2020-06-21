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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak

    MediaTek’in giriş seviyesi için duyurmaya hazırlandığı Helio G35 yonga seti ilk kez Realme C11 akıllı telefonunda kullanılacak. Önümüzdeki günlerde lansman bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak

    Helio G yonga seti serisi ile akıllı telefon pazarında önemli bir ivme yakalayan MediaTek şimdi seriyi biraz daha giriş seviyesine indirmeye hazırlanıyor. Helio G35 yonga seti önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

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    Realme C11 neler sunacak?

    Helio G35 yonga seti hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak giriş seviyesine yakın olduğu anlaşılıyor. Realme markası yaptığı duyuruda Realme C11 modelinin ilk Helio G35 telefonu olacağını belirtti.

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    Realme C11 pek çok Avrupa ve Asya ülkesinde sertifika onaylarını almış durumda. Bu bakımdan yakın dönemde tanıtılması bekleniyor. Sadece 5000mAh kapasiteli batarya ve 10W hızlı şarj desteği biliniyor.

    Akıcı oyun sloganı taşıyan Helio G35 muhtemelen Realme C11 ile aynı lansmanda tanıtılacak. Hem telefonun hem de yonga setinin detayları bu lansman sonrasında resmiyet kazanacak. Bununla birlikte her ikisinin de giriş seviyesinde olduğunu belirtmek gerek.

    Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak
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    https://www.gizmochina.com/2020/06/20/realme-c11-will-be-the-worlds-first-smartphone-with-mediatek-helio-g35/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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