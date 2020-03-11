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    Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi

    Hanwang Technology adlı teknoloji şirketi, Koronavirüs salgını nedeniyle maske takan insanların yüzünü tanıyan sistem geliştirdiğini açıkladı. Sistemin bir saniyede 30 kişiyi tanımladığı belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi
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    Çinli Hanwang Technology adlı şirket, başta Koronavirüs salgını nedeniyle maske takmak zorunda kalan insanların yüzünü tanıyan bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Şirketin amacı bu ölümcül salgınla mücadeleye yardımcı olmak.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi"

    1 saniyede 30 kişiyi tanımlayabiliyor

    Çin'de yüz tanıma da dahil olmak üzere dünyanın en gelişmiş elektronik gözetleme sistemleri kullanılıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda Hubei eyaletinde patlak veren Koronavirüs nedeniyle insanların maske takarak dolaşmaları, yüz tanıma sistemlerinin çalışmamasına neden oldu. Hanwang Technology şirketi ise bu soruna el attı ve maske takan insanların yüzünü başarıyla tanıyabilen teknolojisini duyurdu.

    Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi
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    Pekin merkezli firma, 20 kişilik bir ekibin son 10 yılda üzerinde çalıştığı çekirdek teknolojiyi, yaklaşık 6 milyon maskelenmemiş yüzün ve çok az sayıda maskeli yüzün örnek veritabanın kullanılmasıyla geliştirdiğini belirtiyor. Bir saniye içinde 30 kişilik kalabalıktaki herkesin yüzünü tanımlayabilen teknolojinin, maskesiz insanlarda yüzde 99.5, maske takan insalarda ise yüzde 95 başarı oranı olduğu da verilen diğer bilgiler arasında.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-facial-recognition/even-mask-wearers-can-be-idd-china-facial-recognition-firm-says-idUSKBN20W0WL Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    mahalle yanarken ... saçını tararmış misali
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (ismail bey) 1 hf.
    Faceid maskeyle calismiyor :)
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    mahalle yanarken ... saçını tararmış misali
    Yanıtla +4
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    V4LKyR 1 hf.
    Koronavirüs maskesi...
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