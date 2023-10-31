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Çin'in devlet destekli çip yatırım fonu, Changxin Xinqiao adlı bir bellek yongası şirketine 14,56 milyar yuan (2 milyar dolar) yatırım yaptı.

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Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun çip üreticisi Changxin Xinqiao'nun toplam kayıtlı sermayesinin %33,15'i kadar yatırım yaptığı açıklandı.

Şirket Ulusal Kurumsal Kredi Bilgi Tanıtım Sistemi’ne göre Changxin Xinqiao şirketi ülkede 26. sırada yer alıyor.

Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu'nun çip üreticisi Changxin Xinqiao’ya yaptığı bu yatırım son yıllarda yapılan en büyük yatırım olarak gösteriliyor.

Çin, çip üretiminde rakiplerini yakalamak için toplamda 40 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

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Çin, çip üretimi için 2 milyar dolarlık yatırım yaptı