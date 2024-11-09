Çinli Geely'den yeni PHEV model! Yeni Kia Sportage tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin Galaxy Starship 7 modeli, makyajlı Kia Sportage, Kia EV3'ün Türkiye fiyatı ve önümüzdeki yıl vergi, muayene ve trafik cezalarına gelecek zamları konuştuk. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:27 - Geely Galaxy Starship 7
11:10 - Makyajlı Kia Sportage tanıtıldı
19:20 - 2025 Skoda Kylaq
28:20 - Yeniden değerleme oranı, önümüzdeki yıl gelecek zamlar
33:12 - 2025'te engelli ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit belli oldu
37:30 - Elektrikli Suzuki eVitara
43:14 - Kia EV3 Türkiye fiyatı