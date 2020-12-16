Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor

Genel Yayın Yönetmeni
Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?
Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?
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"ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan borçları ödenmezse, bu şirketlerin Türkiye piyasasından çıkabileceğini söyledi."
Düşünün ki firma sağlık bakanlığından parasını alamıyor, devletler arası diplomasi ile çözmeye çalışıyor o da olmuyor ! en sonunda abd büyükelçisi konuyu basına açarak ülkenin içinde bulunduğu durumu herkesle paylaşıyor.
Şimdi pfizer'den aşı beklemeli miyiz?
Hayaller, gerçekler....