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    Çinli otomobil markası SWM, Türkiye'de fabrika kurmak için başvuru yaptı

    BYD ve Cherry'nin ardından bir başka otomobil markası SWM de Türkiye'de üretim için kolları sıvadı. Türkiye'de fabrika kurmak için başvurular yapıldı. Yıllık 50 binden fazla üretim hedefleniyor.
    Çinli otomobil markası SWM, Türkiye'de üretim için başvuru yaptı Tam Boyutta Gör
    Çinli Shineray Group tarafından satın alınan İtalyan otomobil markası SWM Motor, Türkiye’de fabrika kurmak için resmi başvuru yaptığını duyurdu. Şirketin Türkiye faaliyetlerini sürdüren ATMO Group CEO’su Anton Chernov, Türkiye’ye kurulacak fabrikanın yıllık 50 binden fazla üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

    Türkiye’de Çin’den ithal edilen otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi uyguluyor. Türkiye’de yatırım yapan markalara ise gümrük vergisinden muaf olma imkanı sunuluyor. SWM, Türkiye’de üretime başlayarak ucuza otomobil satmaya devam etmek istiyor.

    Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yapılacak

    ATMO Group CEO’su Anton Chernov, Türkiye’de büyüme için uzun vadeli planları olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkiye’deki fabrikada üretilecek SWM marka otomobiller Türkiye’de ve Balkan ülkelerinde ve AB bölgesindeki diğer pazarlarda satılacak.

    "Nihai karar devletin destek tedbirlerine bağlı"

    Bugün yapılan açıklamada başvuruların tamamlandığı duyurulurken Türkiye'de üretim için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin aylar öncesinden yapıldığı belirtildi. ATMO Group CEO’su Anton Chernov, açıklamasının devamında şu ifaderileri kullandı:

    “Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacaktır."

    Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

    SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, Türkiye’deki çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

    "Son dönemdeki yasal düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte mevcut iş modelimizi, yerel üretim seçeneklerini de içerecek şekilde gözden geçirmeye başladık. Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz. Türkiye genelinde ilk parti gelen araçlarımız yollarda. İlk müşterilerin yorumları çok olumlu oldu ve Türkiye'de markanın imajı için çok şey yaptık. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek ve istediğimiz konuma gelene kadar Türkiye'deki operasyonlarımızın gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

    Türkiye'de 5 farklı SWM modeli satılıyor

    SWM Motor, 2023'ün sonunda Türkiye'de satışa başladı. SWM G01, G01F, G03F, G05 Pro ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleri ülkemizde satışa sunuldu. SWM otomobilleri 1.059.500 TL ile 1.495.000 TL arasında fiyatlara, elektrikli hafif ticari X30L EV modeli ise 1.199.500 TL'ye satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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