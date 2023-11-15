En iyi yapay zeka modelleri listesi açıklandı

En iyi yapay zeka modelleri
- GPT 4
- GPT 3.5
- Llama 2 70B
- Llama 2 7B
- Llama 2 13B
- Cohere-Chat
- Cohere
- Anthropic Calude 2
- Mistral 7B
- Google Palm
- Google Plam-Chat
Yapay zeka modellerinin tamamı “halüsinasyon” olarak ifade edilen bir olguyu yansıtma eğiliminde. Yani bu araçlar, boşlukları doldurmak için zaman zaman gerçekleri uydurabiliyor. Bu uydurma gerçekler o kadar zarifçe yapılıyor ki dikkatsiz bir zihin çok rahat bir şekilde kandırılabilir.
Listenin en altında ise Google’a ait iki büyük dil modeli yer alıyor ve açıkça kötü performans sergiliyorlar. Google Palm Chat, kendisine verilen materyal üzerinde yüzde 27’nin üzerinde halüsinasyon oranı yakalayarak en güvenilmez model oldu. Vectara'nın ölçümlerine göre Palm-Chat'in yanıtları tamamen halüsinasyon kalıntılarıyla dolu.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/ai-hallucinations-ranked-chatgpt-best https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.