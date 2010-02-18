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Çift GPU'lu Fermi X2, Mayıs ayında gelebilir

9 yıl
17,1b
1
56
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift GPU'lu Fermi X2, Mayıs ayında gelebilir
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Fermi mimarisinin güç verdiği GF100 kod adlı yeni nesil grafik ünitesine sahip GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen Nvidia, Fermi X2 için de çalışmalarını sürdürüyor. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri tarafından açıklanan bilgiye göre, çift grafik işlemcili Fermi modeli Mayıs ayında tanıtılabilir.

Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın bu coğrafyadaki üst yöneticilerinden Luciano Alibrandi, Donanimhaber.com'a konuşmuş ve kendisi Fermi mimarisinin her segmentte yer alacağını açıklayarak, X2 iddialarını yalanlamamıştı. Çift GPU'lu muhtemel bir Fermi modelinin Nvidia tarafından gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenirken, cevaplanması gereken bazı sorular da yok değil.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun 3 milyardan fazla transistör içerdiği biliniyor. Sınıfının güç tüketimi en yüksek GPU'larından biri olması beklenen GF100 GPU'sunun iki tanesinin nasıl bir tasarımla bir araya getireleceği merak konusu zira üretim maliyetleri ve ısıl güç tasarımlarının, yeni model hazırlıklarında üreticileri en çok zorlayan detaylardan ikisi olduğu biliniyor.

Çift GPU'lu Fermi modeliyle, GeForce GTX 295'in intikamını alması beklenen Nvidia, aynı zamanda kendi sınıfının üretim maliyetleri en yüksek çözümüne imza atacak gibi görünüyor.

Çift GPU'lu Fermi X2, Mayıs ayında gelebilir
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lvlono 9 yıl
Gel 6000 gel...
Fermi yi beklemekten vazgeçtik, 6000 i bekliyoruz artık:D
Gelse bile radyatörden farklı birşey olmayacak sanırım malum yaz ayları:D
Şaka bir tarafa, 4 aydır aynı haberlerı ve aynı yorumları okumaktan sıkıldık artık.Aylardır, günlerdir değil, peş peşe 3 fermi haber başlığını okuyunca insan, ister istemez sıkıntıdan ironic leşiyor.
Neolur birbirlerini mazur görsün insanlar...
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BoSS03 9 yıl
GERÇEKTEN ATİ ZOR DURUMDA KALICAK MECBUREN 5000 SERİES KARTLARININ FİYATLARINI ALTA ÇEKİCEK TABİ Kİ ATİ KULLANICILARININ İŞİNE GELECEK (NVİDİA YAPTIGI AÇIKLAMALARA GÖRE)
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BoSS03 9 yıl
gtx 295 bilindiği üzre nvidia orta sınıf kartların sonuncusu ve de piyasası yanlısım varsa düzeltin 750-800 lira eğer fermi gelirse fiyatı buna nazaran 1200-1300 TL arasına olacağı kanaatındayım böyle bi kart da alcak arkadaş bilmiyorum olur mu ? herkes fiyatının düşmesi bekler
bilginize!!!!!!!
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şifacı 9 yıl

BoSS03

gtx 295 bilindiği üzre nvidia orta sınıf kartların sonuncusu...


arkadaşım senin orta sınıf kart anlayışını bi senden duysak..
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bethere4you 9 yıl
ATİ nin hamlesi hazır 5000 serisi bir anlamda 40 nm adaptasyon kobayıydı
6000 serisi dehşet ötesi olur ama eylülden önce gelmez
hd 5890 ile cevap werilir belki cok düşük bir ihtimal HD 5990 ile x2 yapılır hd 5890
ama tdp degerleri biraz fazla olur o zamanda gerçi her türlü nvidian kat kat daha iyi tdp degerleri zaaaa :)))
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hak_an 9 yıl
fermi tam bir şehir efsanesi oldu
yakında mythbusters te bölümü yapılacak
fermi gerçekten şunu yaparmı şunu yapamazmı diye
adam ve jamie test yapar durur artık........
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OrHaN57 9 yıl
6xxx serisi çıkarabilir:D
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bethere4you 9 yıl
1.öncelile marosarap kardeşimi canı gönülden öpüyorum ağzına sağlık
2. eğer bu haliyle %20 den fazla basarı saglamassa nvidia ben bir daha adını bile telafüz etmekten utanırım ^^nvidia cıların yerinde olsam^^
yurt dışında yşadığim için türkçem bozulayor uzun cümle kurdugum zaman
dikat edesen cumlenın sonunda deyorum
nvıdıa cıların yerınde olsam dıye
beyefendı stradosphere
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ParaBende 9 yıl
çok geç bi tarih
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stradosphere 9 yıl
@car_26
Zaten evet Fermi söylentileri içinde aynsını diyebiliriz aslında,firmanın boş vaatleri :D
Raw vs Smackdown gibi oldu tam xD artık hangisi hangisine gömerse.
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MMX 166 9 yıl
ılk nesıl fehmi ler ne zaman pıyasaya cıkıcak
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Batuist 9 yıl
ha tek GPUlusunu gördükte çifti kalmıştı zaten...
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IgorStravinsky 9 yıl
Fermi x2 nin Mayıs'da gelmesi bence zor. Neden dersen zaten adamlar erteleye erteleye çıkardılar normal kartları. Ki sağlam revizyon olmadan x2 çıkaramazlarda. Haziran/Temmuz gibi çıkar bana kalırsa.
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Permanent. 9 yıl
Nvidia hakkında Losttan daha fazla teori üretiliyor.
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CoreXXX 9 yıl
daha tek gpu lu modeller tanıtalamışken çift gpu haberleri. bu spekülasyonları nvidiamı yapıyor yoksa bi kaç dedikoducu kullanıcımı. çok anlamsız amaç atinin satışlarını baltalamak ama ati satacak kart bulamıyor o ayrı:D
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