Çinli otomobil markası SWM, Türkiye'de fabrika kurmak için başvuru yaptı

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Tam Boyutta Gör Çinli Shineray Group tarafından satın alınan İtalyan otomobil markası SWM Motor, Türkiye’de fabrika kurmak için resmi başvuru yaptığını duyurdu. Şirketin Türkiye faaliyetlerini sürdüren ATMO Group CEO’su Anton Chernov, Türkiye’ye kurulacak fabrikanın yıllık 50 binden fazla üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Türkiye’de Çin’den ithal edilen otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi uyguluyor. Türkiye’de yatırım yapan markalara ise gümrük vergisinden muaf olma imkanı sunuluyor. SWM, Türkiye’de üretime başlayarak ucuza otomobil satmaya devam etmek istiyor.

Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapılacak

ATMO Group CEO’su Anton Chernov, Türkiye’de büyüme için uzun vadeli planları olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkiye’deki fabrikada üretilecek SWM marka otomobiller Türkiye’de ve Balkan ülkelerinde ve AB bölgesindeki diğer pazarlarda satılacak.

"Nihai karar devletin destek tedbirlerine bağlı"

Bugün yapılan açıklamada başvuruların tamamlandığı duyurulurken Türkiye'de üretim için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin aylar öncesinden yapıldığı belirtildi. ATMO Group CEO’su Anton Chernov, açıklamasının devamında şu ifaderileri kullandı:

“Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır."

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Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, Türkiye’deki çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'de 5 farklı SWM modeli satılıyor

SWM Motor, 2023'ün sonunda Türkiye'de satışa başladı. SWM G01, G01F, G03F, G05 Pro ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleri ülkemizde satışa sunuldu. SWM otomobilleri 1.059.500 TL ile 1.495.000 TL arasında fiyatlara, elektrikli hafif ticari X30L EV modeli ise 1.199.500 TL'ye satılıyor.

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Çinli otomobil markası SWM, Türkiye'de üretim için başvuru yaptı