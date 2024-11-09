Çinli Geely'den yeni PHEV model! Yeni Kia Sportage tanıtıldı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin Galaxy Starship 7 modeli, makyajlı Kia Sportage, Kia EV3'ün Türkiye fiyatı ve önümüzdeki yıl gelecek zamları konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Geely'nin Galaxy Starship 7 modeli, makyajlı Kia Sportage, Kia EV3'ün Türkiye fiyatı ve önümüzdeki yıl vergi, muayene ve trafik cezalarına gelecek zamları konuştuk. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:27 - Geely Galaxy Starship 7

11:10 - Makyajlı Kia Sportage tanıtıldı

19:20 - 2025 Skoda Kylaq

28:20 - Yeniden değerleme oranı, önümüzdeki yıl gelecek zamlar

33:12 - 2025'te engelli ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit belli oldu

37:30 - Elektrikli Suzuki eVitara

43:14 - Kia EV3 Türkiye fiyatı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.