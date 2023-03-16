Çin’den ChatGPT’ye dev rakip geldi! Karşınızda ERNIE Bot

Tam Boyutta Gör Çin yapay zeka konusunda da boş durmuyor. Ülkenin arama motoru devi Baidu’nun zaten bir süredir yapay zeka teknolojileri üzerinde çalıştığı biliniyordu ve şimdi, yapılan bir etkinlik kapsamında tanıtılan ERNIE Bot ile popüler ChatGPT’ye rakip olundu.

Baidu’nun yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Ernie makine öğrenimi modeli, tanıtılan ERNIE Bot’un kalbinde yer alıyor. Esasında ERNIE Bot’un ilk versiyonu 2019’da gün yüzüne çıkmıştı ancak günümüzdeki benzerlerinden çok uzaktaydı. Baidu CEO'su Robin Li bir basın etkinliğinde ERNIE Bot'un bu versiyonunun, OpenAI'nin birkaç gün önce piyasaya sürdüğü GPT-4'e yakın yeteneklere sahip olduğunu açıklayarak farkın kapandığına işaret etti.

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Tam Boyutta Gör 550 milyar doğru parametreli ERNIE Bot, tamamıyla Çin pazarına odaklı olarak tasarlanmış bir model konumunda. Çince’nin farklı lehçelerini bilen araç, sesli yanıtlar verebilmenin yanında Çince metinlerden görsel ve videolar da oluşturabiliyor. Etkinlikte sergilenen bir demoda sohbet robotunun bir bilimkurgu romanını özetlemesi ve bu romanın olası devamı için verdiği öneriler gösterildi. Ayrıca bir film uyarlamasındaki oynayacak oyuncular hakkında bir detaylar paylaştı. Başka bir demoda ise bir yüksek teknoloji şirketi için isim ve slogan önerileri yapabildiği sergilendi. Ancak tüm bu demolar etkileşimli olarak gerçekleştirilmedi ve kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

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Baidu CEO’su yaptığı açıklamada şimdiden 650 kadar şirketin ERNIE Bot'un teknolojisini kullanmak için sıraya girdiğini belirtti. Buna rağmen ERNIE Bot'un henüz halka açılmaya hazır olmadığının da altı çizildi. Bu söylem ERNIE Bot'un henüz hazır olmadığı şeklinde yorumlandı ve bu nedenle Baidu’nun borsadaki hisseleri yüzde 10 kadar geriledi.

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Çin, ERNIE Bot ile ChatGPT’ye rakip oldu