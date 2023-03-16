Çin’den ChatGPT’ye dev rakip geldi! Karşınızda ERNIE Bot

Baidu’nun yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Ernie makine öğrenimi modeli, tanıtılan ERNIE Bot’un kalbinde yer alıyor. Esasında ERNIE Bot’un ilk versiyonu 2019’da gün yüzüne çıkmıştı ancak günümüzdeki benzerlerinden çok uzaktaydı. Baidu CEO'su Robin Li bir basın etkinliğinde ERNIE Bot'un bu versiyonunun, OpenAI'nin birkaç gün önce piyasaya sürdüğü GPT-4'e yakın yeteneklere sahip olduğunu açıklayarak farkın kapandığına işaret etti.
Çin'in Google'ından ChatGPT'ye cevap (mı?)
Baidu CEO’su yaptığı açıklamada şimdiden 650 kadar şirketin ERNIE Bot'un teknolojisini kullanmak için sıraya girdiğini belirtti. Buna rağmen ERNIE Bot'un henüz halka açılmaya hazır olmadığının da altı çizildi. Bu söylem ERNIE Bot'un henüz hazır olmadığı şeklinde yorumlandı ve bu nedenle Baidu’nun borsadaki hisseleri yüzde 10 kadar geriledi.Kaynakça https://www.engadget.com/baidu-unveils-ernie-bot-its-chatgpt-rival-105509006.html https://www.reuters.com/technology/chinese-search-giant-baidu-introduces-ernie-bot-2023-03-16/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)