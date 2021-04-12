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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak

    Dünyanın dört bir yanına mobil aksesuar satışı yapan Mcdodo, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye fabrika kurup buradan Avrupa'ya, ABD'ye ve Ortadoğu'ya ihracat yapmayı planlıyor.
    12 Nisan 2021, 15:30 (2 gün)
    2,1b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak
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    Çin merkezli mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye’de üretime hazırlanıyor. Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, firmanın ülkemizdeki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Mcdodo’nun Türkiye’deki 2020 yılı ciro hedefinin büyük oranda gerçekleştiğini söyleyen Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Türkiye’de üretim yapma planlarımız var. 2020 ciro hedefimiz 20 milyon TL idi ve bunu yüzde 90-95 oranında gerçekleştirdik. 2-3 yıl içinde de yıllık ciro hedefimiz 10 milyon dolar. Eğer her şey planlandığı gibi gider ve bu hedefe ulaşırsak, lojistik avantajları sebebiyle Kayseri’de bir fabrika kurmayı planlıyoruz” dedi.

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    Kurulacak fabrika, montaj fabrikası değil üretim fabrikası olacak. Özellikle de hızlı şarj cihazları üzerine yoğunlaşılacak. Başlangıç için 1 milyon dolarlık yatırım ön görüşüyor. Fabrikada üretilen ürünler ilk etapta Türkiye içerisinde satışa sunulacak. Sonrasında Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkelere ihracat yapılması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya ihracat planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı"

    Mehmet Uçurum, ülkemizdeki aksesuar pazarının büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar TL’ye, adet bazında ise 20 milyon adede ulaştığını belirtti. En çok satılan ürünler sırasıyla şarj kablo, adaptör, ekran koruyucu, kılıf ve araç içi aksesuarlar olarak açıklandı.

    Telefon üreticileri yerli üretime başladı

    Türkiye’nin lojistik avantajı, personel maliyeti ve son aylarda tamamlanan teşvik düzenlemelerinin etkisiyle dünya devi teknoloji firmaları Türkiye’de üretime başladı. Xiaomi, Oppo ve Samsung marka akıllı telefonlar ülkemizde üretilmeye başlandı. Tecno, Vivo ve TCL markaları da Türkiye’de telefon üretecek.



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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupanın Çini olduk iş gücü konusunda, ucuza çalışıyoruz işte. Kötü bir şey mi iyi bir şey mi zamanla görürüz. Çini seven de var sevmeyen de.
    Güncelleme: Fiyatlara yansır mı? Hayır. O indirim kısmı vergiyle telafi edilir.
    Avrupanın Çini olduk iş gücü konusunda, ucuza çalışıyoruz işte. Kötü bir şey mi iyi bir şey mi zamanla görürüz. Çini seven de var sevmeyen de. Güncelleme: F...
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    S socidius 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Avrupanın çin olmak ne alaka? Adamların derdi ucuz işçilik olsa gider çinde üretir, kenya da üretir buradakininde yarısına. Burada ki işçilik ve alt yapı kaliteli. Yabancı sermaye öldürsen güvenmediği bölgeye yatırım yapmaz hatta kaçar. Kimi gelen sermaye de yapılan anlaşmalar ile oluşuyor. Sen x madde ithal edersin o helir z yi burada üretir. Bize artısını şöyle örneklendireyim. Bir çok havacılık şirketine uçak parçası üretiyoruz yani üretim alt yapısı nasıl üretilir bu konuda tecrübemiz varç yani bir uçağı baştan aşağı tasarlayabilir ve üretebiliriz ama motor işi farklı tabi..
    Avrupanın çin olmak ne alaka? Adamların derdi ucuz işçilik olsa gider çinde üretir, kenya da üretir buradakininde yarısına. Burada ki işçilik ve alt yapı kalite...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün ( Mesaj Silindi ) socidius
    Adamın derdi kalite olsa gider Avrupa'da üretir. Avrupa Birliği ülkesi bile değiliz Avrupa Ekonomik Bölgesinde bile değiliz, yani ihracat için de hoş bir ortam yok. Adam gidip saati 5 Euro'ya işçi çalıştıracağına aylık 290 Euro'ya aylık adam çalıştırıyor Türkiye'de. Kara gözümüze gelmiyor yani bir pazar payımız da yok fabrika kurup kâr edecek kadar. Başka şeyler vardır yani.
    Adamın derdi kalite olsa gider Avrupa'da üretir. Avrupa Birliği ülkesi bile değiliz Avrupa Ekonomik Bölgesinde bile değiliz, yani ihracat için de hoş bir ortam ...
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    4 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    adamın yol parasını çıkarınca çinden daha ucuza üretim yapıyoruz demek ki. Belki yol bile umrunda değil. Her halukarda daha ucuz işçilik
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    siyasal islamcı tayfa gaddar çin kanlı elleriyle bu ülkeye yatırım yapıp ondan sonra hükümeti savunur ve pişkin pişkin bununla övünür. rabia ya hasret olup türk düşmanı araplara rahmet okuyup(bununla da kalmaz bayraklar yarıya indirilir.) ve bunu sık sık yapıp uygur türklerine tepkisini sadece tepki olsun diye tepki verirler ve sonra kaldıkları yerden rabialarına anmaya devam ederler.

