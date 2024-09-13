Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı

Çin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) himayesinde üç önemli 6G teknolojik standart oluşturarak yeni nesil telekomünikasyon için uluslararası çerçevenin belirlenmesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bu standartlar 2030 yılına yönelik uluslararası mobil iletişim çerçevesi kapsamında ultra güvenilir, düşük gecikmeli, yapay zeka entegrasyonuna sahip ve sürükleyici iletişim senaryolarının güçlendirilmesini amaçlıyor.
Çin, 6G’de standart belirliyor
IDC'den telekomünikasyon endüstrisi üzerine araştırma yapan Cui Kai, bu yeni standartların önemini vurgulayarak, sürükleyici iletişimin sadece sanal gerçeklik veya multimedya ekranlarından ibaret olmadığını belirtti. Yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gerektiren her türlü hizmetin bu standartlardan faydalanabileceğini ifade etti.
6G teknolojisi için geliştirilen bu standartlar, özellikle veri güvenliği, içerik güncellemeleri ve sistem performansının izlenmesi gibi kritik ihtiyaçları karşılamaya yönelik tasarlandı. Ayrıca yapay zeka destekli hizmetler için gerekli fonksiyonları da tanımlıyor. Bu yeni eklenen özellikler, sistemin hızlı bilgi işleyebilmesini, görevlerin yayılımını ve kendini değerlendirme süreçlerini iyileştirerek gerektiğinde anında değişiklik yapabilmesini sağlıyor.
Onaylanan yeni standartlar Şanghay İleri Araştırma Enstitüsü’nden (SARI) Hu Honglin, Çin Bilimler Akademisi ve China Telecom tarafından geliştirildi. Hu Honglin, 20 yılı aşkın süredir iletişim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak bilgi merkezli ağlar konusunda önde gelen bir isim olarak tanınıyor.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.