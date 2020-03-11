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    Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Dış İlişkiler Konseyi tarafından New York'ta düzenlenecek olan Koronavirüs konferansının, ironik bir şekilde Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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    Koronavirüs tüm dünyada panik yaşatmaya devam ediyor. Ülkemizde de ilk resmi vakanın yaşandığı bu salgın, ironik bir şekilde Dış İlişkiler Konseyi tarafından organize edilen Koronavirüs konferansının da iptal edilmesine neden oldu.

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    4 binden fazla can aldı

    Koronavirüs'ün etkilerinin masaya yatırılacağı bu konferansın, önümüzdeki Cuma günü New York'ta düzenlenmesi planlanmıştı. Dış İlişkiler Konseyi ayrıca 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal etmiş durumda.

    Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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    Koronavirüs salgını geçtiğimiz ay da dünyanın en büyük mobil teknoloji konferansı olan MWC 2020'nin iptal edilmesine neden olmuştu. Google, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin planladığı etkinliklerin de iptal edilmesine neden olan virüs şu ana kadar 4.284 insannın ölümüne neden oldu.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-10/coronavirus-conference-gets-canceled-because-of-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Ne virüsmüş arkadaş ya. Kendi çalıyor, kendi oynuyor.
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    V4LKyR 1 hf.
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    Güzel haber :D
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