2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Türkiye'den izlenebilecek tam Güneş tutulması 2060 yılında gerçekleşecek
Ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'nu geçerek kuzey İspanya'ya ulaşacak, kuzey kıyısından Akdeniz'e kadar tüm yarımadayı geçecek ve Barselona ve Madrid gibi büyük şehirleri çok az ıskalayacak. Ay'ın gölgesi gezegeni Balear Adaları'nın güneydoğusunda terk edecek.
Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan, bir güneş tutulmasının (tam, halkalı veya parçalı) gözlemlenme sıklığı yaklaşık 18 ayda birdir. Ancak bir tam güneş tutulmasının aynı coğrafi konumdan tekrar gözlemlenebilmesi için genellikle 360 ila 410 yıl arasında bir süre geçmesi gerekebilir.
Türkiye'den gözlenebilecek bir sonraki tam Güneş tutulması 30 Nisan 2060 günü saat 12:15'te başlayacak ve ülkemizin güneydoğu ve doğu illerinden görülebilecek. Ancak bu kadar uzun bir süre beklemek istemeyenler 2026 yılı için şimdiden plan yapabilirler.Kaynakça https://skyandtelescope.org/astronomy-news/plan-now-for-the-2026-total-solar-eclipse-in-europe/ https://www.space.com/best-places-to-see-total-solar-eclipse-2026 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.