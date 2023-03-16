Microsoft, GPT-4 destekli Bing sohbet botunu herkesin kullanımına açtı

Tam Boyutta Gör Microsoft, yeni Bing Sohbet özelliği için bekleme listesini kaldırmış gibi görünüyor, bu nedenle artık herkes kaydolabilir ve GPT-4 destekli sohbet robotunu kullanabilir. Yapay zeka ile harmanlanmış web aramaları, Bing’in gelişmiş Sohbet sekmesi gibi özellikleri denemek için sözde bekleme listesine yine de kaydolmak gerekiyor ancak aktarılanlara göre kullanıma hemen başlayabiliyorsunuz.

Yeni Bing'in kapıları sonuna kadar açılıyor

Yeni Bing’e erişmek istiyorsanız bing.com/new adresine gidin ve "bekleme listesine katıl" düğmesine basın ve Microsoft Hesabınızla oturum açın. Bunun hemen yeni Bing’i deneyebilirsiniz. Microsoft, bekleme listesinin tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna "Bu önizleme döneminde, bazı kullanıcıların yeni Bing'e erişimini hızlandırabilecek çeşitli testler yürütüyoruz.” cevabını verdi.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak teste katılım çok daha hızlı bir hale sokulmuş gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft, bugün Office uygulamalarına yapay zekayı nasıl ekleyeceğini açıklayacak. Word ve Outlook gibi Office uygulamalarında ChatGPT benzeri yapay zekanın nasıl çalışacağı büyük bir merak konusu. Öte yandan bu haftanın başlarında Microsoft Edge tarayıcısına yeni eklenen bir kenar çubuğu özelliği eklendi ve artık tarayıcı üzerinde Bing Sohbet ile konuşulabiliyor. Benzer bir şekilde Windows 11'in arama çubuğuna da Bing Sohbet eklenmiş durumda.

OpenAI, çok modlu yapay zeka modeli GPT-4’ü duyurdu 1 gün önce eklendi

Microsoft, yeni Bing’i geçtiğimiz ay duyurdu ve ilk günden bir bekleme listesiyle önizleme dönemine geçti. Şirket, oturum başına ve günde kaç soru sorabileceğiniz konusunda bazı kısıtlamalar getirerek süreci kontrol etmeye devam ediyor. Bu kısıtlamaların chatbot'un "akılsız" davranış sergilemesini önlemek için konduğu belirtilirken halihazırda Bing, oturum başına 15 ve günde 150 sorgu alabiliyor.

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Microsoft, Bing GPT-4 sohbet botunu herkesin kullanımına açtı