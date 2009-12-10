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Çin'de 100,000 adet iPhone satıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Çin'de 100,000 adet iPhone satıldı
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Apple'ın Çin'deki iş ortağı, ülkenin 2.büyük operatörü China Unicom, 30 Ekim'den bu yana 100,000 iPhone sattığını açıkladı. İlk hafta sadece 5000 adet iPhone satarak oldukça düşük satış grafiği çizen China Unicom, Çin'de 114 milyon aboneye hizmet veriyor.

China Unicom, Wi-Fi özelliği kısıtlanan iPhone'ları ülkedeki grey markete (Kaçak olmayan ancak resmi kanallar aracılığıyla da yapılmayan, özel ithalatın yapıldığı pazar) göre oldukça yüksek fiyattan (16 GB: 730 $, 32GB: 1025 $) satması düşük satış grafiğinin temel nedeni olarak görülüyor.


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Proximity 9 yıl
Adamaların kişibaşı geliri 1000$.
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edim_king 9 yıl
i phone avukatları baslar simdie :D gemi kaptanlarıda baslar muhabbet alırbasını
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M1A2Abrams 9 yıl
taklitleri satılmıştır :)
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soberlight 9 yıl
aha başlıyoruz yine
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Batuist 9 yıl
daha iyileri geliyor.. şimdi o kadar para verilmez ona...
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sgnr 9 yıl
bir telefona o kadar para gereksiz.
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Fashionality 9 yıl

sgnr

bir telefona o kadar para gereksiz.

al işte
diğer konu bitti buraya zıpladılar
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Cem 9 yıl
Wifisiz o telefon kullanılır mı bæ. Ayrıca satış / Nüfus oranı kullanılmalı. Milyar nüfuslu bir ülkede farklı sonuçlar doğurur. Tabi gelir düzeyide çok önemli, çinde bunu alabilecek potansiyel kaç kişi var acaba.
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yorumicinburdayim 9 yıl

Cem

Wifisiz o telefon kullanılır mı bæ. Ayrıca satış / Nüfus oranı kullanılmalı. Milyar nüfuslu bir ülkede farklı sonuçlar doğurur. Tabi gelir düzeyide çok önemli, çinde bunu alabilecek potansiyel kaç kişi var acaba.


Çinin ekonomik durumu o kadar iyi değil ama öyle abartılan kadar da ayda bir kaç dolar gibi çalışmıyorlar. (Bazıları günde 4-5 dolara çalışıyorlar demiştide) Çinli arkadaşlarıma sorduğumda 400 dolar mı ne demişlerdi asgari ücrete. Birde marka merakını da eklersek satma imkanı var.
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