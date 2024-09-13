Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Çin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) himayesinde üç önemli 6G teknolojik standart oluşturarak yeni nesil telekomünikasyon için uluslararası çerçevenin belirlenmesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bu standartlar 2030 yılına yönelik uluslararası mobil iletişim çerçevesi kapsamında ultra güvenilir, düşük gecikmeli, yapay zeka entegrasyonuna sahip ve sürükleyici iletişim senaryolarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Çin, 6G’de standart belirliyor

IDC'den telekomünikasyon endüstrisi üzerine araştırma yapan Cui Kai, bu yeni standartların önemini vurgulayarak, sürükleyici iletişimin sadece sanal gerçeklik veya multimedya ekranlarından ibaret olmadığını belirtti. Yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gerektiren her türlü hizmetin bu standartlardan faydalanabileceğini ifade etti.

6G teknolojisi için geliştirilen bu standartlar, özellikle veri güvenliği, içerik güncellemeleri ve sistem performansının izlenmesi gibi kritik ihtiyaçları karşılamaya yönelik tasarlandı. Ayrıca yapay zeka destekli hizmetler için gerekli fonksiyonları da tanımlıyor. Bu yeni eklenen özellikler, sistemin hızlı bilgi işleyebilmesini, görevlerin yayılımını ve kendini değerlendirme süreçlerini iyileştirerek gerektiğinde anında değişiklik yapabilmesini sağlıyor.

Onaylanan yeni standartlar Şanghay İleri Araştırma Enstitüsü’nden (SARI) Hu Honglin, Çin Bilimler Akademisi ve China Telecom tarafından geliştirildi. Hu Honglin, 20 yılı aşkın süredir iletişim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak bilgi merkezli ağlar konusunda önde gelen bir isim olarak tanınıyor.

Batı geride kalıyor

Tam Boyutta Gör Her yeni nesil iletişim teknolojisi, standartların önceden belirlenmesini gerektiriyor ve şirketler bu sürecin bir parçası olmak için yarışıyor. Standartları belirleyen ülkeler küresel pazarda da ciddi bir rekabet avantajı elde ediyor. Ancak bu yarış 5G ve şimdi de 6G’de Doğu Asya ağırlığı altında ilerliyor. China Mobile Araştırma Enstitüsü Kablosuz Departmanı baş teknoloji sorumlusu Liu Guangyi, Avrupa ve Amerika’daki operatörlerin 5G’ye geçişte daha yavaş olduklarını ve bu nedenle 6G geliştirme konusunda daha az istekli olduklarını belirtirken, Çin (China Mobile), Japonya (Docomo) ve Güney Kore (SKT) gibi Doğu Asya ülkelerindeki operatörlerin çok daha proaktif bir tutum sergilediğini vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Çin, 6G teknolojisinde küresel standartları belirlemeye başladı