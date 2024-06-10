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    Anlık Bildirim

    Nokia, uzamsal sesli ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi

    Nokia, üç boyutlu uzamsal sese sahip ilk sesli ve görüntülü aramayı gerçekleştirdiğini duyurdu. 5G Advanced ile gelecek olan özellik sayesinde sesli görüşmeler daha gerçekçi olacak.
    Nokia, uzamsal sesli ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi
    Nokia yaptığı açıklamayla, üç boyutlu uzamsal sese sahip ilk sesli ve görüntülü aramayı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS) kodeğini kullanarak çağrıyı hücresel ağ üzerinden gerçekleştirdi ve seslerin mekansal olarak gerçek zamanlı duyulmasını sağladı.

    5G'nin geliştirilmiş sürümü 5G Advanced (5.5G) ile gelecek olan IVAS kodeği, daha yüksek bit hızı, gelişmiş enerji verimliliği, daha doğru hücresel tabanlı konumlandırma gibi özellikler sunacak. Şu anda hücresel ağlar üzerinden yapılan tüm telefon görüşmeleri monofonik olarak gerçekleşiyor. Yani ses tek bir kanal içerisinde sıkıştırılarak iletiliyor.Uzamsal ses ise, sesleri birden fazla kanal üzerinden ilettiği için, seslerin farklı yönlerden geliyormuş gibi hissedilmesini sağlıyor.

    İki mikrofona sahip telefonların çoğu destekleyecek

    Apple Music, Netflix ve Disney Plus gibi bazı uygulamalar, daha gerçekçi bir dinleme deneyimi için destekleyen cihazlarda uzamsal ses özelliğini sunuyor. Nokia, IVAS codec bileşeninin en az iki mikrofona sahip akıllı telefonların büyük çoğunluğunda uzamsal sesin destekleneceğini ve ileride standart hale geleceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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