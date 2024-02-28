Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış yapmayı planlıyor

Bu yıl 100 fırlatışta 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderecek olan Çin, yıllık fırlatış sayısında önemli artış hedefliyor. Fırlatışların 70'i CASC tarafından, uzay programının ana taşıyıcı sistemi olan Long March roketleriyle, geri kalanı ise özel şirketlerce kendi geliştirdikleri roketlerle gerçekleştirilecek. Çin, 2023'de 17'si özel şirketlerce gerçekleştirilen 67 fırlatış yapmıştı.
Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilecek
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonuna, bu yıl iki insanlı sefer ve iki kargo seferi yapılacak.
Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen "Çang'ı 6" keşif aracı ile Ay'ın uzak yüzüyle iletişimin sağlanacak. "Çüeçiao 2" aktarım uydusu, 2024'ün ilk yarısında fırlatılacak.
Çin-Fransa ortaklığında geliştirilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ve Çin-İtalya ortaklığında geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) da bu yıl içinde uzaya gönderilecek.
CASC, Long March roketlerinin iki yeni modeli Long March 6C ve Long March 12'nin ilk fırlatışlarını yapmayı hedefliyor.
Öte yandan ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda özel şirketlerin fırlatışları için kullanılacak yeni bir fırlatma merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.