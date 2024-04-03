Agrotech, yerli elektrikli aracını 29 Ekim'de satışa sunacak: İşte fiyatı

Yerli elektrikli aracın fiyatı 699 bin TL olacak
Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim tarihinde 699.000 TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.
FARKLI ENDÜSTRİLER İÇİN ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ
Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Agrotech ailesi olarak dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Elektrikli araçlar, elektrikli yerli motor ve batarya teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’ni ailemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, geçtiğimiz yüzyılda sanayi devrimini tam olarak yakalayamasak da yeni yüzyılda teknoloji devriminde emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu doğrultuda otomotiv sadece başlangıç. Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz.”
Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ise “Joyce Teknoloji ekibi olarak, motor, batarya ve yazılım dahil araçlarımızın tüm parçalarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bu serüven 2 yıllık çalışmalarımızın eseri. Hayalimizi gerçekleştirmek için uzun süren görüşmeler neticesinde, Agrotech ile yola devam etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. ‘Türkiye’nin milli Tesla’sı’ olmak için yola çıktık.
Biz tasarlayalım, geliştirelim, üretelim başkaları gelsin bizden teknolojimizi alsın. Bu sebeple Silikon Vadisi’nde kurduğumuz şirket ile teknoloji ihracatı yapacağız. 2025 yılı içinde binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda ise 3 bin adetlik bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazar olarak belirledik. Amacımız tüm dünyaya hitap eden bir Türk markası olmak.” şeklinde konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...