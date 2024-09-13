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    Anlık Bildirim

    Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı

    Çin, 6G teknolojisinde küresel standartlar için düğmeye bastı. Güvenli içerik gönderme ve verileri güncel tutma gibi farklı 6G gereksinimlerine yardımcı olmayı amaçlayan standartlar öneriliyor.

    Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı Tam Boyutta Gör

    Çin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) himayesinde üç önemli 6G teknolojik standart oluşturarak yeni nesil telekomünikasyon için uluslararası çerçevenin belirlenmesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bu standartlar 2030 yılına yönelik uluslararası mobil iletişim çerçevesi kapsamında ultra güvenilir, düşük gecikmeli, yapay zeka entegrasyonuna sahip ve sürükleyici iletişim senaryolarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

    Çin, 6G’de standart belirliyor

    IDC'den telekomünikasyon endüstrisi üzerine araştırma yapan Cui Kai, bu yeni standartların önemini vurgulayarak, sürükleyici iletişimin sadece sanal gerçeklik veya multimedya ekranlarından ibaret olmadığını belirtti. Yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gerektiren her türlü hizmetin bu standartlardan faydalanabileceğini ifade etti.

    6G teknolojisi için geliştirilen bu standartlar, özellikle veri güvenliği, içerik güncellemeleri ve sistem performansının izlenmesi gibi kritik ihtiyaçları karşılamaya yönelik tasarlandı. Ayrıca yapay zeka destekli hizmetler için gerekli fonksiyonları da tanımlıyor. Bu yeni eklenen özellikler, sistemin hızlı bilgi işleyebilmesini, görevlerin yayılımını ve kendini değerlendirme süreçlerini iyileştirerek gerektiğinde anında değişiklik yapabilmesini sağlıyor.

    Onaylanan yeni standartlar Şanghay İleri Araştırma Enstitüsü’nden (SARI) Hu Honglin, Çin Bilimler Akademisi ve China Telecom tarafından geliştirildi. Hu Honglin, 20 yılı aşkın süredir iletişim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak bilgi merkezli ağlar konusunda önde gelen bir isim olarak tanınıyor.

    Batı geride kalıyor

    Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Her yeni nesil iletişim teknolojisi, standartların önceden belirlenmesini gerektiriyor ve şirketler bu sürecin bir parçası olmak için yarışıyor. Standartları belirleyen ülkeler küresel pazarda da ciddi bir rekabet avantajı elde ediyor. Ancak bu yarış 5G ve şimdi de 6G’de Doğu Asya ağırlığı altında ilerliyor. China Mobile Araştırma Enstitüsü Kablosuz Departmanı baş teknoloji sorumlusu Liu Guangyi, Avrupa ve Amerika’daki operatörlerin 5G’ye geçişte daha yavaş olduklarını ve bu nedenle 6G geliştirme konusunda daha az istekli olduklarını belirtirken, Çin (China Mobile), Japonya (Docomo) ve Güney Kore (SKT) gibi Doğu Asya ülkelerindeki operatörlerin çok daha proaktif bir tutum sergilediğini vurguladı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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