    siyasi nedenler krizlerle abd tepkisini dolar yakıp hollanda ya tepkisini portakal sıkarak gösterirler. dinimize dil uzatan fransa yada boykot çağrısı yapıp. hem camileri meyhaneye çeviren hem de uygur türklerini yaptıkları buraya sığmayacak kadar zülüm eden çin in ülkemize yatırım yapıp ve çini savunacak kadar haysiyetsizler. çin kendi öz mallarını(huawei,oppo falan...) boykot falan etmezler.

    yarın ramazan günü olup allah tan bu ülke için mübarek günde tek dileğim siyasal islamcıların ve siyasal islamcı gibi davrananların ve bunu hoş görenlerin diğer dünyada lut kavminin gördüğü [color=#202124]muamelenin görmesini diliyorum.
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    Guest Account (misafir hesap) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kişi başına düşen milli gelir

    2001 krizinden sonra kişi başına düşen milli gelir

    çin : 1300 dolar
    türkiye : 3000 dolar

    2020

    çin : 14 bin dolar
    türkiye : 7 bin dolar

    2013'den beri tepe taklak inişteyiz. çin'in ucuz iş gücü olduk. yakında hindistan falan da gelir buralarda fabrika kurar.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevgili Hükümetimizin ve küçük ortağının, Uygur Türkleri için Çin'e neden ses çıkarmadığını şimdi daha net anlıyorum.
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    joven ( joven) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nakliyatın maliyetlere yansıması üreticileri arayışlara yönlendiriyor ülkemiz yeri gereği dünyanın tam ortasında her yere nerdeyse eşit mesafede bu bir avantajdır
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    TIGERSHARK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yüksek kur un getirileri.Bir de faizleri düşürebilseler
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    B-veritas (B Başbuğ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Getiri mi ? Götürü olmasın o :D
    Zira popomuza giydiğimiz pamuk donların ipliklerinin tohumlarını bile yurt dışından döviz ile alıyoruz, hatta yetiştirirken ki traktörü, yakıtı, gübreyi, ilacı, nakliyeyi vs her şey dövize bağladı. Çin'le aynı asgari ücrete çalışmaya başladık adamlar ülkemizin lojistik avantajları nedeniyle buraya geliyorlar, ne kuru dostum neyin kafasını yaşıyorsunuz bir anlasam ? Artık o kadar fakirleştik ki adamlar Çin'den kalkıp daha avantajlı diye fabrikalarını buraya getirmeye başladılar. İşgücü sağlanacak diye sevinenleri anlamak zor, elin adamı senin ülkeni ve insanlarını bir güzel kullanıp para kazanacak sende iş gücü sağlandı, fabrika kuruldu diye sevineceksin. Anlamak zor, anlatamamak ise ızdırap.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupanın Çini olduk iş gücü konusunda, ucuza çalışıyoruz işte. Kötü bir şey mi iyi bir şey mi zamanla görürüz. Çini seven de var sevmeyen de.
    Güncelleme: Fiyatlara yansır mı? Hayır. O indirim kısmı vergiyle telafi edilir.
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    S socidius 2 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Avrupanın çin olmak ne alaka? Adamların derdi ucuz işçilik olsa gider çinde üretir, kenya da üretir buradakininde yarısına. Burada ki işçilik ve alt yapı kaliteli. Yabancı sermaye öldürsen güvenmediği bölgeye yatırım yapmaz hatta kaçar. Kimi gelen sermaye de yapılan anlaşmalar ile oluşuyor. Sen x madde ithal edersin o helir z yi burada üretir. Bize artısını şöyle örneklendireyim. Bir çok havacılık şirketine uçak parçası üretiyoruz yani üretim alt yapısı nasıl üretilir bu konuda tecrübemiz varç yani bir uçağı baştan aşağı tasarlayabilir ve üretebiliriz ama motor işi farklı tabi..
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Sanırım yaşınız genç yada hafızanız zayıf geçmişten günümüze zaten ülkemizde işçilik hep ucuzdu.
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