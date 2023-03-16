Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, GPT-4 destekli Bing sohbet botunu herkesin kullanımına açtı

    Microsoft, yapay zekâ konusunda emin adımlarla ilerliyor. Firma, bekleme listesine kaydolanların yeni Bing’i kullanmasına izin veriyordu ve görünüşe göre bu artık değişti.
    Oy Ver
    Microsoft, Bing GPT-4 sohbet botunu herkesin kullanımına açtı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni Bing Sohbet özelliği için bekleme listesini kaldırmış gibi görünüyor, bu nedenle artık herkes kaydolabilir ve GPT-4 destekli sohbet robotunu kullanabilir. Yapay zeka ile harmanlanmış web aramaları, Bing’in gelişmiş Sohbet sekmesi gibi özellikleri denemek için sözde bekleme listesine yine de kaydolmak gerekiyor ancak aktarılanlara göre kullanıma hemen başlayabiliyorsunuz.

    Yeni Bing'in kapıları sonuna kadar açılıyor

    Yeni Bing’e erişmek istiyorsanız bing.com/new adresine gidin ve "bekleme listesine katıl" düğmesine basın ve Microsoft Hesabınızla oturum açın. Bunun hemen yeni Bing’i deneyebilirsiniz. Microsoft, bekleme listesinin tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna "Bu önizleme döneminde, bazı kullanıcıların yeni Bing'e erişimini hızlandırabilecek çeşitli testler yürütüyoruz.” cevabını verdi.

    Microsoft, Bing GPT-4 sohbet botunu herkesin kullanımına açtı Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak teste katılım çok daha hızlı bir hale sokulmuş gibi görünüyor. Öte yandan Microsoft, bugün Office uygulamalarına yapay zekayı nasıl ekleyeceğini açıklayacak. Word ve Outlook gibi Office uygulamalarında ChatGPT benzeri yapay zekanın nasıl çalışacağı büyük bir merak konusu. Öte yandan bu haftanın başlarında Microsoft Edge tarayıcısına yeni eklenen bir kenar çubuğu özelliği eklendi ve artık tarayıcı üzerinde Bing Sohbet ile konuşulabiliyor. Benzer bir şekilde Windows 11'in arama çubuğuna da Bing Sohbet eklenmiş durumda.

    Microsoft, yeni Bing’i geçtiğimiz ay duyurdu ve ilk günden bir bekleme listesiyle önizleme dönemine geçti. Şirket, oturum başına ve günde kaç soru sorabileceğiniz konusunda bazı kısıtlamalar getirerek süreci kontrol etmeye devam ediyor. Bu kısıtlamaların chatbot'un "akılsız" davranış sergilemesini önlemek için konduğu belirtilirken halihazırda Bing, oturum başına 15 ve günde 150 sorgu alabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    ugah6aiw 17 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ghosting test opel astra edition ve edition plus farkı ghost in the shell izleme sırası güvenli arama"yı kapat izniniz yok askerde lens kullanmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız