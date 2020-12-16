Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor

Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?

Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye 3. faz denemelerine katılan Gün Oksay, süreci ve etkilerini anlatıyor. Neden aşı oldu? Nasıl bir süreç işledi ve ne hissediyor?