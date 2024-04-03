Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Agrotech, yerli elektrikli aracını 29 Ekim'de satışa sunacak: İşte fiyatı

    Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’nin yüzde 75’ini satın alan Agrotech, farklı segmentlerde binek ve hafif ticari olmak üzere yerli elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için kollarını sıvadı.
    Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Agrotech'ten: İşte fiyatı
    Son dönemde gerek teknoloji gerek tarım alanında yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle öne çıkan Agrotech, Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’nin yüzde 75’ini satın alarak yerli ve milli elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu.

    Yerli elektrikli aracın fiyatı 699 bin TL olacak

    Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim tarihinde 699.000 TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

    Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Agrotech'ten: İşte fiyatı
    Ar-Ge ve üretim hakları Agrotech’e ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece üretilecek elektrikli araçlar değil; sağlık ve savunma sanayi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makinaları, elektrikli ev aletleri gibi 20’nin üzerinde sektörde kullanılan farklı motorlar için üretim yapabilmek adına kapasite artırımı yapılacağı da kaydedildi. Bu kapsamda entegre batarya sistemlerinin de sadece Agrotech çatısı altında üretilen ürünler için değil; farklı alanlarda kullanılan ürünleri kapsayacağı ve ihracata da yönlendirileceği belirtildi.

    FARKLI ENDÜSTRİLER İÇİN ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ

    Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Agrotech'ten: İşte fiyatı

    Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Agrotech ailesi olarak dünyadaki teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Elektrikli araçlar, elektrikli yerli motor ve batarya teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri’ni ailemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, geçtiğimiz yüzyılda sanayi devrimini tam olarak yakalayamasak da yeni yüzyılda teknoloji devriminde emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu doğrultuda otomotiv sadece başlangıç. Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz.”

    Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ise “Joyce Teknoloji ekibi olarak, motor, batarya ve yazılım dahil araçlarımızın tüm parçalarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bu serüven 2 yıllık çalışmalarımızın eseri. Hayalimizi gerçekleştirmek için uzun süren görüşmeler neticesinde, Agrotech ile yola devam etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. ‘Türkiye’nin milli Tesla’sı’ olmak için yola çıktık.

    Biz tasarlayalım, geliştirelim, üretelim başkaları gelsin bizden teknolojimizi alsın. Bu sebeple Silikon Vadisi’nde kurduğumuz şirket ile teknoloji ihracatı yapacağız. 2025 yılı içinde binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda ise 3 bin adetlik bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef pazar olarak belirledik. Amacımız tüm dünyaya hitap eden bir Türk markası olmak.” şeklinde konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    excel iki sütun karşılaştırma sevgilimi aldattım aracı sürekli lpg de kullanmak yazıcı boş kağıt veriyor en konforlu arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız