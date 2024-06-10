Nokia, uzamsal sesli ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi

5G'nin geliştirilmiş sürümü 5G Advanced (5.5G) ile gelecek olan IVAS kodeği, daha yüksek bit hızı, gelişmiş enerji verimliliği, daha doğru hücresel tabanlı konumlandırma gibi özellikler sunacak. Şu anda hücresel ağlar üzerinden yapılan tüm telefon görüşmeleri monofonik olarak gerçekleşiyor. Yani ses tek bir kanal içerisinde sıkıştırılarak iletiliyor.Uzamsal ses ise, sesleri birden fazla kanal üzerinden ilettiği için, seslerin farklı yönlerden geliyormuş gibi hissedilmesini sağlıyor.
İki mikrofona sahip telefonların çoğu destekleyecek
Apple Music, Netflix ve Disney Plus gibi bazı uygulamalar, daha gerçekçi bir dinleme deneyimi için destekleyen cihazlarda uzamsal ses özelliğini sunuyor. Nokia, IVAS codec bileşeninin en az iki mikrofona sahip akıllı telefonların büyük çoğunluğunda uzamsal sesin destekleneceğini ve ileride standart hale geleceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.