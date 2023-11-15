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    En iyi yapay zeka modelleri listesi açıklandı

    Günümüzde yüzlerce yapay zeka modeli bulunuyor. Çeşitli alanlara yoğunlaşan modellerin en iyisini bulmak ise oldukça zor. Ancak şimdi, en iyi yapay zeka modelleri halüsinasyonlara göre sıralandı.
    En iyi yapay zeka modelleri listesi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka özelinde “en iyi” modeli belirlemek oldukça zor. Çünkü burada kıstas tutulacak kategorileri belirlemek zor. Modellerin eğitildikleri veri ve bu verinin yapısı, modelden elde edilen çıktıyı doğrudan belirliyor. Dolayısıyla bu araçları sıralamak için en iyi yol, onların verdiği çıktıların doğruluk oranına bakmak. Bu bağlamda Vectara, önde gelen çeşitli yapay zeka sohbet robotlarını 'halüsinasyon görmeme' konusundaki becerilerine göre sıralayan bir yapay zeka halüsinasyon tablosu yayınladı.

    En iyi yapay zeka modelleri

    1. GPT 4
    2. GPT 3.5
    3. Llama 2 70B
    4. Llama 2 7B
    5. Llama 2 13B
    6. Cohere-Chat
    7. Cohere
    8. Anthropic Calude 2
    9. Mistral 7B
    10. Google Palm
    11. Google Plam-Chat

    Yapay zeka modellerinin tamamı “halüsinasyon” olarak ifade edilen bir olguyu yansıtma eğiliminde. Yani bu araçlar, boşlukları doldurmak için zaman zaman gerçekleri uydurabiliyor. Bu uydurma gerçekler o kadar zarifçe yapılıyor ki dikkatsiz bir zihin çok rahat bir şekilde kandırılabilir.

    En iyi yapay zeka modelleri listesi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Piyasadaki modelleri bu bağlamda sınayan Vectara’nın yayınladığı tabloya göre GPT-4 en düşük halüsinasyon oranı ve en yüksek doğrulukla en iyi başarımı gösterdi. Vectara, bu modelleri sabit bir kaynak materyal üzerinden sınadı. Listenin ikinci sırada ise GPT-3.5 modeli yer almayı başardı. Bu iki model de OpenAI firması tarafından geliştirildi ve halihazırda ChatGPT üzerinde kullanılıyorlar.

    Listenin en altında ise Google’a ait iki büyük dil modeli yer alıyor ve açıkça kötü performans sergiliyorlar. Google Palm Chat, kendisine verilen materyal üzerinde yüzde 27’nin üzerinde halüsinasyon oranı yakalayarak en güvenilmez model oldu. Vectara'nın ölçümlerine göre Palm-Chat'in yanıtları tamamen halüsinasyon kalıntılarıyla dolu.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/ai-hallucinations-ranked-chatgpt-best https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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