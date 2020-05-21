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    Çift kameralı Roborock T7 Pro robot süpürge duyuruldu

    Roborock T7 Pro robot süpürge çift kamerası sayesinde daha hassas haritalama ve anlık engel algılama gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Roborock T7 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çift kameralı Roborock T7 Pro robot süpürge duyuruldu

    2000’li yılların başında hayatımıza giren robot süpürgeler istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürdü ve bugünlere geldi. Yıllar boyunca kendini geliştiren robot süpürgeler akıllı telefonlarla yarışır özellikler kazanmaya devam ediyor.

    Roborock T7 Pro özellikleri ve fiyatı

    Roborock firması ülkemzde de ilgi gören robot süpürgelere sahip. Hem kendi markası altında üretim yapıyor hem de Xiaomi’nin MIJIA ekosistemine ürün sağlıyor. Son ürünü Roborock T7 Pro dikkat çekici özelliklere sahip.

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    Robot süpürgenin dikkat çekici yanı çift kameralı Reactive AI engel tanıma sistemi. İki adet 5MP çözünürlüğünde kamera ve sensörler sayesinde verileri toplayan süpürge RR Mason 7.0 gerçek zamanlı veri yönetim yazılımı ile de bu verileri işliyor. Böylece daha gelişmiş bir haritalama ve engel tanıma sistemi ortaya çıkıyor.

    Çift kameralı Roborock T7 Pro robot süpürge duyuruldu

    Örneğin bir sarsıntı esnasında oluşturulan oda haritasının dengede kalması sağlanıyor. Veya odada bir nesne değişikliği olduğunda anında algılama yaparak yeni harita oluşturuluyor. Ayrıca kullanıcılar kameralardan süpürgenin bakış açısını izleyebiliyor. Firma bu teknolojinin Drone modellerindeki engel tanıma sistemlerine benzediğini ifade ediyor.

    5200mAh kapasiteli bir bataryası olan Roborock T7 Pro fırçasız bir fana sahip. Fan en yüksek hızda 2500Pa emiş gücüne ulaşabiliyor. Ayrıca 297ml su tankı ile de ıslak temizlik yapılabiliyor. Tek şarj ile 2.5 saat çalışabiliyor ve 250 metrekarelik bir odayı tarayabiliyor. Roborock T7 Pro modeli 550$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Ülkemizde bu markanın modelleri 7000TL civarından başlıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/20/roborock-t7-pro-robot-vacuum-cleaner-with-dual-5mp-surveillance-cameras-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ErkanSYK 3 sa.
    Bunların fiyatı ucuz kalmış. Tez ek gümrük vergisi, ötv, kdv, trt payı falan getirilsin.
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