Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak

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Çin merkezli mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye’de üretime hazırlanıyor. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, firmanın ülkemizdeki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Mcdodo’nun Türkiye’deki 2020 yılı ciro hedefinin büyük oranda gerçekleştiğini söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Türkiye’de üretim yapma planlarımız var. 2020 ciro hedefimiz 20 milyon TL idi ve bunu yüzde 90-95 oranında gerçekleştirdik. 2-3 yıl içinde de yıllık ciro hedefimiz 10 milyon dolar. Eğer her şey planlandığı gibi gider ve bu hedefe ulaşırsak, lojistik avantajları sebebiyle Kayseri’de bir fabrika kurmayı planlıyoruz” dedi.

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Kurulacak fabrika, montaj fabrikası değil üretim fabrikası olacak. Özellikle de hızlı şarj cihazları üzerine yoğunlaşılacak. Başlangıç için 1 milyon dolarlık yatırım ön görüşüyor. Fabrikada üretilen ürünler ilk etapta Türkiye içerisinde satışa sunulacak. Sonrasında Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkelere ihracat yapılması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya ihracat planlanıyor.

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Mehmet Uçurum, ülkemizdeki aksesuar pazarının büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar TL’ye, adet bazında ise 20 milyon adede ulaştığını belirtti. En çok satılan ürünler sırasıyla şarj kablo, adaptör, ekran koruyucu, kılıf ve araç içi aksesuarlar olarak açıklandı.

Telefon üreticileri yerli üretime başladı

Türkiye’nin lojistik avantajı, personel maliyeti ve son aylarda tamamlanan teşvik düzenlemelerinin etkisiyle dünya devi teknoloji firmaları Türkiye’de üretime başladı. Xiaomi, Oppo ve Samsung marka akıllı telefonlar ülkemizde üretilmeye başlandı. Tecno, Vivo ve TCL markaları da Türkiye’de telefon üretecek.

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