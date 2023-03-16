Microsoft, GPT-4 destekli Bing sohbet botunu herkesin kullanımına açtı

Yeni Bing’e erişmek istiyorsanız bing.com/new adresine gidin ve "bekleme listesine katıl" düğmesine basın ve Microsoft Hesabınızla oturum açın. Bunun hemen yeni Bing’i deneyebilirsiniz. Microsoft, bekleme listesinin tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna "Bu önizleme döneminde, bazı kullanıcıların yeni Bing'e erişimini hızlandırabilecek çeşitli testler yürütüyoruz.” cevabını verdi.
Microsoft, yeni Bing’i geçtiğimiz ay duyurdu ve ilk günden bir bekleme listesiyle önizleme dönemine geçti. Şirket, oturum başına ve günde kaç soru sorabileceğiniz konusunda bazı kısıtlamalar getirerek süreci kontrol etmeye devam ediyor. Bu kısıtlamaların chatbot'un "akılsız" davranış sergilemesini önlemek için konduğu belirtilirken halihazırda Bing, oturum başına 15 ve günde 150 sorgu alabiliyor.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)