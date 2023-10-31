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    Çin, çip üretimi için 2 milyar dolarlık yatırım yaptı

    Çin'in devlet destekli çip yatırım fonu Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu, Changxin Xinqiao adlı bir bellek yongası şirketine 14,56 milyar yuan (2 milyar dolar) yatırım yaptı.

    Çin, çip üretimi için 2 milyar dolarlık yatırım yaptı Tam Boyutta Gör

    Çin'in devlet destekli çip yatırım fonu, Changxin Xinqiao adlı bir bellek yongası şirketine 14,56 milyar yuan (2 milyar dolar) yatırım yaptı.

    Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun çip üreticisi Changxin Xinqiao'nun toplam kayıtlı sermayesinin %33,15'i kadar yatırım yaptığı açıklandı.

    Şirket Ulusal Kurumsal Kredi Bilgi Tanıtım Sistemi’ne göre Changxin Xinqiao şirketi ülkede 26. sırada yer alıyor.

    Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun çip üreticisi Changxin Xinqiao’ya yaptığı bu yatırım son yıllarda yapılan en büyük yatırım olarak gösteriliyor.

    Çin, çip üretiminde rakiplerini yakalamak için toplamda 40 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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