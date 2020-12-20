Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ı uluslararası hizmete sundu

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Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ı uluslararası bilim insanlarının hizmetine sunmaya karar verdi. AFP'de yer alan habere göre dünyanın her tarafından astronomlar bundan sonra araştırmalarında FAST'ın üstün kabiliyetlerinden faydalanabilecek. Bilim dünyasının bir numarası haline gelmek isteyen Çin, uzayda yine önemli bir hamle atıyor.

Tam 500 metrelik çapa sahip olan FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope), inanılmaz hassas yapısıyla (Arecibo'dan üç kat daha hassas) uzaydaki zayıf sinyalleri herhangi bir diğer radyo teleskobuna göre çok daha iyi bir şekilde algılayabiliyor. Çin, dev teleskobun inşaasına 2011 yılında başlamış ve proje yaklaşık 180 milyon dolarlık bir yatırımın ardından 2016 yılında tamamlanmıştı. 30 futbol sahası büyüklüğündeki FAST, yaklaşık dört yıldır uzayın derinliklerinde sinyal avlıyor.

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Arecibo'nun yerini FAST alıyor

FAST öncesinde dünyanın en büyük radyo teleskobu ünvanı Arecibo Gözlemevi'ne aitti. Arecibo Gözlemevi bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda çöktü ve görev süresinin sonuna geldi. Arecibo'nun çöküşü maalesef bilim dünyası için önemli bir kayıp oldu. Ancak şimdi FAST'ı dünyaya açmasının ardından astronomlar tekrar güçlü bir radyo teleskobuna sahip olacak.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan FAST baş araştırmacısı Wang Qiming,"FAST'ın tasarımında Arecibo bize epey bir esin kaynağı olmuştu. Bilim komitemiz, FAST'ı giderek daha çok olacak şekilde uluslararası topluluğun hizmetine sunmayı amaçlıyor." şeklinde konuştu.

Çin'in yaptığı açıklamalara göre uluslararası bilim topluluğu 2021 itibarıyla FAST'ı kullanmaya başlayabilecek. Çin'in araştırmacılardan başvuru alacağı ve kabul alan çalışmalar doğrultusunda FAST'ın gözlemlere başlayabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları FAST'ın gelişmiş yeteneklerinden; ötegezegen çalışmaları, uzaylı arayışı ve galaksi ve diğer uzay cisimlerinin incelemeleri gibi birçok farklı alanda faydalanabilecek.

https://www.space.com/china-fast-radio-telescope-open-international-scientists

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