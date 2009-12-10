Çin'de 100,000 adet iPhone satıldı

Haber Editörü
Apple'ın Çin'deki iş ortağı, ülkenin 2.büyük operatörü China Unicom, 30 Ekim'den bu yana 100,000 iPhone sattığını açıkladı. İlk hafta sadece 5000 adet iPhone satarak oldukça düşük satış grafiği çizen China Unicom, Çin'de 114 milyon aboneye hizmet veriyor.
China Unicom, Wi-Fi özelliği kısıtlanan iPhone'ları ülkedeki grey markete (Kaçak olmayan ancak resmi kanallar aracılığıyla da yapılmayan, özel ithalatın yapıldığı pazar) göre oldukça yüksek fiyattan (16 GB: 730 $, 32GB: 1025 $) satması düşük satış grafiğinin temel nedeni olarak görülüyor.
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al işte diğer konu bitti buraya zıpladılar
Çinin ekonomik durumu o kadar iyi değil ama öyle abartılan kadar da ayda bir kaç dolar gibi çalışmıyorlar. (Bazıları günde 4-5 dolara çalışıyorlar demiştide) Çinli arkadaşlarıma sorduğumda 400 dolar mı ne demişlerdi asgari ücrete. Birde marka merakını da eklersek satma imkanı var.