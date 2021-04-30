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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı

    Çin'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip olarak hazırladığı Tiangong-3'ün ana modülü bugün uzaya fırlatıldı. Tiangong 3 ilk kez önümüzdeki Haziran ayında taykonot ağırlayacak.
    30 Nisan 2021, 00:50 (6 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı
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    Uzay araştırmalarının yeni yıldızı haline gelen Çin bugün çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Çinli araştırmacıların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün (Gök Sarayı 3) ilk ve en büyük modülü olan Tianhe (Göklerin Ahenki) bugün yörüngeye fırlatıldı. Çinli taykonotlar çok yakında uzay istasyonunu ziyaret etmeye başlayacak.

    Çin'in en güçlü roketi Long March 5B ile fırlatılan Tianhe modülü yaklaşık 18 metrelik uzunluğa sahip. Tianhe tek başına üç astronota ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak Çin önümüzdeki süreçte Tianhe'ye iki ek modül daha yerleştirmeyi planlıyor. Çin, bu iki modülün de 2022'de uzaya fırlatılacağını söyledi. Böylece Tiangong 3'ün inşaası önümüzdeki yıl itibarıyla tamamlanmış olacak.

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    Modüler bir tasarıma sahip olan Tiangong 3'ün ana modülü ve iki deneysel modüllerine ait temsili görseli aşağıda görebilirsiniz. Çin, ilerleyen yıllarda Tiangong 3'e uzay teleskobu gibi ekstra modüller de yerleştirmeyi hedefliyor. Bu tarafta örneğin Hubble'dan 300 kat daha güçlü bir teleskop için planlar var.

    Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı
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    Çin, Tianhe modülüne öncelikle önümüzdeki Mayıs ayında bir insansız görev düzenlemeyi hedefliyor. Sonrasında ise Haziran ayında üç taykonotun Tianhe'ye fırlatılacağı belirtildi. 

    Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinde pek aktif olamamıştı. Bu anlamda Tiangong 3'ün Çin'in uzay araştırmaları tarihinde çok önemli bir yeri olacak. Çin ayrıca Tiangong 3 için uluslararası ortaklık yapmaya hazır olduklarını ve gerekli anlaşmaların yapılması durumunda diğer ülkelerin de uzay istasyonuna astronot gönderebileceğini söylemişti. Bu anlamda ISS'e bir rakip oluşturma hedefi de var.

    Tiangong 3'te kullanılan teknolojilerin önemli bir çoğunluğu daha önce Tiangong-1 ve Tiangong-2 mini-istasyonlarda test edilmişti. 2011'de fırlatılan Tiangong-1 2018'de; 2016'da fırlatılan Tiangong-2 ise 2019'da Dünya'ya düşmüştü. İki mini-istasyon toplamda 5 taykonoto ev sahipliği yaptı.



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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    cceviz 4 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım güzel görünüyor, bizim X4 de yaptığımız istasyonlara benziyor
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