Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un CES 2020 tüketici elektroniği fuarında tanıttığı ve serinin her üyesinde olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çeken T7 Portable SSD adındaki taşınabilir depolama sürücüsü satışa sunuldu.

Samsung T7 Portable SSD özellikleri ve fiyatı

Portable SSD T5 modeli yaklaşık 3 yıl önce tanıtılmış ve Samsung bu ürünün üzerine bir güncelleme çıkmamıştı. Aradan geçen zamanda serinin temel dinamikleri oldukça değişti.

Ayrıca Bkz. "Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası"

Samsung Portable SSD T7 modelinin firmanın 136 katmanlı V-NAND bellek modüllerini temel aldığı tahmin ediliyor zira Portable SSD serisi biraz daha test amaçlı oluyor. Hızlı iletişim için NVMe SSD kartları USB 3.2 Gen 2 köprüsüne entegre edilmiş. Okuma hızlarında 1050MBps seviyesi, yazma hızlarında ise 1000MBps seviyesi yakalanıyor.

256-bit AES şifreleme ile verileri koruyan Samsung ayrıca bir parmak izi okuyuculu versiyonu da daha önce piyasaya sürmüştü. Samsung T7 Portable SSD kapasite ve fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

İlginizi Çekebilir

Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor

Samsung T7 Portable SSD 500GB - 110$

Samsung T7 Portable SSD 1TB - 200$

Samsung T7 Portable SSD 2TB - 370$

Samsung Portable SSD T7 Touch versiyonu da şu şekildeydi:

500GB – 130$

1TB – 230$

2TB – 400$

https://www.techpowerup.com/267381/samsung-t7-portable-ssd-is-now-available-for-purchase

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.