Tam Boyutta Gör China Mobile bugün, 5G-Advanced'in (diğer adıyla 5.5G veya 5GA) ticari lansmanını yaptı. Daha sonra da Oppo'nun Ürün Direktörü Pete Lau, Oppo Find X7 Ultra'nın durum çubuğunda "5GA" yazan bir görsel paylaştı.

Ayrıca konuyla ilgili Weibo'da Oppo Find X7'nin de 5.5G bağlantısıyla güncelleneceğini gösteren bir gönderi var. İki telefon farklı çipsetler kullandığı için ilginç bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X7, Dimensity 9300 kullanırken, X7 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Böylelikle, Find X7 serisi 5.5G'yi destekleyen ilk telefonlar olacak. Bir yıl içinde 5.5G destekleyen telefon sayısının 20'nin üzerine çıkması bekleniyor. China Mobile, bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayan yeni ağı devreye almayı planlıyor.

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5.5G neler getiriyor?

5G-Advanced, mobil telekomünikasyon standartlarını belirleyen 3GPP'nin 3GPP sürüm 18'inin pazarlama adı. 5G'ye göre %300'e kadar daha yüksek veri aktarım hızı sunan standart, teorik olarak 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızını sunabiliyor. Yeni sürüm, daha yüksek hızların yanında, daha geniş kapsama alanı, XR uygulamaları için daha düşük gecikme ve konum doğruluğu, yapay zeka/makine öğrenimi odaklı tasarım ve arttırılmış güç verimliliği gibi özelliklere sahip.

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Oppo Find X7 serisi, 5.5G desteği sunan ilk telefonlar olacak