2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 293 kilometre (182 mil) genişliğinde ve 8.260 kilometre uzunluğunda olan toplam tutulma yolu, uzak kuzeydoğu Sibirya'da başlayacak. Ay'ın gölgesi daha sonra Grönland buz örtüsünü geçecek, başkent Reykjavík de dahil olmak üzere İzlanda'nın batı kenarını kesecek.

Türkiye'den izlenebilecek tam Güneş tutulması 2060 yılında gerçekleşecek

Ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'nu geçerek kuzey İspanya'ya ulaşacak, kuzey kıyısından Akdeniz'e kadar tüm yarımadayı geçecek ve Barselona ve Madrid gibi büyük şehirleri çok az ıskalayacak. Ay'ın gölgesi gezegeni Balear Adaları'nın güneydoğusunda terk edecek.

Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan, bir güneş tutulmasının (tam, halkalı veya parçalı) gözlemlenme sıklığı yaklaşık 18 ayda birdir. Ancak bir tam güneş tutulmasının aynı coğrafi konumdan tekrar gözlemlenebilmesi için genellikle 360 ila 410 yıl arasında bir süre geçmesi gerekebilir.

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Türkiye'den gözlenebilecek bir sonraki tam Güneş tutulması 30 Nisan 2060 günü saat 12:15'te başlayacak ve ülkemizin güneydoğu ve doğu illerinden görülebilecek. Ancak bu kadar uzun bir süre beklemek istemeyenler 2026 yılı için şimdiden plan yapabilirler.

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