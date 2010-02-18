Çift GPU'lu Fermi X2, Mayıs ayında gelebilir

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Fermi mimarisinin güç verdiği GF100 kod adlı yeni nesil grafik ünitesine sahip GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen Nvidia, Fermi X2 için de çalışmalarını sürdürüyor. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri tarafından açıklanan bilgiye göre, çift grafik işlemcili Fermi modeli Mayıs ayında tanıtılabilir.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın bu coğrafyadaki üst yöneticilerinden Luciano Alibrandi, Donanimhaber.com'a konuşmuş ve kendisi Fermi mimarisinin her segmentte yer alacağını açıklayarak, X2 iddialarını yalanlamamıştı. Çift GPU'lu muhtemel bir Fermi modelinin Nvidia tarafından gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenirken, cevaplanması gereken bazı sorular da yok değil.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun 3 milyardan fazla transistör içerdiği biliniyor. Sınıfının güç tüketimi en yüksek GPU'larından biri olması beklenen GF100 GPU'sunun iki tanesinin nasıl bir tasarımla bir araya getireleceği merak konusu zira üretim maliyetleri ve ısıl güç tasarımlarının, yeni model hazırlıklarında üreticileri en çok zorlayan detaylardan ikisi olduğu biliniyor.

Çift GPU'lu Fermi modeliyle, GeForce GTX 295'in intikamını alması beklenen Nvidia, aynı zamanda kendi sınıfının üretim maliyetleri en yüksek çözümüne imza atacak gibi görünüyor.

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