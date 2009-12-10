Çin'de 100,000 adet iPhone satıldı

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Apple'ın Çin'deki iş ortağı, ülkenin 2.büyük operatörü China Unicom, 30 Ekim'den bu yana 100,000 iPhone sattığını açıkladı. İlk hafta sadece 5000 adet iPhone satarak oldukça düşük satış grafiği çizen China Unicom, Çin'de 114 milyon aboneye hizmet veriyor.

China Unicom, Wi-Fi özelliği kısıtlanan iPhone'ları ülkedeki grey markete (Kaçak olmayan ancak resmi kanallar aracılığıyla da yapılmayan, özel ithalatın yapıldığı pazar) göre oldukça yüksek fiyattan (16 GB: 730 $, 32GB: 1025 $) satması düşük satış grafiğinin temel nedeni olarak görülüyor.