Nokia, uzamsal sesli ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi

Nokia yaptığı açıklamayla, üç boyutlu uzamsal sese sahip ilk sesli ve görüntülü aramayı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS) kodeğini kullanarak çağrıyı hücresel ağ üzerinden gerçekleştirdi ve seslerin mekansal olarak gerçek zamanlı duyulmasını sağladı.

5G'nin geliştirilmiş sürümü 5G Advanced (5.5G) ile gelecek olan IVAS kodeği, daha yüksek bit hızı, gelişmiş enerji verimliliği, daha doğru hücresel tabanlı konumlandırma gibi özellikler sunacak. Şu anda hücresel ağlar üzerinden yapılan tüm telefon görüşmeleri monofonik olarak gerçekleşiyor. Yani ses tek bir kanal içerisinde sıkıştırılarak iletiliyor.Uzamsal ses ise, sesleri birden fazla kanal üzerinden ilettiği için, seslerin farklı yönlerden geliyormuş gibi hissedilmesini sağlıyor.

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İki mikrofona sahip telefonların çoğu destekleyecek

Apple Music, Netflix ve Disney Plus gibi bazı uygulamalar, daha gerçekçi bir dinleme deneyimi için destekleyen cihazlarda uzamsal ses özelliğini sunuyor. Nokia, IVAS codec bileşeninin en az iki mikrofona sahip akıllı telefonların büyük çoğunluğunda uzamsal sesin destekleneceğini ve ileride standart hale geleceğini belirtiyor.

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