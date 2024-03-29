Oppo Find X7 serisi, 5.5G desteği sunan ilk telefonlar olacak

Ayrıca konuyla ilgili Weibo'da Oppo Find X7'nin de 5.5G bağlantısıyla güncelleneceğini gösteren bir gönderi var. İki telefon farklı çipsetler kullandığı için ilginç bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X7, Dimensity 9300 kullanırken, X7 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor.
5.5G neler getiriyor?
5G-Advanced, mobil telekomünikasyon standartlarını belirleyen 3GPP'nin 3GPP sürüm 18'inin pazarlama adı. 5G'ye göre %300'e kadar daha yüksek veri aktarım hızı sunan standart, teorik olarak 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızını sunabiliyor. Yeni sürüm, daha yüksek hızların yanında, daha geniş kapsama alanı, XR uygulamaları için daha düşük gecikme ve konum doğruluğu, yapay zeka/makine öğrenimi odaklı tasarım ve arttırılmış güç verimliliği gibi özelliklere sahip.Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_oppo_find_x7_series_is_getting_55g_support_the_first_in_the_industry-news-62211.php https://www.gsma.com/get-involved/gsma-foundry/advancing-the-5g-era-benefits-and-opportunities-of-5g-advanced/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...