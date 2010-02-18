Çift GPU'lu Fermi X2, Mayıs ayında gelebilir

Fermi mimarisinin güç verdiği GF100 kod adlı yeni nesil grafik ünitesine sahip GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen Nvidia, Fermi X2 için de çalışmalarını sürdürüyor. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri tarafından açıklanan bilgiye göre, çift grafik işlemcili Fermi modeli Mayıs ayında tanıtılabilir.
Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın bu coğrafyadaki üst yöneticilerinden Luciano Alibrandi, Donanimhaber.com'a konuşmuş ve kendisi Fermi mimarisinin her segmentte yer alacağını açıklayarak, X2 iddialarını yalanlamamıştı. Çift GPU'lu muhtemel bir Fermi modelinin Nvidia tarafından gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi beklenirken, cevaplanması gereken bazı sorular da yok değil.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun 3 milyardan fazla transistör içerdiği biliniyor. Sınıfının güç tüketimi en yüksek GPU'larından biri olması beklenen GF100 GPU'sunun iki tanesinin nasıl bir tasarımla bir araya getireleceği merak konusu zira üretim maliyetleri ve ısıl güç tasarımlarının, yeni model hazırlıklarında üreticileri en çok zorlayan detaylardan ikisi olduğu biliniyor.
Çift GPU'lu Fermi modeliyle, GeForce GTX 295'in intikamını alması beklenen Nvidia, aynı zamanda kendi sınıfının üretim maliyetleri en yüksek çözümüne imza atacak gibi görünüyor.
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Fermi yi beklemekten vazgeçtik, 6000 i bekliyoruz artık:D
Gelse bile radyatörden farklı birşey olmayacak sanırım malum yaz ayları:D
Şaka bir tarafa, 4 aydır aynı haberlerı ve aynı yorumları okumaktan sıkıldık artık.Aylardır, günlerdir değil, peş peşe 3 fermi haber başlığını okuyunca insan, ister istemez sıkıntıdan ironic leşiyor.
Neolur birbirlerini mazur görsün insanlar...
bilginize!!!!!!!
arkadaşım senin orta sınıf kart anlayışını bi senden duysak..
6000 serisi dehşet ötesi olur ama eylülden önce gelmez
hd 5890 ile cevap werilir belki cok düşük bir ihtimal HD 5990 ile x2 yapılır hd 5890
ama tdp degerleri biraz fazla olur o zamanda gerçi her türlü nvidian kat kat daha iyi tdp degerleri zaaaa :)))
yakında mythbusters te bölümü yapılacak
fermi gerçekten şunu yaparmı şunu yapamazmı diye
adam ve jamie test yapar durur artık........
2. eğer bu haliyle %20 den fazla basarı saglamassa nvidia ben bir daha adını bile telafüz etmekten utanırım ^^nvidia cıların yerinde olsam^^
yurt dışında yşadığim için türkçem bozulayor uzun cümle kurdugum zaman
dikat edesen cumlenın sonunda deyorum
nvıdıa cıların yerınde olsam dıye
beyefendı stradosphere
Zaten evet Fermi söylentileri içinde aynsını diyebiliriz aslında,firmanın boş vaatleri :D
Raw vs Smackdown gibi oldu tam xD artık hangisi hangisine gömerse.