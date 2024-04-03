Agrotech, yerli elektrikli aracını 29 Ekim'de satışa sunacak: İşte fiyatı

Son dönemde gerek teknoloji gerek tarım alanında yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle öne çıkan Agrotech, Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’nin yüzde 75’ini satın alarak yerli ve milli elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu.

Yerli elektrikli aracın fiyatı 699 bin TL olacak

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim tarihinde 699.000 TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Ar-Ge ve üretim hakları Agrotech’e ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece üretilecek elektrikli araçlar değil; sağlık ve savunma sanayi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makinaları, elektrikli ev aletleri gibi 20’nin üzerinde sektörde kullanılan farklı motorlar için üretim yapabilmek adına kapasite artırımı yapılacağı da kaydedildi. Bu kapsamda entegre batarya sistemlerinin de sadece Agrotech çatısı altında üretilen ürünler için değil; farklı alanlarda kullanılan ürünleri kapsayacağı ve ihracata da yönlendirileceği belirtildi.

FARKLI ENDÜSTRİLER İÇİN ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ

Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Agrotech ailesi olarak dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Elektrikli araçlar, elektrikli yerli motor ve batarya teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’ni ailemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, geçtiğimiz yüzyılda sanayi devrimini tam olarak yakalayamasak da yeni yüzyılda teknoloji devriminde emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu doğrultuda otomotiv sadece başlangıç. Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz.”

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ise “Joyce Teknoloji ekibi olarak, motor, batarya ve yazılım dahil araçlarımızın tüm parçalarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bu serüven 2 yıllık çalışmalarımızın eseri. Hayalimizi gerçekleştirmek için uzun süren görüşmeler neticesinde, Agrotech ile yola devam etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. ‘Türkiye’nin milli Tesla’sı’ olmak için yola çıktık.

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Biz tasarlayalım, geliştirelim, üretelim başkaları gelsin bizden teknolojimizi alsın. Bu sebeple Silikon Vadisi’nde kurduğumuz şirket ile teknoloji ihracatı yapacağız. 2025 yılı içinde binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda ise 3 bin adetlik bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazar olarak belirledik. Amacımız tüm dünyaya hitap eden bir Türk markası olmak.” şeklinde konuştu.

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