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    2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

    12 Ağustos 2026'da uzak Rus Sibirya'sından doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya'ya kadar uzanan çok geniş bir yoldan tam bir güneş tutulması görülebilecek.
    2026'daki tam güneş tutulmasını görebileceğiniz en iyi 16 yer Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 293 kilometre (182 mil) genişliğinde ve 8.260 kilometre uzunluğunda olan toplam tutulma yolu, uzak kuzeydoğu Sibirya'da başlayacak. Ay'ın gölgesi daha sonra Grönland buz örtüsünü geçecek, başkent Reykjavík de dahil olmak üzere İzlanda'nın batı kenarını kesecek.

    Türkiye'den izlenebilecek tam Güneş tutulması 2060 yılında gerçekleşecek

    Ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'nu geçerek kuzey İspanya'ya ulaşacak, kuzey kıyısından Akdeniz'e kadar tüm yarımadayı geçecek ve Barselona ve Madrid gibi büyük şehirleri çok az ıskalayacak. Ay'ın gölgesi gezegeni Balear Adaları'nın güneydoğusunda terk edecek.

    Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan, bir güneş tutulmasının (tam, halkalı veya parçalı) gözlemlenme sıklığı yaklaşık 18 ayda birdir. Ancak bir tam güneş tutulmasının aynı coğrafi konumdan tekrar gözlemlenebilmesi için genellikle 360 ila 410 yıl arasında bir süre geçmesi gerekebilir. 

    Türkiye'den gözlenebilecek bir sonraki tam Güneş tutulması 30 Nisan 2060 günü saat 12:15'te başlayacak ve ülkemizin güneydoğu ve doğu illerinden görülebilecek. Ancak bu kadar uzun bir süre beklemek istemeyenler 2026 yılı için şimdiden plan yapabilirler.

    Kaynakça https://skyandtelescope.org/astronomy-news/plan-now-for-the-2026-total-solar-eclipse-in-europe/ https://www.space.com/best-places-to-see-total-solar-eclipse-2026
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 8 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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