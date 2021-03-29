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    Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı

    Xiaomi'nin Türkiye'de 2 bin kişiyi istihdam edeceği ve yılda 5 milyon adet akıllı telefon üreteceği fabrikanın açılışı yapıldı. Gelecek yıl televizyon üretimine de başlanacak.
    29 Mart 2021, 15:30 (Güncellendi, 2 sa.)
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    11
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı
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    Xiaomi’nin Türkiye’de akıllı telefon ve televizyon üreteceği fabrikanın resmi açılışı yapıldı. Fabrikada yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretilecek. 2022’nin başından itibaren televizyon üretimi de yapılacak.

    Fabrika İstanbul’un Avcılar ilçesinde yer alıyor. 14 bin metre kare üzerinde kurulu. Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Xiaomi’nin üretici partneri Salcomp ve Xiaomi ortaklığında işletiliyor. Xiaomi, Salcomp ile birlikte dört farklı fabrikada üretim yapıyor. Fabrikanın kurulmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik ve desteklerinin etkisi oldu. Ayrıca Türkiye'de telefon üretimini desteklemek için yasal düzenlemeler yapıldı. Xiaomi'nin yanı sıra Samsung, Oppo gibi dünya devleri de yerli üretime geçiyor.

    Fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılacak. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’ya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilecek. İlk etapta Redmi 9C modeli üretilecek.

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    Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı
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    Fabrikanın açılış töreninde konuşma yapan Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang şunları söyledi:

    "Xiaomi olarak en büyük önceliğimiz en güncel teknolojileri adil fiyatlarla dünyanın her yerinde kullanıcılarımız için ulaşılabilir kılmak… Bu misyonla temel stratejimizi de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladık. Bu strateji önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Bu yeni strateji ile de var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2020'nin son çeyrek raporlarına göre 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289,5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19,4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bizi Türkiye'de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye Devleti destekleriyle devam edecek."

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor"

    Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'de lokal bir partner haline gelerek bizim için kilit görevi gören bu pazarda üretime başlamamızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ülkede katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2000 kişiye iş alanı yaratmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye'nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz."



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    damn2u (Sercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9C imiş, başka neyi layık göreceklerdi ki zaten.
    Yanıtla +13
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    Rocksolidv (Bora ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millette para yok zaten 9c bile fazla aslında bize..
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2000 bin kişi ekmek yiyecek teşekkürler Xiaomi
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler Şayomiğğ!


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    teşekkürler akp
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    ugurcankorkmaz (Uğur Can Korkmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tv hamlesini merak ediyorum.
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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa fiyatı 100€ olan telefon bakalim ne kadar olacak?
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    YOURMOVE 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    Hali hazırda 2300 lira fiyatla satılıyor.

    900 lira yaparlarsa alırım.
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2000 bin kişi ekmek yiyecek teşekkürler Xiaomi
    Yanıtla +5
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    Rocksolidv (Bora ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millette para yok zaten 9c bile fazla aslında bize..
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mokoko_TR 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Rocksolidv
    şu milletin yerine konuşmanız yokmu bitiyorum ya ? tipik chp li
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    damn2u (Sercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    9C imiş, başka neyi layık göreceklerdi ki zaten.
    Yanıtla +13
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    her yer turuncu cihazlar ile dolacak
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