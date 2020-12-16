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    Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor

    41
    5 gün
    21,4b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?

    Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TUFFGONG (Furkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    DH'nin sahibi olarak bedava aşıyı kaçırmak ayıp olurdu
    2 Yanıt Yanıtla +254
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    msdos34 (cyber darbe) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Düne kadar Mesut Çevik'ten korona oldum videosu şimdi bu içerik. Burası teknoloji sitesi. Güzellemeler güzellemeler.
    4 Yanıt Yanıtla +65
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    ProfXavier (Emre Taner) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi buraya koyuyorum.

    "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan borçları ödenmezse, bu şirketlerin Türkiye piyasasından çıkabileceğini söyledi."

    Düşünün ki firma sağlık bakanlığından parasını alamıyor, devletler arası diplomasi ile çözmeye çalışıyor o da olmuyor ! en sonunda abd büyükelçisi konuyu basına açarak ülkenin içinde bulunduğu durumu herkesle paylaşıyor.

    Şimdi pfizer'den aşı beklemeli miyiz?

    Hayaller, gerçekler....
    Bu haberi buraya koyuyorum. "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan...
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    3 Yanıt Yanıtla +60
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    Yorumlar (73) Yorum Yaz Forumda Gör
    baranel (xxxx xxxx) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Virüs ÇİNden

    Test kiti ÇİNden

    İlaç ÇİNden

    Aşı ÇİNden

    Gelde çık işiniÇİNden
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    vozy (Vatan Yiğit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu mesutun hikayelerini mi okucak millet, ergen tiktok sayfasına dönüyor burası..
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    hayansame (Hakan s.) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu karanlık, korkunç dünyada, aşı olma yarışı pes diyorum. Siz gerçekten devletlere insanlara güveniyorsunuz öylemi... insanlığın iyiliği için çalışacak kurum ve toplumların olduğunu düşünüyorsunuz...

    (BU VİDEO BANA PROPAGANDA VE GÖZE SOKMA NİYETİ TAŞIDIĞI İÇİN... AŞIRI RAHATSIZ EDİCİ GELDİ. AŞI OLMAK İSTEYEN OLSUN, BUNUN REKLAMINI KİMSE YAPMASIN. KİMSEYEDE BİR ŞEYİ ZORLAYAMAZSINIZ) Nasılsa korunuyorsunuz, aşı olmayanlardan korkmanıza gerek yok, kendiliğinden ölüp gidecekler...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    vonderplanitz 1 gün ( Mesaj Silindi ) hayansame
    Videoda içi boş aşı oldum belki diyor. Her 3 kişiden 1'ine içi boş aşı yapılıyormuş.



    Ayrıca videoda bir ayrıntı: Aşıyı vuran el enjektörü kapatıyor. Enjektör içinde bir sıvı ve sıvının vücuda enjekte edildiği görülmüyor videoda.



    Amerika Texas ta bir sağlık çalışanı covid aşısı vurdurdu haberinde, içi boş enjektör ile aşı vuruyormuş gibi yapıldı, haber burada: forum.donanimhaber.com/...
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    vonderplanitz 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazen bir yüz ifadesi, sözlerden daha cok şey anlatır

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    etkinus (T.E. U.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    Yalancı şahitlere dikkat etmek lazım. Herşey beklenir bu tip varlıklardan.
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    mgora 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Iraklılara verilen yemek görüntülerine bakılırsa aşılama başlamış , hangi aşıyı oldularsa onu olmak lazım(tabii bize 1 yıldan önce sıra gelmez).
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    atsinaaaaa (at sinaaaaa) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    merhabalar

    Ben faz 3 çalışmaları için kayıt yaptırdım.Ocak ayı sonuna randevu verdiler.Sormak istediğim şu ; Placebo aşı vurulursa aşılar resmi olarak Türkiye'ye gelince mi aşı yapılacak yoksa hemen gelın gercek asıyı yapalım mı dıyecekler? Bu konuda cevap yazabilirseniz sevinirim. mil adresim denizolmez@gmail.com
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) atsinaaaaa
    Biz ayrıcalıklıyız öncelikle bizim aşıların Türkiye’ye gelen sayılı aşılarla ilgimiz yok.



    Diyelimki oldunuz ve placebo çıktı. Türkiye’de normal insanlara aşılama başladığı gün sizin de placebo olduğunuzun haberini verip gerçek aşı için çağıracaklar ve size placebo olanlar için ayrılmış aşklardan yapacaklar. Yani bizim aşılar orada duruyor belkide ama bilemezler
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    Cem (Cem Kaya) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    @gun aynı aşıdan ilk dozu sanırım 2-3 hafta önce olması lazım, tanıdığım bir abim oldu yine gönüllü olarak. Söylediği aynen şu, "placebo değil bende ki bildidiğin aşı denk geldi" dedi. Nerden anladın diyince, "etkisini hissediyorsun, 3 gün boyunca ciddi uyku yaptı, normalde çok uyuyamayan biriyim, ayrıca hafif ateşlendim ama kısa sürdü" gibi yorumları oldu. Tanıdığı prof doktorada durumu anlattığında, büyük ihtimal placebo değil demiş. Sizdeki durum nedir, böyle bir yorum yapabiliyormusunuz.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Cem
    Ben kesinlikle yapmıyorum. Ancak eşim ile beraber olduk o 2 gece erken uyku yaptı yorgunluk yaptı ateş olmadı.
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    Sbsiejgehj (Mehmet Pomay) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/Shf526 arkadaşlar deteyli bilgi linkte var 😢😥😷
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    deleteextra (hakan demir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakan sürekli 11 aralıkda aşılama başlayacak demişti. Sonradan Türkiye ye gelecek diye çevirmişti. Şimdi aşılar geldimi belli bile değil. Sırf sov yapıp dünyada en erken aşılama yapan ülkelerden olacağız. Yok en iyi filyasyon yapan ulke vs. Aylarca vaka sayılarını doğru veriyoruz diyip halkdan gerçek verileri sakladılar.. Artık aşıya güvenilir deseler iki kere düşünürüm.
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    DIA (Gürkan Gülmez) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gözler biraz çekikleşmiş mi abi??
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