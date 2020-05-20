Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı

    Samsung’un beğenilen taşınabilir SSD serisi bu yıl yedinci kez tüketici karşısına çıkıyor. Parmak izi okuyuculu versiyondan sonra standart versiyon da piyasada.
    4 sa.
    759
    11
    2
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un CES 2020 tüketici elektroniği fuarında tanıttığı ve serinin her üyesinde olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çeken T7 Portable SSD adındaki taşınabilir depolama sürücüsü satışa sunuldu.

    Samsung T7 Portable SSD özellikleri ve fiyatı

    Portable SSD T5 modeli yaklaşık 3 yıl önce tanıtılmış ve Samsung bu ürünün üzerine bir güncelleme çıkmamıştı. Aradan geçen zamanda serinin temel dinamikleri oldukça değişti.

    Ayrıca Bkz. "Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası"

    Samsung Portable SSD T7 modelinin firmanın 136 katmanlı V-NAND bellek modüllerini temel aldığı tahmin ediliyor zira Portable SSD serisi biraz daha test amaçlı oluyor. Hızlı iletişim için NVMe SSD kartları USB 3.2 Gen 2 köprüsüne entegre edilmiş. Okuma hızlarında 1050MBps seviyesi, yazma hızlarında ise 1000MBps seviyesi yakalanıyor.

    256-bit AES şifreleme ile verileri koruyan Samsung ayrıca bir parmak izi okuyuculu versiyonu da daha önce piyasaya sürmüştü. Samsung T7 Portable SSD kapasite ve fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor

    Samsung T7 Portable SSD 500GB - 110$

    Samsung T7 Portable SSD 1TB - 200$

    Samsung T7 Portable SSD 2TB - 370$

    Samsung Portable SSD T7 Touch versiyonu da şu şekildeydi:

    500GB – 130$

    1TB – 230$

    2TB – 400$



    https://www.techpowerup.com/267381/samsung-t7-portable-ssd-is-now-available-for-purchase Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 4 sa.
    Para yok olum para
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu 1 sa. Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak 1 sa. Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 1 sa. Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 2 sa. Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor 2 sa. Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı 3 sa. Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak 3 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında 3 sa. iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir 4 sa. iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı Sonraki Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz 6 sa. Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor 6 sa. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 7 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 7 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 8 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor 8 sa. Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi 9 sa. Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı 9 sa. X37-B uzay uçağı, Dünya’ya güneş enerjisi göndermek için tasarlanan cihazı yörüngeye taşıdı 10 sa. Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak 11 sa. Huawei MatePad Pro tablet incelemesi | Güçlü ve yetenekli 11 sa. Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı 12 sa. Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak? 12 sa. Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı 13 sa. Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun 14 sa. Logitech Circle View kamera gizliliğe önem veriyor 14 sa. AirPods Studio tamamen Vietnam’da üretilecek ilk Apple ürünü olabilir 15 sa. TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi 23 sa. Sony'nin 'büyük' PlayStation 5 etkinliği için geri sayım başladı 1 gün Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi