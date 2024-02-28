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    Anlık Bildirim

    Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış yapmayı planlıyor

    Çin'in, ulusal uzay programı kapsamında 2024'te 100 fırlatış yapmayı planladığı bildirildi. Bu yıl, 100 fırlatışta 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderilecek.
    Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in, ulusal uzay programı kapsamında 2024'te 100 fırlatış yapmayı planladığı bildirildi. Uzay programının ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı kitapta, 2024 yılına ilişkin planlar duyuruldu.

    Bu yıl 100 fırlatışta 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderecek olan Çin, yıllık fırlatış sayısında önemli artış hedefliyor. Fırlatışların 70'i CASC tarafından, uzay programının ana taşıyıcı sistemi olan Long March roketleriyle, geri kalanı ise özel şirketlerce kendi geliştirdikleri roketlerle gerçekleştirilecek. Çin, 2023'de 17'si özel şirketlerce gerçekleştirilen 67 fırlatış yapmıştı.

    Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilecek

    Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonuna, bu yıl iki insanlı sefer ve iki kargo seferi yapılacak.

    Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen "Çang'ı 6" keşif aracı ile Ay'ın uzak yüzüyle iletişimin sağlanacak. "Çüeçiao 2" aktarım uydusu, 2024'ün ilk yarısında fırlatılacak.

    Çin-Fransa ortaklığında geliştirilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ve Çin-İtalya ortaklığında geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) da bu yıl içinde uzaya gönderilecek.

    CASC, Long March roketlerinin iki yeni modeli Long March 6C ve Long March 12'nin ilk fırlatışlarını yapmayı hedefliyor.

    Öte yandan ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda özel şirketlerin fırlatışları için kullanılacak yeni bir fırlatma merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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